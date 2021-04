Die Broschüre – individuell, optisch eine Augenweide und ökologisch gedruckt

Damit Angebote oder das eigene Unternehmen perfekt und umfassend dargestellt werden, sind Broschüren, trotz online und Internet ein geeignetes Mittel der Wahl.

Broschüren drucken lassen trotz online und Internet.

Dabei spielen hohe Druckqualität und ein ökologisches Druckverfahren eine immer größere Rolle. Die Kunden erwarten Farbbrillanz und umweltschonende Produktion. Bei Flyerpilot.de gehört dies zum Standard, besonders bei der Fertigung von Broschüren jeder Art.

Sennfeld, 26.04.2021. Was ist Individualität und Einzigartigkeit? Ein außergewöhnlicher Text, ein Foto oder ein Bild, welches den Leser in den Bann zieht? Beides mit Sicherheit und damit dies auch transportiert werden kann, ist neben der Gestaltung auch der Druck einer Broschüre ein unentbehrlicher Baustein. Öko-Druck Herstellung gehört zum guten Ton. Nachhaltigkeit und Charakter der Broschüren machen diese unverwechselbar. Eine Broschüre hat aber neben einem anziehenden Inhalt noch weitere Aufgaben. Je nach Kunde und Zweck.

Die perfekte Broschüre für die perfekten Kunden

Eine Broschüre drucken zu lassen setzt neben einem hervorragend komponierten Design auch die passende Form der Broschüre voraus. Dazu gehören die Größe, der Umfang und die Bindung. Welche Papierqualität genutzt werden soll und welche Farben die Botschaft am besten unterstreichen. All diese Möglichkeiten und viel mehr sind bei der Auswahl online auf Flyerpilot möglich. Ziel ist, dass die Broschüre gerne in die Hand genommen wird, dass sie magisch anzieht und der Inhalt die Fragen des Lesers beantwortet. Gut, für den Inhalt müssen Druckkunden sorgen, für die Haptik, die Optik und den perfekten Druck sorgt Flyerpilot. Für die nachhaltige Broschüren Produktion und für Auflagen von klein bis ganz groß steht die Online-Druckerei mit ihrem modernen Digitaldruck von der Broschüre bis zum Katalog zur Verfügung. Auch in Sondergrößen, wenn es die Absicht verlangt.

Was eine Broschüre alles können sollte

Warum kaufen Menschen etwas? Zuerst einmal, weil sie Dinge benötigen oder weil sie sparen möchten. Da lassen sich Nahrung, Kleidung oder Möbel nennen. In zweiter Linie kaufen Menschen aber auch, weil sie sich über etwas besonders freuen können, weil sie sich etwas erhoffen und weil es ihnen ein gutes Gefühl vermittelt, dies oder jenes zu besitzen. In jedem Falle kann eine Broschüre das Transportmittel für die Vermittlung von Gefühlen sein. Alleine der Satz »Urlaub am Meer« erzeugt kein echtes Gefühl. Ein Foto aber mit Sonnenschein, einem glitzernden Ozean und einem einsamen Strand dazu, weckt schon eher die Lust auf Urlaub am Meer. Hier beginnt die Individualität der Broschüren. Die exklusiven Inhalte gehen Hand in Hand mit den persönlich gestalteten Katalogen, die online geordert werden können. Dazu gehören auch die ökozertifizierten Broschüren.

Sie bekommen im Öko-Druck immer ein kostenloses CO2-Ökozertifikat geliefert.

Öko-Hauptmerkmal Nummer Eins – Öko Plus bei Druck und Klimaneutralität

Die nachhaltige Broschüren Produktion besteht aus mehreren Eckpunkten, die nicht nur an der Materialwahl festgemacht werden können. Um einer gedruckten Broschüre ein CO2-Ökozertifikat zu verleihen, beginnt die Ökologie bereits im Betriebsgebäude der Druckerei. Der Öko-Strom kommt aus Wasserkraft und wird energieeffizient eingesetzt. Daher findet der klimaneutrale Druck auch ohne Aufpreis statt. Sollte trotz konsequenter CO2-Vermeidung eine Restemission festgestellt werden, kommt Ausgleich über weitere Klimaschutzmaßnahmen.

Die Materialwahl und die Einsparung von Chemikalien sind für den Öko-Druck unumgänglich. So wird zu 100 Prozent Papier aus Recycling genutzt, oder Frischfaserpapier aus zertifizierter und nachhaltiger Forstwirtschaft. Die genutzten Öko-Druckfarben sind nicht toxisch, sondern mineralölfrei und wunderbar brillant. Auch wird auf Veredelung jeglicher Art verzichtet. Genauso wie auf den Einsatz von Isopropylalkohol beim Druck.

Öko-Hauptmerkmal Nummer zwei – individuelle Broschüren online bestellen

Individuelle Broschüren drucken und das zu günstigen Preisen, inklusiv eines kostenlosen CO2-Zertifikats , ist ein weiteres Öko-Merkmal. Auf der Plattform sind die Möglichkeiten unvergleichliche Broschüren online zu bestellen übersichtlich und umfangreich. Dabei spielt es keine Rolle, ob Öko-Druck oder nicht, ob eine besonders kleine Auflage gedruckt werden soll oder nicht. Qualität und vielfältige Möglichkeiten bleiben immer im Fokus.

