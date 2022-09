Die deutsche Ignoranz für neue Geschäftsideen

30 Jahre ist es her als ich Clienting® erfand und den Kunden als wichtigste Erfolgsquelle definierte. Jetzt ist wieder so ein Momentum! Es geht um den Erfolgsfaktor Wissen.

500 Tage Bilanz mit einem neuen Geschäftsmodell

30 Jahre ist es her als ich Clienting® erfand und den Kunden als wichtigste Erfolgsquelle definierte. Es gab viel Kritik, kaum jemand sah die Chancen.

Und als ich Jahre später auf der Bühne stand und behauptete, dass das Internet alles auf den Kopf stellen wird, sahen auch nur wenige Unternehmer das gigantische Potenzial.

Die Amerikaner haben es von Anfang an anders gesehen und wurden mit ihren Plattform Strategien zu Türstehern der neuen Wirtschaft.

Wissen – Erfolgsfaktor und Geschäftsmodell

Und jetzt ist wieder so ein Momentum! Jetzt geht es um den Erfolgsfaktor Wissen oder noch präziser, es geht um geteiltes Wissen. Alleine die 100 größten Unternehmen in Amerika, so eine Studie, haben ermittelt, dass nicht geteiltes Wissen jährlich 30 Milliarden $ Opportunitätskosten erfordert.

Die Knowledge Economy um uns herum entsteht und wird neue Geschäftsmodelle schaffen, an die wir heute noch gar nicht denken. Und die ersten, darunter auch deutsche, Unternehmen erreichen mit Wissensstrategien bereits einen Börsenwert von 1 Milliarde EUR, denn sie haben ihr Kerngeschäft auf Knowledge aufgebaut. Und sie wachsen extrem schnell!

Machen Sie Ihre eigene Konjunktur mit wissensbasierten Wachstumsstrategien

Die neue Zukunft-Strategie hat gleich mehrere extreme Vorteile. Mitarbeiter spielen dabei eine Hauptrolle. Sie können besser motiviert werden und agieren engagierter.

Unternehmen kommen raus aus der Vergleichbarkeit und machen Ihr Unternehmen zukunftssicher.

Positionierung ist Schnee von gestern. Jetzt haben Sie eine neue innovative Lösung mit den Augen des Kunden. Der momentan so wichtige Sofort-Umsatz entsteht in gesättigten Märkten oder extremen Wettbewerb, weil der Kunde das neue Angebot sofort wahrnimmt.

Der Handel kann sich so ein eigenes Monopol schaffen, wenn das Unternehmen Vorreiter seiner Branche ist. Auch die Industrie hat eine Marktlücke entdeckt: Was ist bei Nachhaltigkeit wichtiger als das Wissen der Mitarbeiter zu erfassen?

Allerdings sehen 98 % der Unternehmenslenker noch nicht die Dringlichkeit, stehen vielfach vor großen Herausforderungen, oft auch vor großen Problemen. Oft fehlt die Veränderungsbereitschaft sich mit Zukunftsthemen im Unternehmen auseinander zusetzen.

Das ist jetzt Ihre große Chance: Machen Sie Ihre eigene Konjunktur. Und es geht pragmatisch einfach. Übrigens ist für diese neue Strategie keine Mindestgröße eines Unternehmens erforderlich.

Ich habe Recht behalten mit Clienting®, den Kunden in den Fokus zu stellen, bevor überhaupt jemand an Customer Experience dachte. Und ich habe konsequent die Chancen des Internets gesehen, als Firmen wie Amazon noch Start Up Unternehmen gewesen sind.

Jetzt mache ich mich wieder stark für einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaft.

Und wieder werden die Ersten gewinnen. Die Knowledge Economy schafft jetzt schon die neuen Gamechanger.

Die perfekte Knowledge Clienting® Zukunft-Strategie

Gemeinsam mit meinem Team habe ich bereits 500 Tage vor Erscheinen meines 30. Buches „Wissenskrieger“ angefangen, mit den ersten Kunden die neue Strategie umzusetzen. Wir wollten so von Anfang anhand von Beispielen beweisen, dass wir eine innovative Zukunft-Strategie auf Basis von Knowledge Clienting® entwickelt haben.

Zwei unserer Kunden sind in 2021 und 2022 in ihrer Branche zum Award Winner Nr. 1 geworden. Jeweils in der Kategorie Real Estate und Automotive.

Weitere Unternehmen sind in der Projekt Umsetzung und auch hier gibt es spannende erste Ergebnisse.

Dieses Mal sind wir den Kritikern zuvor gekommen und wussten von Anfang an, dass unsere wirksame und motivierende Zukunftsstrategie neue Marktführer schaffen kann.

Der Umgang mit dem Erfolgsfaktor Wissen und sein Vernetzungspotential wird zum Game Changer in der Knowledge Economy. Neben Big Data sehen wir Brain Data als die entscheidende Schlüsselfunktion.

Welche Synergien wir schaffen, sehen Sie nachfolgend in unserem Trailer Knowledge Clienting® – Die erste wissensbasierte Strategie für Ihre Mitarbeiter und Kunden!

https://youtu.be/9fZ69zaxW-Y

