Die Deutschen und die Geldanlage

Bei Aktienfonds oder Anteilsscheinen an Unternehmen sind die deutschen Bürger eher zurückhaltend.

Besaßen im Jahr 2020 rund 17,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland (ab 14 Jahren) Aktien oder Aktienfonds, so ist deren Anteil im Jahr 2021 etwas zurückgegangen. Denn durchschnittlich waren im vergangenen Jahr zirka 17,1 Prozent investiert. Zu Beginn der Pandemie war ein Anstieg zu verzeichnen, nun ging es wieder in die andere Richtung. Der Grund lag einerseits in zögerlichen Neueinsteigern und andererseits haben Investoren Gewinne mitgenommen. Beim Jahr 2020 kann man von einem Aktienboom sprechen, denn die Zahl der Aktionäre war so hoch wie die vorangegangenen 20 Jahre nicht.

Angesichts der Problematik der Nullzinsen beziehungsweise negativen Realzinsen, eignen sich Aktien für den Erhalt und die Vermehrung des Vermögens besonders gut, natürlich weniger für kurzfristige Anleger, sondern mehr langfristig. Interessant ist auch ein Vergleich, wie sich Anlagen über die Zeit entwickeln. Hatte man vor zehn Jahren 10.000 Euro in bar, so hätte diese Summe heute nur noch eine Kaufkraft von etwa 8.700 Euro. Wären 10.000 Euro in Gold vor zehn Jahren angelegt worden, könnte sich der Investor heute über einen Wert von rund 12.000 Euro freuen.

Und es geht heute nicht nur um Werterhalt und um den Aufbau des Vermögens, sondern eine private Vorsorge für das Alter ist wichtiger denn je. Da wäre es wünschenswert, dass sich Aktien zu einem Bestandteil der Altersvorsorge etablieren. Was liegt also näher, als sich mit den Aktien von Goldunternehmen zu beschäftigen, beispielsweise mit Gesellschaften wie OceanaGold oder Skeena Resources.

OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=gFgkcwrLJHI&t=111s – ist erfolgreich als Goldproduzent unterwegs in Neuseeland, den Philippinen und in den USA. In 2021 stieg die Goldproduktion insgesamt um rund 20 Prozent im Vorjahresvergleich an.

Skeena Resources – https://www.youtube.com/watch?v=1In5Q1UHpNc – betreibt die Wiederbelebung der früher produzierende Mine Eskay Creek in British Columbia, wobei bereits eine Vormachbarkeitsstudie vorliegt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

