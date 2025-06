Die Dimapax GmbH führt neue Produktlinie von umweltfreundlichen Automatikkartons auf dem Markt ein

Die Dimapax GmbH bringt eine neue Linie umweltfreundlicher Automatikkartons auf den Markt und erweitert damit ihr Angebot nachhaltiger Verpackungslösungen für Handel und Industrie.

Berlin, 26.05.2025 – Die Dimapax GmbH, ein führendes Berliner Verpackungsunternehmen https://dimapax.de/, kündigt die sofortige Verfügbarkeit ihrer neuen Produktlinie von Automatikkartons an. Mit dieser Innovation positioniert sich das Unternehmen erneut als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und nimmt die Verantwortung, die unserer Gesellschaft in Bezug auf Umweltschutz auferlegt ist, ernst.

Umweltfreundliche Lösung für Verpackungsherausforderungen

Eins ist klar: Die Verpackungsbranche befindet sich in einer dynamischen Phase mit einem unausweichlichen Fokus auf nachhaltigen Praktiken. Gegründet im Jahr 2015, hat Dimapax stets Wert auf Kundenorientierung, Produktqualität und Nachhaltigkeit gelegt und steht nun mit seiner neuen Produktlinie von Automatikkartons – DHL Kleinpaket, im Rampenlicht. Die neuen Kartonagen bestehen aus nachhaltigen Materialien, die eine lange Haltbarkeit versprechen, gleichzeitig aber umweltfreundlich sind. Anders ausgedrückt, hat Dimapax eine Verpackungslösung geschaffen, die das Problem der Abfallerzeugung einschränkt und dabei hilft, die Ziele des Unternehmens in Bezug auf nachhaltige Geschäftspraktiken zu erfüllen.

Erhältlich online und in den Filialen

Die neuen Automatikkartons sind ab sofort sowohl in den Berliner Filialen des Unternehmens als auch online unter www.dimapax.de erhältlich. In Anerkennung des stetigen Wachstums des E-Commerce wird Dimapax zudem einen besonderen Anreiz bieten: Bei Abholung im Online-Shop erhalten Kunden einen Rabatt von 10% auf ihre Bestellung. Diese Initiative unterstreicht einmal mehr die Entschlossenheit des Unternehmens, seinen Kunden qualitativ hochwertige Produkte zu fairen Preisen anzubieten. Auf diese Weise bleibt Dimapax seiner Philosophie, sowohl das Geschäfts- als auch das Privatkundensegment zu bedienen, treu und unterstreicht seine Expansionspläne im digitalen Bereich. „Pionierarbeit ist nicht einfach, aber Dimapax hat immer den Weg für Innovationen geebnet und gleichzeitig die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Produktqualität anerkannt.“ So könnte man den aktuellen Schritt des Unternehmens einordnen. Die Neufassung ihrer Produktlinie ist ein weiterer Beweis für ihr Bekenntnis zu diesen Prinzipien.

Die im Jahr 2015 gegründete Dimapax GmbH ist ein führender Verpackungshändler, der sowohl Gewerbe- als auch Privatkunden bedient. Das Unternehmen legt Wert auf Kundenorientierung, Produktqualität und Nachhaltigkeit. Seine Produkte sind bekannt für ihre gute Qualität und günstigen Preise. Mit der Einführung seiner neuen Produktlinie von umweltfreundlichen Automatikkartons setzt Dimapax sein Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit fort.

