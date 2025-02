Die DOCBOX® und bezahl.de optimieren den Zahlungs- und Dokumenten-Management-Prozess im Automobilhandel

Das DMS DOCBOX® und bezahl.de vereinbaren Kooperation

Das Entwicklerteam der DOCBOX® hat eine neue Schnittstelle zur Plattform bezahl.de entwickelt, Europas Nummer eins für digitales Zahlungsmanagement im Automotive Bereich. Die Verbindung zwischen der DOCBOX® und bezahl.de schafft eine bislang unerreichte Synergie zwischen Dokumenten- und Zahlungsmanagement. Die Schnittstelle ermöglicht Autohäusern nicht nur eine schnellere und einfachere Verwaltung von Rechnungen und Bezahlprozessen, sondern auch die nahtlose Integration aller relevanten Dokumente in ein rechtskonformes, digitales Archivsystem.

Die Vorteile der neuen Schnittstelle sind zahlreich:

* Optimierte Zahlungsprozesse: bezahl.de automatisiert und digitalisiert den gesamten Forderungsprozess, von der Rechnungsstellung über Mahnungen bis hin zur Datenübergabe an das Finanzbuchhaltungssystem.

* Sofortige Transparenz: Händler und Endkunden profitieren von einem klaren Überblick über den Bezahlstatus, was Zeit und Ressourcen spart.

* Rechtskonforme Archivierung: Über die DOCBOX® werden alle Rechnungen, Mahnungen und Zahlungsbelege sicher und revisionssicher abgelegt – jederzeit auffindbar und rechtlich einwandfrei.

* Automatisierung und Zeitersparnis: Manuelle Aufgaben wie die händische Eingabe von Daten oder das Durchsuchen von Papierdokumenten gehören der Vergangenheit an.

Mit dieser Integration setzen beide Systeme neue Maßstäbe für den Automobilhandel und schaffen einen digitalen Workflow (z. B. bei der E-Rechnungsverarbeitung), der sowohl für Händler als auch für Endkunden erhebliche Vorteile bietet.

_Erster Einsatz bei skodaliebe.de_

Die neue Schnittstelle wird erstmals bei skodaliebe.de, der virtuellen Plattform der Autohaus Liebe Gruppe, implementiert. Seit dem 13. Januar 2025 profitieren die Nutzenden von der Kombination aus bezahl.de und der DOCBOX®. Ziel ist es, den gesamten Prozess von der Bestellung bis zur Zahlung (Order-to-Cash) zu digitalisieren und den administrativen Aufwand für Händler signifikant zu reduzieren.

_Eine gemeinsame Vision: Digitalisierung im Automobilhandel vorantreiben_

Die Kooperation zwischen der DOCBOX® und bezahl.de ist ein weiterer Schritt in Richtung digitaler Zukunft im Automobilhandel. Händler profitieren nicht nur von einer erheblichen Arbeitserleichterung, sondern können sich durch automatisierte Prozesse besser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Endkunden wiederum erleben einen reibungslosen, transparenten Zahlungsprozess.

„Durch die Schnittstelle zwischen bezahl.de und DOCBOX® setzen wir neue Maßstäbe im Zahlungs- und Dokumentenmanagement“, sagt Ulrich Schmidt, Co-Founder und CPTO der Aufinity Group. „bezahl.de bringt dabei seine Stärke in der Automatisierung und Digitalisierung von Zahlungsprozessen ein, was den gesamten Order-to-Cash-Prozess für Autohäuser effizienter gestaltet. Die Kooperation zwischen bezahl.de und DOCBOX® vereint zwei leistungsstarke Systeme, die gemeinsam dazu beitragen, den Arbeitsaufwand zu minimieren und die Effizienz im Automobilhandel nachhaltig zu steigern.“

Die DOCBOX® ist eines der führenden Dokumenten-Management-Systeme und bietet eine umfassende Plattform für die digitale Transformation von Unternehmen. Mit Funktionen wie digitalen Akten, KI-gestützter Datenextraktion und automatisierten Workflows ermöglicht die DOCBOX® eine schnelle und effiziente Verwaltung von Dokumenten. Durch rechtskonforme Archivierung und intelligente Suchfunktionen profitieren Unternehmen von Transparenz, Effizienz und Zeitersparnis.

_Über bezahl.de:_

_bezahl.de ist die Marke für den deutschsprachigen Raum des FinTechs Aufinity Group mit Sitz in Köln. Das Unternehmen spezialisiert sich auf die Digitalisierung und Automatisierung der Zahlungsabwicklung im Automotive-Bereich und ermöglicht seinen Kunden schnellere Liquidität durch weniger manuellen Aufwand und volle Transparenz über den gesamten Zahlungsprozess für alle Beteiligten. Das Unternehmen automatisiert, digitalisiert und vereinfacht den gesamten Prozess von der Zahlungsforderung bis zur Abrechnung in die bestehende Finanzbuchhaltungssysteme. Zum umfassenden Produktportfolio gehören beispielsweise digitale Ratenzahlungen sowie ein Check zur Geldwäscheprävention. Mission des Unternehmens ist es, einen neuen Standard für das Zahlungsmanagement in der europäischen Automobilbranche zu definieren._

_In dieser Pressemitteilung findet aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Berufsbezeichnungen und/oder Adressierungen meistens die männliche Form Verwendung. Es sind dennoch alle sozialen Geschlechter ausdrücklich gemeint, sofern kontextuell nicht anders gekennzeichnet._

