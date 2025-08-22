Die Ergebnisse von Innocan werden auf der Konferenz PAINWeek 2025 in Las Vegas, Nevada, im Rahmen eines wissenschaftlichen Posters präsentiert

– PAINWeek ist die wichtigste US-Konferenz im Bereich Schmerzmanagement

– Ein Highlight wird das Poster von Innocan Is Long-Acting Synthetic Cannabidiol a Solution to Chronic Pain? sein

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 22. August 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, meldet, dass es auf der PAINWeek 2025 ein Poster mit Schlüsseldaten zur Pharmakokinetik und Wirksamkeit von LPT-CBD zusammen mit der kürzlich veröffentlichten Narrative Review mit dem Titel Considering Long-Acting Synthetic Cannabidiol for Chronic Pain: A Narrative Review (DOI: doi.org/10.7759/cureus.81577) vorstellen wird. PAINWeek ist die wichtigste nationale US-Konferenz zum Thema Schmerzmanagement, die dieses Jahr vom 2. bis 5. September 2025 in Las Vegas (Nevada) stattfindet. Das Poster wird während der wissenschaftlichen Poster Reception am 4. September präsentiert (Poster Nr. 29) und von Joseph V. Pergolizzi, Jr., MD, MBA, NEMA Research, einem wichtigen Mitglied des Advisory Board von Innocan, vorgestellt.

Um ein Treffen mit Innocan während der PAINWeek zu vereinbaren, senden Sie bitte eine E-Mail an info@innocanpharma.com.

PAINWeek ist eine prestigeträchtige Veranstaltung, die führende Kliniker, Forscher und Ausbilder auf dem Gebiet der Schmerzmedizin zusammenbringt und eine einzigartige Plattform bietet, um innovative Forschung und Best Practices zu präsentieren. Die Narrative Review, ausgewählt durch ein wettbewerbliches Peer-Review-Verfahren, liefert wichtige Einblicke in das Potenzial von synthetischem Cannabidiol (CBD) als gut verträgliches, Nicht-Opioid-Analgetikum, wenn es als Formulierung mit verlängerter Wirkstofffreisetzung verabreicht wird.

Innocan entwickelt LPT-CBD, ein innovatives injizierbares liposomales Arzneimittel zur anhaltenden Freisetzung von synthetischem CBD. Gestützt auf präklinische Tierstudien zeigte LPT-CBD einen konstanten CBD-Plasmaspiegel von bis zu vier Wochen, eine anhaltende Schmerzlinderung sowie eine ausgezeichnete Verträglichkeit und ist damit eine vielversprechende Alternative zu derzeitigen Opioiden, die auch die dringende Notwendigkeit, der Opioidabhängigkeit entgegenzuwirken, erfüllt. Im Gegensatz zu frei verkäuflichen CBD-Ölen und -Ergänzungsmitteln wird das LPT-CBD von Innocan als injizierbares Arzneimittel mit kontrollierter Wirkstofffreisetzung entwickelt, um konsistente therapeutische CBD-Konzentrationen zu erzielen.

Das Endocannabinoid-System ist ein validiertes Ziel in der Schmerzmodulation, und die langwirkende synthetische CBD-Plattform von Innocan könnte einen bahnbrechenden Ansatz darstellen, um diesen Weg zu nutzen. Da die Opioidabhängigkeit nach wie vor eine globale Gesundheitskrise darstellt, hat LPT-CBD das Potenzial, sich als sichere, wirksame Nicht-Opioidtherapie zum Management chronischer Schmerzen hervorzutun.

LPT-CBD wird auf der PAINWeek-Konferenz Tausenden von Gesundheitsfachleuten und potenziellen pharmazeutischen Partnern vorgestellt und steht damit an der Spitze der bahnbrechenden Lösungen zum Management chronischer Schmerzen ohne Opioide.

Es ist uns eine Ehre, zu den angesehenen Unternehmen zu gehören, die sich in diesem Jahr auf der PAINWeek präsentieren, sagte Iris Bincovich, Chief Executive Officer von Innocan. Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement, die evidenzbasierte Schmerztherapie voranzutreiben und sinnvolle Forschung in diesem Bereich zu leisten.

Über Innocan:

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. n diesem Segment betreibt Innocan sein Geschäft über die zu 60 % gehaltene Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd., die sich auf fortschrittliche, zielgerichtete Online-Verkäufe konzentriert. www.innocanpharma.com

Kontaktinformationen:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

