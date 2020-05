Die Formel für Ausgeglichenheit

Das E-Book Die Formel für Ausgeglichenheit liefert Antworten auf folgende Fragen: Wie meditiere ich? Wie lange meditiere ich? Was braucht es dafür? Wie motiviere ich mich?

Körper Geist und Seele bilden eine Einheit. Diesen Ansatz von ganzheitlicher Betrachtung prägt meine Arbeit bis heute als praktizierender Physiotherapeut in eigener Praxis. Die praktische Erfahrung die ich in der Tätigkeit in psychosomatischen Kliniken und Praxen gesammelt habe, sowie zahlreiche Aus-und Weiterbildungen untermauern mein Wissen darüber, wie mentale und emotionale Prozesse den Körper in seinen komplexen Abläufen zu beeinflussen vermag. Körperliche und seelische Symptome sind immer ernst zu nehmen und bedürfen unserer Aufmerksamkeit. Werden die Alarmsignale ignoriert, können ernst zu nehmende Krankheiten daraus resultieren. Die liebevolle Achtsamkeit, Wahrnehmung und Selbstreflexion vermitteln ein tieferes Verständnis für die Ursachen, die meist im Unterbewusstsein verborgen liegen. Das E-Book Die Formel für Ausgeglichenheit bietet Ihnen dabei Hilfestellung. Außerdem werden Tipps vermittelt, wie das Körpergefühl gestärkt wird und wie mittels achtsamer Wahrnehmung unspezifische Schmerzen reguliert werden. Es sind Übungen beschrieben, die helfen, Herrschaft über immer wieder aufkommende störende Gedanken und Emotionen zu erlangen. Mehr Gelassenheit im Alltag resultiert daraus. Ein Augenmerk ist ebenfalls auf tief im Unterbewusstsein sitzende blockierende Glaubenssätze gerichtet und wie diese positiv verändert werden.

Der Leitfaden ist anfängerfreundlich gehalten, ist aber ebenso für Fortgeschrittene geeignet. Er ist ein hilfreicher Begleiter auf dem Weg zu sich selber. Das Leben ist zu kurz um es nicht in Gelassenheit und Freude zu genießen. Klicken Sie hier um Zugriff auf das E-Book zu erhalten

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berino Schmid

Herr Berino Schmid

Alte Landstrasse 127

8800 Thalwil

Schweiz

fon ..: +41719024802

web ..: https://mobile-physiotherapie-thalwil.net

email : livehappyness@gmail.com

Es bereitet mir Freude, Menschen auf ihrem Weg der Selbstheilung und bei dem Verständnis über die vielschichtigen Zusammenhänge die zwischen Denken, Fühlen und körperlichem Wohlbefinden bestehen, begleiten zu dürfen.Mit der notwendigen Offenheit beginnt eine sehr interessante Reise zu dem wahren Selbst. Gerne begleite ich sie dabei.

Pressekontakt:

Mobile Physiotherapie

Herr Berino Schmid

Alte Landstrasse 127

8800 Thalwil

fon ..: +41792074802

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie Gesundheitsmanagement die Gesundheit der Mitarbeiter beeinflusst Aktuelle News – 2020 Cabrio tour Dolomites – Lake Garda