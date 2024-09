Die „Gärten der Welt“- An einem Tag rund um den Globus

Beim alljährlichen Kulturfest „Culture meets Garden“ wird der gesamte Park zur Bühne und steht die Vielfalt der in den Gärten der Welt vertretenen Kulturen im Mittelpunkt.

In den „Gärten der Welt“ Berlin kann man an nur einem Tag auf Weltreise gehen, exotische Blumen und Pflanzen aus einer Seilbahn oder ganz aus der Nähe bewundern, fremde Kulturen entdecken, Musik unter freiem Himmel genießen, auf den Spielplätzen toben oder einfach die Seele baumeln lassen. Die „Gärten der Welt“ sind so vielfältig wie die Besucher*innen.

Grüne Oasen und eine Reise um die Welt

Die „Gärten der Welt“ präsentieren mehr als 11 Themengärten, die Wassergärten, den Rosengarten und den Rhododendronhain sowie 9 Internationale Gartenkabinette von Australien bis Thailand mit Blumenmeeren und Pflanzen aus aller Welt. Hier warten neben der Gartenkunst zahlreiche Erlebnisse für Groß und Klein: von der Seilbahn über das Wuhletal und den Kienberg mit dem Wolkenhain samt Panorama- Blick über Berlin, Spielplätze, Events und Führungen auch mit Audio-Guides und Entdeckungsrallys.

Das Kulturfest „Culture meets Garden“

Hier wird der gesamte Park zur Bühne und zeigt die Vielfalt der in den „Gärten der Welt“ vertretenen Kulturen. Traditionelle Zeremonien, Trachten, Musik und Tanzdarbietungen sowie ein multikultureller Markt mit ländertypischen Köstlichkeiten und Kunsthandwerk nehmen Groß und Klein mit auf eine Weltreise für alle Sinne – in diesem Jahr mit einem speziellen Gruß von der Osterinsel.

Moai-Statue grüßt von der Osterinsel

Die weltberühmten Moai-Steinriesen der Osterinsel sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. 1999 wurden zwei rund sechs Tonnen schwere Tuffsteine von der Osterinsel nach Hamburg importiert. Die von der Osterinsel stammenden bildenden Künstler*innen Ana Ernestina Pont Hill, Jorge Eloi Tuki Pakarati und Luis Tomas Pate Rikoroko schufen daraus unter Einsatz traditioneller Handwerksmethoden insgesamt zwei originalgetreue Nachbildungen. Eine verblieb in Hamburg. Der zweite Moai wacht nun als Leihgabe des Museums am Rothenbaum Hamburg über die „Gärten der Welt“ in Berlin. Insgesamt gibt es etwa 900 Moai auf der Osterinsel, Die genaue Herkunft und der Zweck der steinernen Wächter gibt Archäolog*innen noch immer Rätsel auf.

MAOI-Skulptur in den Gärten der Welt

Bereits zum dritten Mal hatte in diesem Sommer die Grün Berlin GmbH zu „Culture meets Garden“ in die „Gärten der Welt“ im Berliner Stadtbezirk Marzahn eingeladen. Bei einem Empfang im Italienischen Renaissancegarten freuten sich Parkbotschafterin Beate Reuber und der Geschäftsführer der Grün Berlin GmbH Christoph Schmidt den Vertretern der Botschaften und Kulturzentren der 13 in den „Gärten der Welt“ vertretenen Ländern erneut das beeindruckende Potential internationaler Gartenkunst präsentieren zu können.

Im Mittelpunkt des Traditionsfestes „Culture meets Garden“ stand diesmal die feierliche Enthüllung eines weltberühmten Steinriesen von der Chilenischen Osterinsel im Pazifischen Ozean. Keine andere Insel liegt so einsam im Meer wie die Osterinsel (polynesisch Rapa Nui), 3.760 km von der südamerikanischen Küste entfernt. Durch diese Abgeschiedenheit hat sich die Osterinsel vermutlich viel von ihrer ursprünglichen Kultur bewahrt. Einzigartig die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden prähistorischen Kultstätten und Höhlenbehausungen, darunter die Maois, gigantische Steinfiguren zwischen 2 und 10 Meter hoch, deren Zweck und Herkunft bis heute rätselhaft ist.

Die originalgetreue Nachbildung einer MOAI-Skulptur repräsentiert nun in den „Gärten der Welt“ als Dauerleihgabe des Museums am Rothenbaum in Hamburg das einzigartige Erbe und die reiche Kultur Chiles.

Die Botschaft der Republik Chile hatte sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, die von den Bildhauern Ana Ernestina Pont Hill, Jorge Eloi Tuki Pakarati und Luis Tomas Pate Riroroko aus einem großen Tuffstein geschaffene MOAI-Skulptur nach Berlin zu holen.

Nach der feierlichen Enthüllungszeremonie der neuen Touristenattraktion unweit des Haupteingangs der „Gärten der Welt“ gab die Kulturbotschafterin der Osterinsel Mahahni Teave in der Arena ein umjubeltes Pianokonzert.

Weitere Informationen: www.gaertenderwelt.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NOTATE Pressedienst

Herr Rainer Schilling

Rheinblickstraße 12

65187 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0172 61 535 11

web ..: https://www.notate.news/

email : redaktion@notate.news

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

NOTATE Pressedienst

Herr Hans-Peter Gaul

Rheinblickstraße 12

65187 Wiesbaden

fon ..: 0177 512 2565

web ..: https://www.notate.news/

email : hans-peter.gaul@ctour.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gütesiegel für Rechtsanwälte als Antwort auf steigende Mandantenanforderungen in der Rechtsbranche D.velop Documents: Die zukunftsweisende Dokumentenverwaltung