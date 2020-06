Die Geheimnisse innerer Energie – Ein Leben lang jung bleiben

Energiemangel führt vermehrt zu Ängsten, Stress, Sorgen und schwächt unser Immunsystem. Gerade in der aktuellen Situation benötigen wir allerdings mehr positive Energie, die unser Immunsystem stärkt.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, worauf Sie alles verzichten, weil es Ihnen an Energie mangelt?

Ohne Energie:

– sind Sie weniger kreativ

– haben Sie weniger Ideen

– arbeiten Sie schlechter

– kümmern Sie sich nicht so, wie Sie möchten, um sich und Ihre Familie

– Ihnen fehlt einfach die Kraft zu allem – sogar um Ihren Leidenschaften nachzugehen

– Sie schlafen schlecht und zu wenig…

Kurz, Sie fühen sich schwach.

Dadurch sind Sie unvermeidbarerweise mehr Ängsten, mehr Stress und Sorgen ausgesetzt – also all den toxischen Emotionen und Einflüssen, die von außen auf Sie eindringen.

Und gerade in der aktuellen Zeit und Situation sind diese Einflüsse nochmals erheblich stärker. Und, was das Entscheidenste ist; sie schwächen Ihr Immunsystem!

Deswegen freue ich mich sehr, Sie heute zum kostenlosen 21-Tage Meditationskurs von Deepak Chopra einladen zu können.

WER IST DEEPAK CHOPRA?

Er verbindet wie kein anderer das Wissen des Westens mit der Weisheit des Ostens. Als erfolgreicher Arzt stellte er fest, dass der westlichen Medizin die Seele fehlt. Daher machte er sich auf die Suche nach einer ganzheitlichen Medizin, die ihn bald in den Grenzbereich von Wissenschaft und Glauben führte, dem er sich bis heute mit Erfolg widmet. Er schrieb über 75 Bücher, die in 35 Sprachen übersetzt und insgesamt 20 Millionen Mal verkauft wurden. Das Time Magazine zählt Chopra zu den 100 herausragenden Köpfen des 20. Jahrhunderts und bezeichnet ihn als «Poet-Prophet der alternativen Medizin».

Qualität ist viel wichtiger als Quantität, wenn wir möchten, dass:

? wir uns in jeder Situation in der Tiefe unseres Inneren viel vitaler fühlen

? wir Arbeit und Privatleben ohne Stress vereinen können

? wir uns um unser Wohlbefinden in jeder Form kümmern

? wir einen gesunden Lebensstil annehmen, um körperliches und geistiges Gleichgewicht zu erlangen

? wir unsere innere Jugend aufbersten lassen, was auch immer unser Alter ist

? wir unbeschwert leben von allem, was um uns herum passiert und häufig in uns Nervösität, Angst und andere toxische Emotionen auslöst

? wir den gegenwärtigen Moment voll und ganz genießen können

Jede Einheit des 21 Meditationen umfassenden Kurses

„Die Geheimnisse innerer Energie – Ein Leben lang jung bleiben“

wird Ihnen helfen, an der Qualität Ihrer Energie zu arbeiten.

Deepak wird Ihnen helfen:

– sich von all jenen Gewohnheiten zu befreien, die Ihre körperliche, geistige und emotionale Energie einschränken

– diese Energien endlich auf eine höhere Stufe zu befördern

Der Meditationszyklus beginnt am 15. Juni.

Melden Sie sich jetzt gleich hier an und Sie bekommen das ebook „12 Geheimnisse, um sich jünger zu fühlen und länger zu leben“ ebenfalls sofort gratis.

