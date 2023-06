Die gesündesten Hochschulen Deutschlands

Bewerbungsstart für Sonderpreis beim Corporate Health Award 2023

Unsicherheiten durch globale Krisen und eine sich stetig und rasend entwickelnde Arbeits- und Lernumgebung – ein empathisches und agiles Verhalten wird vor diesem Hintergrund sowohl für Studierende, als auch für Beschäftigte von Hochschulen immer bedeutender. Besonders wichtig ist dabei auch die Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden und Studierenden. Viele Hochschulen haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrem Gesundheitsmanagement, genau hier Lösungen und Unterstützung für eine oder beide Zielgruppen zu ermöglichen. Der Corporate Health Award von EUPD Research und Handelsblatt würdigt auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse (TK) jene Hochschulen, die den aktuellen Herausforderungen proaktiv begegnen.

Als langjähriger Partner der Sonderpreise Gesunde Hochschule ,Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)‘ und ,Studentisches Gesundheitsmanagement (SGM)‘ unterstützt die TK Bildungseinrichtungen dabei, gesundheitsförderliche und strukturelle Veränderungen zu ermöglichen und umzusetzen. Im vergangenen Jahr gingen die beiden Sonderpreise an die Technische Universität Darmstadt und die Bergische Universität Wuppertal.

„Wir freuen uns, wieder gemeinsam mit EUPD Research und Handelsblatt Hochschulen auszuzeichnen, die sich intensiv um die gesundheitlichen Belange sowohl der Beschäftigten als auch der Studierenden bemühen. Hochschulen als Orte der Begegnung und des persönlichen Austauschs, haben in den drei Jahren der Corona-Pandemie viele Veränderungen erfahren. So mussten z.B. Mitarbeitende, wenn möglich, im Home-Office arbeiten und die wissenschaftliche Lehre wurde weitestgehend digitalisiert. Diese einschneidenden Veränderungen haben alle Beteiligten vor große Herausforderungen gestellt. Ab 2022 konnten zwar viele Einschränkungen wieder aufgehoben werden, aber einige Veränderungen wurden auch beibehalten. Hochschulen, die diese Veränderungen aktiv begleitet haben und weiterhin die Gesundheit und Zufriedenheit ihre Belegschaft und der Studierenden im Fokus ihrer Bemühungen haben, wollen wir mit der Verleihung dieses Sonderpreises auszeichnen und dadurch auch weitere Hochschulen ermutigen, sich dieser Herausforderung zu stellen“, kommentiert Dr. Sabine Voermans, Leiterin des Gesundheitsmanagement bei der TK.

Der Corporate Health Award feiert im Jahr 2023 Jubiläum und wird bereits zum 15. Mal in Folge an die gesündesten Unternehmen und Organisationen Deutschlands verliehen. Neben den 16 Branchenpreisen in verschiedenen Kategorien werden ebenfalls diverse Sonderpreise verliehen, die besondere Leistungen sichtbar machen sollen. Die Bewerbung für den Sonderpreis Gesunde Hochschule ist bis zum 21. Juli 2023 unter https://www.corporate-health-award.de/gesunde-hochschule möglich.

„Die Lebenswelt Hochschule ist maßgeblich an der Ausbildung der Gesellschaft und zukünftiger Erwerbstätiger beteiligt – entsprechend sind BGM- und SGM-Interventionen für die zukunftsfähige Ausrichtung des Landes unerlässlich. Wir freuen uns sehr den Sonderpreis „Gesunde Hochschule“ gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse bereits seit 2013 zu einem festen und wesentlichen Bestandteil des Corporate Health Award geführt zu haben“, sagt Steffen Klink, COO bei EUPD Research und Director des Corporate Health Departments.

Über den Corporate Health Award

Der Corporate Health Award ist die renommierteste Auszeichnung in Deutschland für exzellentes Corporate Health Management. Die Bewerber erhalten im Anschluss der Online-Qualifizierung ihren eigenen Deutschland-Benchmark im Branchenvergleich. Unternehmen mit mehr als 50% Zielerreichung im zugrundeliegenden Corporate Health Evaluation Standard erhalten die Möglichkeit, ihr Ergebnis durch das Audit verifizieren zu lassen. Aus den Finalisten der geprüften „Corporate Health Companies“ entscheidet der unabhängige Expertenbeirat jährlich über die Gewinner des Awards.

Mehr Informationen: https://www.corporate-health-award.de

EUPD ist das führende Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut und zeichnet seit über 20 Jahren weltweit nachhaltige Unternehmen aus. Im Bereich des Corporate Health Managements konnten in der DACH-Region bislang mehr als 5.000 Unternehmen von den Evaluierungs-, Begleitungs- und Auszeichnungsprozessen der drei Bereiche EUPD Research, EUPD Cert und EUPD Consult profitieren. Grundlage aller Prozesse bildet der stetig weiterentwickelte Corporate Health Evaluation Standard (CHES), der sich in drei Modelldimensionen (Struktur, Strategie und Maßnahmen) sowie mehr als 25 Themencluster unterteilt. Die Kooperation mit einem einzigartigen Netzwerk aus Fachexpertise, Wissenschaft und Medien macht es möglich, erfolgskritische Faktoren zu identifizieren, Qualitätsmodelle zu etablieren und so wissenschaftlichen Anspruch mit der notwendigen Funktionalität zu verbinden.

