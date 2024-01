Die grüne Energie- und Verkehrswende braucht Kupfer und Silber

Grüne Technologien werden in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Metallen, auch Silber und Kupfer anheizen.

Silber findet sich in Elektrofahrzeugen, in der Photovoltaiktechnik und sogar in Atomkraftwerken. In Atommeilern gibt es die sogenannten Steuer- oder Kontrollstäbe. Diese sorgen für die Sicherheit im Reaktor, denn mit ihnen wird die Leistung im Reaktorkern kontrolliert. Die Steuerstäbe absorbieren Neutronen und sie haben Legierungen aus Silber oder auch anderen Materialien. Mit dem Bau vieler neuen Kernkraftwerke weltweit, wird auch in diesem Bereich der Silberbedarf steigen. Da in den kommenden Monaten mit einem steigenden Goldpreis gerechnet wird, vor allem wenn die Fed mit Zinssenkungen startet, ist auch im Zuge dessen mit einem steigenden Silberpreis zu rechnen.

Zudem wachsen wie gesagt die Sektoren, in denen Silber eingesetzt wird. Das Gold-Silber-Verhältnis liegt gerade bei knapp 90. Und ist die Gold-Silber-Ratio höher als 80, so gilt Silber als extrem unterbewertet. Je größer der Wert ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aufwertung kommt. Silber ist aktuell also günstig.

Zu den hochwertigen Silberunternehmen gehört MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ -, eine primäre Silbergesellschaft. Neben der Beteiligung an der Juanicipio-Liegenschaft (44 Prozent) besitzt MAG Silver zu 100 Prozent ein Silberprojekt im Abitibi-Gebiet in Kanada sowie eines in Utah.

Beim Kupfer gehen einige Analysten davon aus, dass der Preis 2025 bis auf 15.000 US-Dollar je Tonne steigen könnte. Denn auf der einen Seite steigt der Bedarf, während auf der anderen Seite das Angebot Einschränkungen unterliegt. Es sinken allgemein die Erzgehalte und einige große Kupferminen haben für dieses und nächstes Jahr eine Verringerung der Kupferproduktion verkündet, so zum Beispiel Anglo American. Für die steigende Nachfrage sorgt die Energiewende. Und auch wieder einmal ist es die Wirtschaft Chinas und die chinesischen Infrastruktur-Investitionen, die den Kupferpreis entscheidend mitbestimmen.

In Alaska besitzt U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – das aussichtsreiche Gold-Kupfer-Projekt Whistler.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

