Die Helden in der Krise unterstützen und selbst zum Held werden

Die Corona Krise wirbelt derzeit die ganze Welt durcheinander. Doch es gibt auch viel Solidarität. Jeden Abend den Helden der Krise zu applaudieren ist schön. Wer mehr tun will, geht shoppen.

Castrop-Rauxel, 01.05.2020 – BeHeroes.de steht für smartes Charity Shopping

Seit der Corona-Pandemie mit einem landesweiten Lockdown erlebt das Online Shopping einen nie gekannten Aufwärtstrend. Auch in der Krise besteht natürlich Bedarf und der Wunsch nach Einkaufsmöglichkeiten. Da wir alle aufgefordert werden, möglichst wenig Kontakt mit anderen zu haben, liegt es ja auf der Hand, die Einkäufe soweit als möglich online abzuwickeln. Seit einiger Zeit gibt es dabei auch die Möglichkeit, dabei etwas Gutes zu tun, zum Beispiel, die Einkäufe mit einer Spende für einen guten Zweck zu verbinden. Es gibt sogar bereits einen Namen dafür: Charity Shopping heißt diese clevere Möglichkeit. Gerade in der aktuellen Situation möchte man auch gerne seine Solidarität zeigen, der Wunsch anderen zu helfen war noch nie so ausgeprägt wie derzeit. Genau hier setzt das neue Portal BeHeroes.de an.

BeHeroes.de – eine klassische Win-Win Situation

BeHeroes.de ist eine Shopping-Plattform, die auf ideale Weise attraktive Online Shopping mit der Möglichkeit, Charity Shopping Spenden an Organisationen der Wahl zu verbinden. Charity Shopping steht für ein völlig neues Online Shopping Prinzip, das neben Top-Angeboten einen nachhaltigen und karitativen Ansatz verfolgt und dabei dem Kunden unkompliziert die Teilnahme daran ermöglicht. Die technische Umsetzung des Projektes ist dabei sehr aufwändig und auch optisch und von der Bedienbarkeit sehr gut umgesetzt.

Das Shopping Angebot von BeHeroes.de ist sehr umfangreich und umfasst viele beliebte Shops und Marken, aktuell werden über 1.300 Partner Shops aufgeführt. Das Prinzip basiert auf dem bekannten Cashback, das viele Kunden bereits von den herkömmlichen Cashback Systemen kennen. Bei BeHeroes.de ist aber die hohe Rückerstattung eine Besonderheit. Man muss dazu nicht extra eine Spendenüberweisung ausfüllen, sondern spendet mit einem Klick in Verbindung mit seinem Online-Shopping.

Charity Shopping – Gutes tun und sich gut fühlen

Charity Shopping gibt somit ein doppelt gutes Gefühl. Der Kunde tut etwas für sich selbst und hat dabei das gute Gefühl, gleichzeitig auch an andere gedacht zu haben. Eine weitere Besonderheit bei dieser Plattform für Charity Shopping ist, dass der Käufer auch für Organisationen spenden kann, die beim Kauf noch gar nicht als mögliche Spendenempfänger genau angewählt werden können. Bei bisherigen Modellen dieser Shopping-Art hat der Kunde oft nur die Wahl zwischen wenigen gemeinnützigen Organisationen, die er vielleicht gar nicht unterstützen möchte.

Bei BeHeroes.de hat er dagegen die Chance, genau für die Organisation und den Zweck zu spenden, hinter dem er wirklich steht. Das kann das Tierheim vor Ort genauso sein, wie ein Kinderbetreuungsverein, der dem Kunden am Herzen liegt. Oder der Online Shopper wählt eine Obdachlosen-Initiative vor Ort, deren Arbeit er kennt. Aber natürlich kann auch für eine überregionale Organisation wie die Kinderkrebshilfe gespendet werden.

Gutes tun ohne Mehrkosten

Der Kunde muss nicht einmal mehr bezahlen, seine Cashback Rückerstattung spendet er einfach, statt sie wie bei anderen Plattformen auf einem Punktekonto für eigene Zwecke zu sammeln.

BeHeroes.de lädt somit alle zum unverbindlichen Testen ein, ohne dass ein Kostenrisiko besteht. Dafür besteht die Option, einen attraktiven Kauf mit dem Ziel, gerade jetzt Gutes zu tun, zu verbinden. Denken Sie doch einmal kurz nach, wem möchten Sie etwas Gutes tun? Dem örtlichen Tierheim, einem Verein der sich um Kinder kümmert, einem Hospiz, die Tafel vor Ort oder anderen Organisationen? Ganz sicher, gibt es viele Organisationen, die Ihre Unterstützung verdient haben. Werden Sie zum Helden!

Der Link zur Plattform: https://www.beheroes.de/

Pressekontakt:

BeHeroes.de

Herr Florian Graupeter

Clemensstr. 67

44579 Castrop-Rauxel

fon ..: 0176-20586664

web ..: https://www.beheroes.de/

email : info@beheroes.de

