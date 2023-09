Die How, Now, Wow Matrix: Innovationsmanagement leicht gemacht

Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg jedes Unternehmens.

Egal, ob es sich um Start-ups oder etablierte Unternehmen handelt, die Fähigkeit, neue Ideen zu generieren und umzusetzen, ist entscheidend.

Dabei stellt sich oft die Frage: Wie kann man Ideen effizient priorisieren und implementieren? Die Antwort könnte in der „How, Now, Wow Matrix“ liegen.

?Was ist die How, Now, Wow Matrix?

Die How, Now, Wow Matrix ist ein simples, aber effektives Werkzeug, das dazu dient, Ideen basierend auf ihrer Neuheit und der Machbarkeit zu kategorisieren. Ursprünglich wurde sie in der Design Thinking Welt eingeführt und hat sich seitdem in vielen Innovationsprozessen bewährt.

?Wie funktioniert sie?

Die Matrix ist in drei Kategorien unterteilt:

?How – Diese Ideen sind innovativ und neu, aber auch sehr herausfordernd in ihrer Umsetzung. Sie könnten eine radikale Veränderung bedeuten, erfordern jedoch auch viel Zeit und Ressourcen.

?Now – Diese Ideen sind weniger innovativ, aber leicht umsetzbar. Sie sind praktisch und können oft mit vorhandenen Ressourcen und Technologien realisiert werden.

?Wow – Das sind die „Süßigkeiten“ der Ideenwelt. Sie sind sowohl innovativ als auch leicht umzusetzen. Diese Ideen bieten einen hohen Mehrwert und sollten prioritär behandelt werden.

?Wie wendet man die Matrix an?

?Brainstorming: Zuerst sollten Sie einen Brainstorming-Prozess durchführen, um so viele Ideen wie möglich zu generieren.

?Einteilung: Danach teilen Sie jede Idee basierend auf ihrer Neuheit und Machbarkeit in die How, Now oder Wow Kategorie ein.

?Priorisierung: Beginnen Sie mit den „Wow“-Ideen, da diese den größten Mehrwert bieten und leicht umzusetzen sind. Die „Now“-Ideen können gleich danach in Angriff genommen werden.

„How“-Ideen sollten langfristig geplant werden.

?Vorteile der How, Now, Wow Matrix

?Simplicity: Es ist ein einfaches Werkzeug, das leicht zu verstehen und anzuwenden ist.

?Effizienz: Es hilft Unternehmen, Ressourcen effektiv zu nutzen, indem es klare Prioritäten setzt.

?Fokus: Es ermöglicht Teams, sich auf die wichtigsten und wertvollsten Ideen zu konzentrieren.

?Fazit

In einer Welt, in der Innovation den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen kann, ist es entscheidend, dass Unternehmen über die richtigen Werkzeuge verfügen, um ihre Ideen effektiv zu managen.

Die How, Now, Wow Matrix ist ein solches Werkzeug, das sowohl die Kreativität fördert als auch eine klare Struktur für den Innovationsprozess bietet.

