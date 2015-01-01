Die Inhaftierung eines 95-jährigen religiösen Führers schadet dem Ansehen Koreas

Bedenken auf der internationalen Konferenz der Europäischen Akademie für Religions in Rom geäußert – Nachdrückliche Appelle wegen Verstößen gegen das Völkerrecht

_Bedenken auf der internationalen Konferenz der Europäischen Akademie für Religions in Rom geäußert – Nachdrückliche Appelle wegen Verstößen gegen das Völkerrecht_

Europäische Religionswissenschaftler richten eindringliche Appelle an die südkoreanische Regierung für die Freilassung von Lee Man-hee, den 95-jährigen Vorsitzenden der Shincheonji-Kirche, der sich weiterhin in Haft befindet.

Religionswissenschaftler unterzeichnen einen Appell, in dem sie ein Ende der Inhaftierung von Vorsitzender Lee fordern.

Vorsitzender Lee wurde am 24. Juni unter anderem wegen Verstößen gegen das Parteiengesetz festgenommen und am 29. Juni angeklagt. Die gemeinsame Ermittlungszentrale von Polizei und Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, zwischen Juli 2021 und Januar 2024 die Massenregistrierung von etwa 50.000 Kirchenmitgliedern bei einer bestimmten politischen Partei angeordnet zu haben.

Diesbezüglich erklärte die Shincheonji-Kirche, dass einzelne Mitglieder freiwillig an politischen Aktivitäten teilgenommen haben und dass sowohl Vorsitzender Lee als auch die Kirche während des gesamten Ermittlungsverfahrens, einschließlich der Durchsuchungen und Beschlagnahmungen, gewissenhaft kooperiert haben. Die Kirche drückte zudem ihr tiefes Bedauern aus und erklärte, dass die Inhaftierung des 95-jährigen Vorsitzenden Lee faktisch einer Form körperlicher Bestrafung gleichkomme.

Religionswissenschaftler erklären, dass die Inhaftierung einer älteren Person aufgrund von Vorwürfen wegen gewaltfreier Handlungen gegen das Völkerrecht verstößt

Dr. Introvigne als Referent auf der internationalen Konferenz der Europäischen Akademie für Religions am 3. Juli

Die Europäische Akademie für Religion (EuARe), ein gemeinnütziges akademisches Netzwerk, das Wissenschaftler und Institutionen der Religionswissenschaft in ganz Europa miteinander verbindet, hielt am 3. Juli in Rom, Italien, ihre neunte jährliche Konferenz ab, auf der die Umstände rund um die Shincheonji-Kirche thematisiert wurden. Im Rahmen der Sitzung mit dem Titel „Shincheonji, eine koreanische neue Religion im globalen Kontext“ stellten europäische Religionswissenschaftler ihre jeweiligen wissenschaftlichen Beiträge zur Shincheonji-Kirche vor. Auch die aktuelle Lage in Südkorea, einschließlich der Inhaftierung von Vorsitzenden Lee, wurde den Teilnehmern erläutert.

Auf der Konferenz äußerte sich Dr. Massimo Introvigne, Religionssoziologe sowie Gründer und geschäftsführender Direktor des Zentrums für Studien über neue Religionen (CESNUR), wie folgt zur Inhaftierung von Vorsitzenden Lee:

Dr. Massimo Introvigne, Gründer und Geschäftsführer von CESNUR

_“In allen Ländern der Europäischen Union schreibt das Gesetz vor, dass Personen über 80 Jahren nur in Ausnahmefällen inhaftiert werden dürfen; sie sollten bei Bedarf unter Hausarrest stehen, und zwar nur bei Gewaltverbrechen, wenn die Gefahr tatsächlicher Gewalt im Zusammenhang mit Gewaltverbrechen besteht. Hier liegt natürlich kein Gewaltverbrechen vor, und die Vorwürfe beziehen sich auf Verstöße gegen das Wahlrecht.“_

_“Und was Korea diesem älteren religiösen Führer antut, verstößt gegen das Völkerrecht, einschließlich der sogenannten Mandela-Regeln der Vereinten Nationen, die vorschreiben, dass Untersuchungshaft im Allgemeinen nicht die Regel sein sollte und nur in einer äußerst begrenzten Anzahl von Ausnahmefällen auf ältere Häftlinge angewendet werden darf. Was hier geschieht, ist also ein regelrechter Skandal, hinter dem sich eine politische und religiöse Racheaktion verbirgt.“_

Eric Roux, ein Fürsprecher für interreligiösen Dialog und Präsident des Europäischen Interreligiösen Forums für Religionsfreiheit (EIFRF), der ebenfalls an der Sitzung teilnahm, wies erneut auf die Ungerechtigkeit hin, eine ältere Person in Haft zu halten.

Eric Roux, Präsident von EIFRF

_“Einen 95-jährigen Mann ins Gefängnis zu stecken, lässt sich nicht mit dem Ziel der Achtung der Menschenwürde vereinbaren. Selbst wenn das, was man ihm vorwirft, wahr sein sollte, würde man einen Mann dieses Alters nicht ins Gefängnis stecken, wie es derzeit der Fall ist. Ich würde daher nahelegen, dass diese Angelegenheit sehr schnell überprüft wird, um etwas zu vermeiden, das dem Ansehen Südkoreas sehr schaden würde: Bitte holen Sie diesen Mann aus dem Gefängnis, und zwar sofort.“_

Menschenrechtsexperte bezeichnet die Inhaftierung als undenkbar in einem demokratischen Rechtsstaat

Der Menschenrechtsanwalt Alessandro Amicarelli äußerte sich besorgt und verwies dabei auf die demokratische Tradition Südkoreas. Er ist Solicitor an den Obersten Gerichtshöfen von England und Wales, Barrister in Italien und Vorsitzender der Europäischen Föderation für Glaubensfreiheit (FOB).

Alessandro Amicarelli, Vorsitzender von FOB

_“Als Menschenrechtsanwalt habe ich Südkorea stets als eine echte Demokratie betrachtet, in der die Menschenrechte als Fundament der Demokratie gewahrt werden. Leider ist das, was derzeit geschieht, wirklich schockierend. … Wir können nicht hinnehmen, dass ein religiöser Führer in einem demokratischen Land im Alter von 95 Jahren einem solchen Druck ausgesetzt ist.“_

_“Was wir derzeit beobachten, … lässt den Eindruck entstehen, dass Südkorea von seiner eigenen Verfassung, von seinen eigenen Menschenrechtsgrundsätzen abweicht. Aus diesem Grund freue ich mich sehr, Shincheonji in ihrem Kampf gegen Missbrauch und Verfolgung in Südkorea und überall auf der Welt zu unterstützen.“_

Die Shincheonji-Kirche betonte, dass die Inhaftierung von Vorsitzendem Lee über das rein akademische Interesse hinausgegangen sei und nun als internationales Menschenrechtsproblem thematisiert werde.

Die internationalen Menschenrechtsorganisationen „United for Human Rights“ und „Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience“ (CAP-LC; Vereinigung von Verbänden und Einzelpersonen für Gewissensfreiheit) reichten am 25. Mai bei der 62. Sitzung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen (UNHRC) eine gemeinsame schriftliche Erklärung zu den Menschenrechtsproblemen der Shincheonji-Kirche ein (Dokument Nr. A/HRC/62/NGO/236; verteilt am 10. Juni). In der Stellungnahme kamen die beiden Organisationen zu dem Schluss, dass sich „die Lage in Südkorea verschärft hat“, und wiesen darauf hin, dass die Darstellung der Registrierung von Mitgliedern bei einer politischen Partei als Beweis für eine „Verschwörung zwischen Religion und Politik“ im Widerspruch zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (ICCPR) stehe, der jedem Bürger das Recht auf Teilnahme am politischen Leben garantiert.

Die beiden Organisationen erklärten weiter: „Im Dezember 2025 ordnete der Präsident die Gründung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe aus Polizei und Staatsanwaltschaft an, die ausdrücklich gegen Shincheonji gerichtet ist… Hochrangige Beamte haben Shincheonji öffentlich als ,kriminelle Organisation‘ bezeichnet – Aussagen, die mit der Unschuldsvermutung unvereinbar sind.“ Sie fügten hinzu: „Wir [fordern] die Regierung der Republik Korea auf, ihr Bekenntnis zur Religionsfreiheit, zur Nichtdiskriminierung und zur staatlichen Neutralität zu bekräftigen.“

Die Shincheonji-Kirche merkte an: „Da die Unterstützung und die Petitionen von prominenten Persönlichkeiten der internationalen Gemeinschaft bezüglich der Inhaftierung von Vorsitzendem Lee Man-hee weiter zunehmen, wächst auch der Druck auf die südkoreanische Regierung und die Justiz.“ Sie erklärte weiter: „Die unverzügliche Freilassung von Vorsitzendem Lee ist eine Frage der Wahrung der Religionsfreiheit und der Menschenrechte, die Kernwerte der Demokratie sind.“

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