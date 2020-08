Die Klumpies – Manta Manta -Sonderlösungen für jedermann

Herrlich, da sind sie wieder: Die Klumppies.

Wer die Klumppies noch nicht kennt: Die Klumppies sind eine Animationsreihe des Unternehmens Insektenschutz Klumpp, welche einem die Produkte mit einem Augenzwinkern entgegenbringen, oder, sagen wir mal so, einen anderen Einsatzzweck zuführen. (Ideen muss man haben).

In der aktuellen Folge können sie sehen dass ein Fliegengitter nicht nur in den eigenen vier Wänden Sinn macht. Allerdings sind gewisse Zweifel an der Umsetzung berechtigt. Am besten gleich anschauen und ein eigenes Bild machen! Gute Unterhaltung! https://insektenschutz-klumpp.de/videos/

Über Insektenschutz Klumpp:

Klein aber fein ist unsere Devise. Seit vielen Jahren kümmern wir uns professionell und erfolgreich um Insekten- und den immer wichtigeren Pollenschutz. Bei uns bekommen Sie keine Billigvariante, sondern eine der besten und zuverlässigsten Schutzmaßnahmen.

Größten Wert legen wir auf erstklassige Beratung und dem wichtigen Aufmaß vor Ort. Wo andere aufgeben, beginnt für uns die Herausforderung.

Deshalb haben wir bewusst auf einen Kalkulator auf unserer Seite verzichtet, da bauliche Besonderheiten und individuelle Montagen, einen falschen Preis ergeben würde.

Wir verstehen uns als kompetenter Dienstleister und begleiten Sie erfolgreich zur bestmöglichen Lösung. Bei uns erwartet Sie ein hoch motiviertes Team, das gewohnt ist, Kundenwünsche zu verstehen und auch zu erfüllen. Freuen Sie sich auf eine zuverlässige Funktionalität und das für viele Jahre.

Auf Messen in Ihrer Region können Sie sich gerne informieren. Termine dazu finden Sie auf unserer Webseite: https://insektenschutz-klumpp.de/

Sprechen Sie einfach mit uns, wir heißen Sie jetzt schon Willkommen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

Pressekontakt:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Geprüfte Laboretiketten für die Laborproben-Kennzeichnung