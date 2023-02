Die Kobaltnachfrage wird steigen, damit der Preis

Analysten rechnen im Verlauf des Jahres mit steigenden Kobaltpreisen.

Anfang des Jahres ist, wie vorausgesagt, der Kobaltpreis gefallen. Doch mit einer Erholung im Lauf von 2023 wird gerechnet, denn der Bedarf wird steigen, so zum Beispiel Benchmark Mineral Intelligence. Noch sind genügend Vorräte vorhanden. Dies allerdings von Kobalt in Hydroxid, dagegen ist der Metallmarkt relativ angespannt. Kobalt aus dem Kongo ist kein so einfaches Thema. Schwierige Abbaubedingungen und Streiks, so wie letztes Jahr in einer der größten Kobaltminen dort (Tenke Funurume), könnten das Angebot verknappen. Die Finanzierung neuer Minen ist auch kein einfaches Unterfangen, vor allem in einem Umfeld fallender Kobaltpreise. Dabei ist daran zu denken, dass Kobalt in erster Linie ein Nebenprodukt ist, das vom Primärprodukt der Mine abhängt.

Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff bei der Herstellung von elektronischen Geräten. Das wichtigste Anwendungsfeld für Kobalt sind die wiederaufladbaren Batterien und im speziellen die Lithium-Ionen-Batterien. Ein bedeutender Wachstumstreiber für Kobalt werden die E-Speicher (Energy-Storage-Systems, ESS) sein. Ein zweiter wichtiger Einsatzbereich des Rohstoffs sind die Superlegierungen. Für das Jahr 2026 wird von einem Kobaltbedarf von mehr als 250.000 Tonnen ausgegangen. Landgebundene Lagerstätten können dies kaum hervorbringen. Daher gibt es Bestrebungen verschiedener Unternehmen, sich durch Zugriff auf die Tiefsee Kobalt zu verschaffen. Allerdings fehlt es noch an globalen Umweltregeln für den Tiefseeabbau. Da für die nächsten Jahre von einer hochdynamischen Nachfrage nach Kobalt ausgegangen wird, sollten Anleger Unternehmen, die Kobalt besitzen, im Auge behalten.

Da wäre die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/play/nachrichten-mit-victoria-gold-gold-terra-tinone-canada-nickel-labrador-uranium-und-mag-silver/ -, sie besitzt Nickel und Kobalt im Crawford-Projekt in Ontario.

Mawson Gold hat in seinem Rajapalot-Projekt in Finnland Gold und Kobalt im Boden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mawson Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mawson-gold-ltd/ -) und der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

stiebel-eltron.at – Heizen mit der Hilfe von „Erneuerbaren Energien“