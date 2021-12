Die Krönung des Jahres 2021 steht kurz bevor

2021 war für viele ein schwieriges Jahr. Umso wichtiger und freudiger, dass es einen herrlichen Lichtblick in naher Zukunft gibt. Es geht um den Jahreswechsel und die große Silvester-Gala 2021.

13.12.2021 – Jetzt noch die Teilnahme an der Silvester-Gala und dem Silvester-Dinner 2021 sichern

Silvester soll für die meisten Menschen nicht nur einen Jahreswechsel bedeuten, sondern gleichzeitig auch die größte Partie des Jahres sein. Nun steht diese Krönung von 2021 kurz bevor und in Deutschland fragen sich überall Menschen: Wie soll man Silvester in diesem Jahr feiern?

Es ist eine der schwersten und gleichzeitig einfachsten Fragen, die sich im Zuge eines feierleichen Jahresabschlusses stellen. Denn der „Heuboden“ in Umkirch bei Freiburg bietet mit seiner Silvester Gala und dem Silvester Dinner die perfekte Antwort rund um den Höhepunkt beim Jahreswechsel. In der stimmungsvollen Location können Sie einen legendären Silvesterabend verbringen, an welchen Sie noch lange zurückdenken werden.

Silvester Gala mit Live-Musik

Bei der großen Silvester Gala im Heuboden und den Räumlichkeiten des Hotel Landhaus Blum

erwartet Sie wieder die Live-Band „d ?Gipfelstürmer“. Diese Band gehört schon zum festen

Repertoire an diesem wunderbaren Abend – gute Laune, Tanz und Feierstimmung garantiert.

Der Abend beginnt zur Einstimmung für Sie mit einem Sektempfang im Foyer des Hotel Landhaus

Blum bevor es im Anschluss für alle Gäste in den feierlich geschmückten Saal geht.

Das 3-Gang Gala-Menü mit Vorspeisen-Buffet, serviertem Hauptgang und anschließendem Dessert

lässt keine Wünsche offen. Pünktlich zum Jahreswechsel darf dann auch der Mitternachtssnack nicht fehlen. Zum Abschluss eines gelungenen Abends empfehlen wir Ihnen eine Übernachtung im Hotel Landhaus Blum oder dem Hotel Heu.Loft

Silvester Dinner im Restaurant Landhaus Blum

Sie möchten die Krönung 2021 mit Ihren Lieben lieber in einer heimeligen, privateren Atmosphäre feiern? Dann sichern Sie sich gleich Ihren Tisch für das Silvester Dinner im Restaurant Landhaus Blum des Heubodens. Als Highlight bei dieser Silvester Feier erwarten Sie, nach einem kleinen „Amuse bouche“, ein edles 4-Gang Menü, welches komplett serviert wird sowie feierliche musikalische Unterhaltung durch einen Live-DJ.

Dieses Jahr im Menü mit enthalten sind eine Variation vom schottischen Lachs, Wildfang vom

weißen Heilbutt und Tranche vom rosa gebratenen Kalbsrücken sowie ein süßer schokoladiger

Abschluss als Dessert. Selbstverständlich bieten wir auch für unsere Gäste des Silvester Dinners die Möglichkeit einer Übernachtung in einem unserer Hotels Landhaus Blum oder Heu.Loft.

Einstimmung auf Silvester im Dezember

Die festliche Silvester Gala und das Silvester Dinner zum Jahreswechsel 2021/2022 sind ohne Frage die Highlight des Heuboden Kalenders 2021. Hier treffen viele verschiedene Menschen zusammen, welche ein Zielhaben: einen großartigen, feierlichen Party Abend in einem atemberaubenden Rahmen zu genießen.

Bei der Krönung 2021 mit der Silvester Gala und dem Silvester Dinner ist ein ganz besonderes Fest zu erwarten. Die Feierlichkeit gibt uns die Möglichkeit, einen Schritt heraus aus dem Alltag zu machen, der derzeit oftmals durch viele Hürden geprägt ist.

Der Jahreswechsel bietet eine Chance, vieles hinter sich zu lassen und mit guten Freunden,

Arbeitskollegen und der Familie in ein neues Jahr aufzubrechen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bildmaterial belegt: Skrupelloser Hühnerhalter lässt Tiere verdursten und verhungern