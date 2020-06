Die Kunst, mit Texten zu verkaufen

Webseitenbesucher in Kunden verwandeln zu können, ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den finanziellen Erfolg eines Online-Projektes. Ein neu aufgelegtes Buch von Mario Burgard kann helfen.

Das Interesse am Thema „Online Geld verdienen“ ist ungebrochen. Das sieht man daran, dass monatlich rund 26.200 Suchanfragen zu dieser Phrase und ihrer Umkehrung „Geld verdienen online“ in den Suchmaschinen eingehen. Videokurse, die angeblich jedem beibringen können, wie das klappt mit dem großen Geld, verkaufen sich seit Jahren glänzend. Trotzdem zeigen Untersuchungen immer wieder, dass weit über 90 % der Versuche, online ein Geschäft aufzubauen, kläglich scheitern.

Das hat natürlich verschiedene Ursachen. Es lassen sich jedoch 2 klare Hauptgründe für das Scheitern solcher Versuche nennen. Das sind fehlende oder die falschen Besucher auf der Webseite und das Unvermögen, die Besucher zu einer gewünschten Handlung zu bewegen. Zum Problemkreis Besuchergenerierung gibt es jede Menge Strategien, die in etlichen Videokursen vermittelt werden. Doch wie sieht es mit dem zweiten Bereich aus?

Um den Webseitenbesucher zu einer Handlung zu bewegen, hat der Seitenbetreiber letztlich nur den Text auf der Seite zur Verfügung. Der Besucher muss eingefangen, sein Interesse geweckt und in ein unwiderstehliches Verlangen umgewandelt werden. Zum Schluss erfolgt an den Besucher die dringende Aufforderung zum Handeln. Dieser Text muss also einer bestimmten Architektur folgen, die sich in Jahrzehnten entwickelt und bewährt hat.

Mario Burgard ist einer der wenigen Experten im deutschsprachigen Raum, die dieses Handwerkszeug exzellent beherrschen. Folgerichtig hat er schon für viele der erfolgreichsten Online-Marketer, aber auch für Unternehmen aus der klassischen Geschäftswelt gearbeitet. Letztlich muss aber jeder, der über das Internet Produkte oder Dienstleistungen verkaufen will, zumindest in Grundzügen wissen, wie er seine Seitenbesucher in Käufer umwandelt. Und die wenigsten werden sich die Unterstützung durch einen Experten leisten können.

Deswegen hat Mario Burgard bereits vor einigen Jahren sein Erfolgsbuch „Werbetexte, die sofort verkaufen“ herausgebracht. Damals schoss das Buch direkt auf Verkaufsrang 1 in seiner Kategorie auf Amazon und verblieb dort mehrere Wochen. Aktuell liegt das Werk in einer brandneu überarbeiteten Druckversion vor und wird vom Autor direkt und für eine begrenzte Anzahl von Exemplaren mit einem sehr hohen Rabatt verkauft. Ein Muss für jeden, der es ernst mit seinem Online-Geschäft meint.

Weitere Informationen zum Buch und zum Thema Werbetexte finden sich auf der entsprechenden Internetseite von Mario Burgard.

