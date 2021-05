Die Liebe – Über das größte und schönste Gefühl heute – Überblick zum heutigen Stand der Liebe

Jörg Steinfeldt wirft in „Die Liebe – Über das größte und schönste Gefühl heute“ einen Blick auf ein Thema, das im Leben der meisten Menschen eine wichtige Rolle spielt.

Die Liebe ist für viele Menschen eines der ganz großen Themen – ob bewusst oder unbewusst. Doch was weiß man wirklich über sie? Was bedeutet sie für Menschen? Wie wirkt die Liebe auf Menschen, aber auch auf die gesamte Gesellschaft? Der Autor dieses neuen Buchs will genau diese Fragen beantworten. Er gibt den Lesern einen klugen Überblick zum Stand der Liebe heute. Er geht auf wichtige Aspekte ein, was heute unter Liebe verstanden wird, Theorien, wo die Liebe herkommt, Sinnlichkeit und Beziehungen, aber auch auf die Gegenpole der Liebe, die Liebe in Politik und Wirtschaft oder im Internet und bei den jungen Generationen. Die Liebe ist immer aktuell. Das Buch gibt umfassende Erkenntnisse und darüber hinaus gute Anreize, über die eigene Einstellung zur Liebe, aber auch über die Stellung und den Wert der Liebe in der Gesellschaft nachzudenken.

Das Buch „Die Liebe“ von Jörg Steinfeldt versteht sich nicht als Ratgeber für die Liebe oder für Beziehungen, denn Liebe lässt sich nicht abstrakt lernen, sie erschließt sich Menschen laut dem Autor nur über das Erleben. Das Buch soll die Leser jedoch dazu anregen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Der Autor gibt den Lesern Denkanstöße, um sich selbst zu finden und vielleicht weniger gleichgültig und stumpf durch das Leben zu gehen. Der Autor wurde 1962 in Hamburg geboren und lebt auch heute dort. Er ist seit über 27 Jahren verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er ist Jurist und war über 25 Jahre Führungskraft bei einem

internationalen Spezialversicherer.

„Die Liebe“ von Jörg Steinfeldt ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26856-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

