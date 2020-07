Die LKW Versicherung wird zum Einkaufspreis angeboten

Lkw-Versicherung: Siktas24.de bietet die für viele Unternehmen unverzichtbare Absicherung unter digital preiswerten Konditionen und dennoch bei bester Beratung

Mit seiner Online-Versicherungsplattform Siktas24.de möchte Geschäftsführer Serdar Siktas eine Brücke zwischen den zahlreichen Vorteilen der digitalen Welt und einer persönlichen, rundum kundenorientierten Beratung schaffen. „Gerade Interessenten im Bereich der Gewerbeversicherungen haben aufgrund vielfältiger geschäftlicher Verpflichtungen nur wenig Zeit, sich um komplexe Versicherungsangelegenheiten zu kümmern – hier wird ein möglichst unkomplizierter Abschluss häufig bevorzugt“, so Siktas. Die Lkw-Versicherung zählt zweifelsfrei zu den wichtigsten Policen für alle Betriebe, die ein entsprechendes Gefährt unterhalten. Schon gesetzlich dürfen Fahrzeuge im deutschen Straßenverkehr nicht ohne eine spezifische Haftpflichtversicherung geführt werden – und bei solch großen sowie damit tendenziell besonders gefahrenträchtigen Vehikeln, wie Lkws, ist ein umfassender Versicherungsschutz selbstverständlich besonders relevant. Einen ausführlichen sowie transparenten Angebotsvergleich mit den besten Online-Preisen können sich Unternehmer schnell und einfach auf Siktas24.de einholen. Daraufhin ist selbst eine Beantragung der passenden Versicherungsleistungen bequem im Netz zu veranlassen. Serdar Siktas weiß jedoch, wie wichtig ein hinreichender Support für eine maximal zuträgliche Versicherungsausrichtung sein kann: „Wer möchte, muss nicht auf eine umfassende, individuelle Beratung verzichten. Gerne vereinbaren wir einen Termin für ein direktes Gespräch – andernfalls stehen wir unseren Kunden auch telefonisch und sogar rund um die Uhr mit Rat und Tat zur Seite.“

Hinsichtlich einer Lkw-Versicherung müssen Interessenten immer eine Vielzahl von Aspekten beachten, um zum einen den optimalen Versicherungsschutz und zum anderen das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Erst einmal kommt es darauf an, ob lediglich eine Lkw-Haftpflicht benötigt wird oder auch Kasko- bzw. Zusatzleistungen erforderlich sind. So haben Unternehmer die Chance, über die Lkw-Versicherung ebenfalls Diebstahl, Glasbruch und andere Negativeinflüsse abzusichern oder diese auf das Frachtgut zu übertragen. „De facto ist eine reine Haftpflichtversicherung nur in den seltensten Fällen ausreichend“, so Siktas.

Zu den wichtigsten Basisfaktoren gehören der Einsatzbereich sowie die Kilometerleistung des Lkws. Des Weiteren sollten eine Einschränkung des Fahrerkreises und ein eventuell vorhandener Anhänger zentral berücksichtigt werden.

In puncto Einsatzbereich wird vonseiten der Versicherer zwischen Werksverkehr, Nahverkehr und Fernverkehr unterschieden. Die einzelnen Bereiche sind in der Regel mit spezifischen Tarifen bzw. Maßstäben bei der Leistungs- und Preiskalkulation bedacht. Der Gefahrguttransport nimmt eine Sonderstellung ein. Denn Lastkraftwagen, die Gefahrgüter überführen, sind – wie es die Bezeichnung schon verdeutlicht – erheblich größeren Risiken ausgesetzt und werden von den Versicherungsunternehmen mit entsprechend deutlich höheren Kosten verbunden.

Manche Versicherer bieten Lkw-Besitzern sehr günstige Konditionen an, wenn innerhalb des Versicherungsvertrags festgeschrieben wird, wie viele Kilometer das Vehikel im Jahr fährt. Erfolgt zudem eine Einschränkung des Fahrerkreises sinkt der Preis normalerweise noch einmal. Tatsächlich sind diese Optionen für einen großen Teil aller Unternehmen interessant. Denn oft werden die betriebenen Lkws immer von denselben Personen gelenkt und das Einsatzgebiet befindet sich nur innerhalb bestimmter Regionen.

Anhänger oder Auflieger zählen versicherungstechnisch erst einmal nur eingeschränkt zum Lkw. Sie können – und sollten in den meisten Kontexten unbedingt – mit einer Lkw-Versicherung geschützt werden. Ist beispielsweise nur ein Lkw mit Kofferaufbau vorhanden, wird eine solche Versicherung natürlich nicht benötigt und die Versicherungsprämie fällt entsprechend geringer aus. Serdar Siktas und sein Team prüfen diese und eventuell weitere relevante Faktoren – falls gewünscht – ganz individuell.

