  • Die Magical Kids setzen mit ihrem Lied „Moin du schöne Heide“ ihrer Heimat ein musikalisches Denkmal

    Pünktlich zur Heideblüte erscheint am 9. August das neue Heimatlied „Moin du schöne Heide“ – TV-Weltpremiere live bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross in der ARD

    BildLüneburger Heide. Wenn Anfang August die Heide wieder in ihrem schönsten Lila blüht, beginnt für viele Menschen eine ganz besondere Zeit. Jahr für Jahr kommen Besucher aus nah und fern, um die einzigartige Landschaft zu erleben. Für andere ist sie seit ihrer Kindheit ein Stück Zuhause. Genau diesem Gefühl widmen die Magical Kids ihr neues Lied „Moin du schöne Heide“.

    Der Song erscheint am Sonntag, 9. August 2026, um 9:30 Uhr auf allen bekannten Streamingplattformen. Wenig später feiert er seine TV-Weltpremiere: Die siebenjährige Marie singt „Moin du schöne Heide“ live in der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross vor einem Millionenpublikum.

    Schon das erste Wort des Titels ist ein Stück norddeutsche Heimat. Mit dem plattdeutschen Gruß „Moin“ beginnt eine musikalische Liebeserklärung an die Heide. Mit „Snaken“ findet sich im Lied bewusst nur ein weiteres plattdeutsches Wort – gerade so viel, dass die norddeutsche Herkunft hörbar wird und der Song gleichzeitig überall verstanden werden kann.

    „Moin du schöne Heide“ erzählt nicht von fernen Orten oder großen Abenteuern, sondern von dem Glück, die eigene Heimat jeden Tag erleben zu dürfen. Von Heidschnucken, Wacholderduft und Sandwegen. Von einer Landschaft, in der Menschen zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen – ganz gleich, ob sie hier leben oder nur für ein paar Tage zu Gast sind. Und von der Erkenntnis, dass es manchmal gar keinen Palast und kein Meer braucht, um glücklich zu sein.

    „Wir finden unsere Heimat einfach wunderschön. Wenn wir durch die Heide laufen, Heidschnucken sehen oder einfach draußen unterwegs sind, fühlt sich das nach Zuhause an. Genau dieses Gefühl wollten wir mit unserem Lied mit ganz vielen Menschen teilen.“
    – die Magical Kids

    Bereits vor der offiziellen Veröffentlichung stellen die Magical Kids „Moin du schöne Heide“ den Radiosendern auf Anfrage als Vorpremiere zur Verfügung. So haben sie die Möglichkeit, den Beginn der Heideblütenzeit musikalisch zu begleiten, bevor der Song am 9. August bei „Immer wieder sonntags“ seine TV-Weltpremiere feiert.

    Vielleicht liegt das Geheimnis dieses Liedes gerade darin, dass es von etwas erzählt, das jeder Mensch kennt: dem Gefühl, seine Heimat zu lieben.

    Die Heideblüte dauert nur wenige Wochen. Die Erinnerungen daran oft ein Leben lang.

    Mit „Moin du schöne Heide“ möchten die Magical Kids diesen Erinnerungen eine Melodie schenken.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Fun & Joy Media
    Herr Niels Marquardt
    Drosselkamp 16
    29699 Walsrode
    Deutschland

    fon ..: 01794385515
    web ..: https://www.magical-kids.de
    email : info@magical-kids.de

    Magical Kids Kinderchor – gegründet als Schul AG 4 Wochen vor der Corona Pandemie. Trotzdem noch heute als eigenständiger gemeinnützige Organisation tätig. Schwerpunkt der Förderung des Singens und Tanzens im Chor, Medienausbildung, schauspielerische Begabungen ausbauen und mit den Songs die Welt ein wenig besser zu machen

    Pressekontakt:

    Fun & Joy Media
    Herr Niels Marquardt
    Drosselkamp 16 Drosselkam
    Bomlitz/Wa 29699

    fon ..: 01794385515
    email : niels@mumax.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Nach großen Bühnenmoment mit Rolf Zuckowski: Magical Kids veröffentlichen „S.O.S. vom blauen Meer“
      Die Magical Kids schützen die Meere mit ihrem neuen Song "S.O.S. vom blauen Meer" Schon vor dem Wal Timmy Hope, der an der Ostsee strandete, erfanden die Kinder einen neuen...

    2. „Dem Himmel so nah“ ist musikalisch in ihrem neuen Lied Reny Schawalder
      Ein Lied mit viel Herz...

    3. Kiel revolutioniert die Startup-Szene: Moin Moin, Innovation!
      Die Startup-Szene in Kiel brummt wie nie zuvor. Zwischen Förde und Forschung entsteht gerade etwas Großes - und jetzt gibt's endlich die zentrale Plattform dafür....

    4. Denkmal ist nicht gleich Denkmal
      Der Lehrgang Denkmale in der Energieberatung orientiert sich am Leitfaden für Fortbildung der WTA Stuttgart....

    5. Auf dem Akkordeon spieltest Du unser Lied – Ein Lied von Elizabeth
      Eine Hymne für alle Väter...

    6. ToMiK aus Halle setzen mit Ihrem Album „Mit offenen Augen“ ein Zeichen.
      Nach nationaler und internationaler Berichterstattung in zahlreichen Radio- und Musikmagazinen in GB, USA, Schweden, Italien, Frankreich und Österreich releasen ToMiK am 15. Juni 2022 nun Ihr nächstes...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.