Die meisten ERP-Systeme zwingen Ihr Unternehmen, sich anzupassen. Lawoo macht es genau andersherum.

Lawoo ist das modulare ERP aus Deutschland, das sich an Ihre Prozesse anpasst – statt umgekehrt. Schnelle Integration, weniger Schulungsaufwand, DSGVO-konform und bezahlbar für den Mittelstand.

Kennen Sie das? Ein neues ERP wird eingeführt – und plötzlich dreht sich alles um die Software. Abläufe, die jahrelang funktioniert haben, werden umgebogen. Mitarbeiter müssen umlernen. Es gibt wochenlange Schulungen, teure Berater und Frust im Team. Am Ende arbeitet niemand mehr so, wie er eigentlich am besten arbeitet – nur weil ein starres System es so vorschreibt.

Lawoo dreht dieses Prinzip um.

Lawoo ist von Grund auf so gebaut, dass sich die Software in Ihre Prozesse einfügt – und nicht Ihr Unternehmen in die Software. Sie müssen nicht in ein fremdes System einziehen. Das System zieht bei Ihnen ein. Ihre Mitarbeiter arbeiten weiter wie gewohnt – nur schneller, sauberer und ohne ständiges Hin- und Herspringen zwischen zehn Programmen.

Das bedeutet für Sie konkret:

* Schnelle Integration. Statt monatelanger Umstellung ist Lawoo zügig einsatzbereit – ausgerichtet an der Art, wie Sie heute schon arbeiten.

* Sparen bei der Schulung. Weil sich die Software an Ihre Abläufe anpasst, entfällt der lange Einarbeitungsmarathon. Ihr Team versteht Lawoo, weil es den eigenen Prozessen folgt – das spart Zeit, Nerven und bares Geld.

* Anpassungen schnell & günstig. Ein Sonderfall, ein eigener Ablauf, eine bestimmte Automatisierung? Dank moderner Architektur setzen wir das schnell und bezahlbar um – nicht als fünfstelliges Großprojekt.

* Modular & mitwachsend. Sie starten mit dem, was Sie heute brauchen, und schalten weitere Bereiche frei, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Ein ERP-System, das sich Ihrem Unternehmen anpasst – nicht umgekehrt. DSGVO-konform, auf deutschen Servern, mit fairen Lizenzkosten und made in Germany.

Mehr erfahren -> https://lawoo.io

Funktionen -> https://lawoo.io/funktionen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Alexander Kröker (Lexcode)

Herr Alexander Kröker

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Deutschland

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Lexcode ist ein inhabergeführtes Softwarehaus aus Enger in Nordrhein-Westfalen, gegründet 2010 von Alexander Kröker. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der ERP-Beratung und -Entwicklung begleitet Lexcode mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse – von der Warenwirtschaft über CRM und Vertrieb bis hin zu Onlineshop und Buchhaltung.

Aus dieser langjährigen Praxis heraus entwickelt Lexcode mit Lawoo eine eigene, modulare ERP- und CRM-Plattform, die gezielt auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland zugeschnitten ist: DSGVO-konform, GoBD-orientiert und auf deutschen Servern betrieben. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, leistungsfähige Unternehmenssoftware bezahlbar und praxisnah zu machen – als „Made in Germany“-Alternative zu großen, internationalen ERP-Systemen.

Lexcode steht für fundiertes Branchen-Know-how, moderne Technologie und eine direkte, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

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