  • Die meisten ERP-Systeme zwingen Ihr Unternehmen, sich anzupassen. Lawoo macht es genau andersherum.

    Lawoo ist das modulare ERP aus Deutschland, das sich an Ihre Prozesse anpasst – statt umgekehrt. Schnelle Integration, weniger Schulungsaufwand, DSGVO-konform und bezahlbar für den Mittelstand.

    BildKennen Sie das? Ein neues ERP wird eingeführt – und plötzlich dreht sich alles um die Software. Abläufe, die jahrelang funktioniert haben, werden umgebogen. Mitarbeiter müssen umlernen. Es gibt wochenlange Schulungen, teure Berater und Frust im Team. Am Ende arbeitet niemand mehr so, wie er eigentlich am besten arbeitet – nur weil ein starres System es so vorschreibt.

    Lawoo dreht dieses Prinzip um.

    Lawoo ist von Grund auf so gebaut, dass sich die Software in Ihre Prozesse einfügt – und nicht Ihr Unternehmen in die Software. Sie müssen nicht in ein fremdes System einziehen. Das System zieht bei Ihnen ein. Ihre Mitarbeiter arbeiten weiter wie gewohnt – nur schneller, sauberer und ohne ständiges Hin- und Herspringen zwischen zehn Programmen.

    Das bedeutet für Sie konkret:

    * Schnelle Integration. Statt monatelanger Umstellung ist Lawoo zügig einsatzbereit – ausgerichtet an der Art, wie Sie heute schon arbeiten.
    * Sparen bei der Schulung. Weil sich die Software an Ihre Abläufe anpasst, entfällt der lange Einarbeitungsmarathon. Ihr Team versteht Lawoo, weil es den eigenen Prozessen folgt – das spart Zeit, Nerven und bares Geld.
    * Anpassungen schnell & günstig. Ein Sonderfall, ein eigener Ablauf, eine bestimmte Automatisierung? Dank moderner Architektur setzen wir das schnell und bezahlbar um – nicht als fünfstelliges Großprojekt.
    * Modular & mitwachsend. Sie starten mit dem, was Sie heute brauchen, und schalten weitere Bereiche frei, wenn Ihr Unternehmen wächst.

    Ein ERP-System, das sich Ihrem Unternehmen anpasst – nicht umgekehrt. DSGVO-konform, auf deutschen Servern, mit fairen Lizenzkosten und made in Germany.

    Mehr erfahren -> https://lawoo.io

    Funktionen -> https://lawoo.io/funktionen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Alexander Kröker (Lexcode)
    Herr Alexander Kröker
    Herforder Str. 195
    32130 Enger
    Deutschland

    fon ..: +49 163 2373716
    web ..: https://www.lexcode.de
    email : website@lexcode.de

    Lexcode ist ein inhabergeführtes Softwarehaus aus Enger in Nordrhein-Westfalen, gegründet 2010 von Alexander Kröker. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der ERP-Beratung und -Entwicklung begleitet Lexcode mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse – von der Warenwirtschaft über CRM und Vertrieb bis hin zu Onlineshop und Buchhaltung.

    Aus dieser langjährigen Praxis heraus entwickelt Lexcode mit Lawoo eine eigene, modulare ERP- und CRM-Plattform, die gezielt auf die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen in Deutschland zugeschnitten ist: DSGVO-konform, GoBD-orientiert und auf deutschen Servern betrieben. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, leistungsfähige Unternehmenssoftware bezahlbar und praxisnah zu machen – als „Made in Germany“-Alternative zu großen, internationalen ERP-Systemen.

    Lexcode steht für fundiertes Branchen-Know-how, moderne Technologie und eine direkte, partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

    Pressekontakt:

    Alexander Kröker (Lexcode)
    Herr Alexander Kröker
    Sundernstr. 89
    32130 Enger

    fon ..: 01632373716
    email : website@lexcode.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Was genau macht eine Hausverwaltung in Mannheim eigentlich?
      Hausverwaltung Mannheim, WEG-Verwaltung Mannheim, Mietverwaltung Mannheim, Immobilienverwaltung Mannheim oder Gewerbeverwaltung Mannheim. Was steckt dahinter und was tut sie?...

    2. Top KI und Automation Agentur: B2B Unternehmen setzen auf Systeme statt Tools
      Sie brauchen keine Tools, sondern in systematisierte Datenbasis je nach ABteilung sodass agentische Ki darina rbeiten kann und echten Mehrwert im Geschäft erzielen kann....

    3. RAG-Systeme vom KI-Trainingszentrum.com – Lokale KI-Lösungen für Unternehmen mit maximalem Datenschutz
      Mit lokalen RAG-Systemen bietet das KI-Trainingszentrum.com Unternehmen eine datensichere, DSGVO-konforme KI-Lösung - individuell, leistungsstark und ohne Cloud-Abhängigkeit....

    4. ERP-Systeme: Effizientes Management für moderne Unternehmen
      Mit ERP-Systemen steuern Unternehmen ihre wichtigsten Abläufe zentral und effizient. Die Konzeptwerk GmbH bietet maßgeschneiderte Lösungen für optimierte Prozesse und nachhaltigen Erfolg....

    5. Setlog @ LogiMAT: Wie Unternehmen Transportkosten, ERP-Systeme und KI im SCM besser verzahnen
      Auf der LogiMAT zeigt Setlog, wie sich Transportkosten, ERP-Daten und Supply-Chain-Prozesse in durchgängige Abläufe integrieren lassen....

    6. Superzyklus nimmt Fahrt auf, genau wie dieses Weltklasse-Unternehmen!
      Silber schlägt Gold: Warum Vizsla Silver der heimliche Star des Rohstoffbooms ist....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.