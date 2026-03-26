Die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. startet eine weltweite Poloshirt-Kampagne unter dem Namen „An Icon Born from the Game“

WEST PALM BEACH, FLORIDA / ACCESS Newswire / 26. März 2026 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der 1890 gegründeten United States Polo Association (USPA), gab heute den Start ihrer globalen Poloshirt-Kampagne An Icon Born from the Game bekannt. Die globale Kampagne ist eine eindrucksvolle Hommage an die authentischen sportlichen Ursprünge des legendären Poloshirts und dessen Entwicklung zu einem der weltweit beständigsten Stilklassiker.

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1. Der globale Markenbotschafter von U.S. Polo Assn., der amerikanische Profi-Polospieler Nico Escobar (6 Goals), genießt das Spiel auf dem Rücken seines Pferdes, gekleidet in weißer Polo-Uniform und einem klassischen marineblauen Poloshirt von U.S. Polo Assn., An Icon Born from the Game

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2. Models von U.S. Polo Assn. in Poloshirts beim Fotoshooting für die globale Frühjahrs-/Sommerkollektion 2026 in Charleston, South Carolina

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3. Kampagnenbilder zu The Polo Shirt: An Icon Born From the Game mit Models von U.S. Polo Assn.

Die Anfänge des Poloshirts liegen auf den Polofeldern, geprägt von Bewegung, Wettkampf und dem Geist des Spiels, nach dem es benannt wurde. Von Anfang an wurde das Poloshirt mit einem bestimmten Zweck entworfen und von Spielern getragen, die auf den Polofeldern Höchstleistungen erzielen wollten. Heute feiert U.S. Polo Assn. diesen zeitlosen Klassiker nicht nur als Modeartikel, sondern als eine Ikone, die aus dem Sport hervorgegangen ist und von Generationen von Spielern und Verbrauchern auf der ganzen Welt weitergetragen wird.

Das Poloshirt ist eines der kultigsten Basic-Teile mit einer über 100-jährigen Geschichte, das sich durch seine einzigartige Verschmelzung von Sport und Stil auszeichnet. Ursprünglich aus atmungsaktivem Piqué-Strick mit weichem Kragen und einer leichten Konstruktion entworfen, um den Anforderungen des Leistungssports gerecht zu werden, hat es sich zu einem zeitlosen Basic entwickelt, das sich für lässige Eleganz und Freizeitkleidung eignet.

Das Poloshirt hat seinen Ursprung bei den Polospielern, bei denen es aus der Notwendigkeit für den Sport heraus entstand. Polospieler modifizierten langärmelige Baumwollhemden, um während des Spiels besser mit Hitze, Bewegung und Wind zurechtzukommen. Diese funktionalen, sportorientierten Anpassungen stellen die früheste Form dessen dar, was später zum Poloshirt werden sollte. Im frühen 20. Jahrhundert trugen Polospieler dazu bei, diese funktionalen Elemente zu festigen, als der Sport an Popularität gewann, und stärkten so die Verbindung des Shirts zum Sport und sein funktionales Design.

Im Laufe der Jahre wurde das Poloshirt weltweit zu einem Eckpfeiler der lässigen Sportbekleidung und symbolisiert den Preppy-Stil, die luxuriöse Freizeitkultur und den zeitgenössischen Athleisure-Trend, wobei es nahtlos den Übergang vom Polofeld zum College-Campus und in die Vorstandsetagen vollzog. Seine anhaltende Anpassungsfähigkeit zeigt sich in den markanten Neuerfindungen über die Jahrzehnte hinweg; die Fähigkeit zur Weiterentwicklung hat die dauerhafte Relevanz und kulturelle Bedeutung des Poloshirts gesichert.

Als offizielle Sportmarke der USPA, die 1890 gegründet wurde und zu den ältesten Sportverbänden in den Vereinigten Staaten zählt, nimmt U.S. Polo Assn. einen authentischen Platz in der Geschichte des Poloshirts ein.

Die DNA des Poloshirts ist tief in dem inspirierenden Sport verwurzelt, der es hervorgebracht hat, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere, globale Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. Mit An Icon Born from the Game würdigen wir ein Vermächtnis, das auf dem Spielfeld begann und bis heute prägt, wie Polospieler, Sportfans und Verbraucher auf der ganzen Welt leben, sich bewegen und sich ausdrücken – heute und auch für zukünftige Generationen.

An Icon Born from the Game stärkt dieses Vermächtnis, indem es die Ursprünge des Poloshirts im Sport hervorhebt und gleichzeitig seinen Platz in der modernen Kultur feiert.

Das Poloshirt wurde für den Sport mit einem konkreten Zweck auf dem Spielfeld entworfen, aber ich trage es auch abseits des Spielfelds, wenn ich zum Abendessen ausgehe oder mit Freunden und Familie zusammen bin, sagte Nico Escobar, globaler Markenbotschafter von U.S. Polo Assn. und amerikanischer Profi-Polospieler (6 Goals). Ich finde es großartig, dass U.S. Polo Assn. sowohl den Leistungsaspekt versteht, als auch wie sich das Poloshirt in den Alltag einfügt.

Die authentische Verbindung von U.S. Polo Assn. zum Sport und die Art und Weise, wie das Unternehmen den Polosport weltweit unterstützt, sind der Grund, warum ich die Marke trage – sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb, fügt Escobar hinzu.

Weltweite Markteinführung: An Icon Born from the Game

An Icon Born from the Game startet im Frühjahr 2026 weltweit in 190 Ländern und wird durch eine koordinierte, kanalübergreifende Präsenz zum Leben erweckt, die darauf ausgelegt ist, das Poloshirt von U.S. Polo Assn. überall dort unverkennbar sichtbar zu machen, wo Verbraucher mit der sportinspirierten Marke in Kontakt kommen. In den Geschäften werden spezielle Bereiche für Poloshirts, darunter die ikonischen Polo-Wände der Marke, Schaufensterauslagen und visuelle Merchandising-Elemente, das gesamte Stilspektrum durch kräftige Farbkonzepte, klare Kategorisierung und Kampagnenbeschilderung mit dem Slogan hervorheben.

In der Außen- und Printwerbung bringen eindrucksvolle, vor Ort aufgenommene Hauptmotive (Hero-Visuals) das Poloshirt zurück auf das Spielfeld und unterstreichen so seine authentische Verbindung zum Sport, während digitale und Social-Media-Aktivitäten die Geschichte durch Kurzvideos und globales Storytelling erweitern. Zusammen schaffen diese Kontaktpunkte einen einheitlichen, immersiven Ausdruck des Poloshirts als echte Ikone, die im Sport verwurzelt ist, aber auch im Alltag relevant ist.

Darüber hinaus wird An Icon Born from the Game rund um zwei der wichtigsten Veranstaltungen des Sports in den Vereinigten Staaten eingeführt – den prestigeträchtigen USPA Gold Cup® sowie die U.S. Open Polo Championship®, eines der wettbewerbsintensivsten Turniere der Welt, die mit dem Championship-Finale am 26. April ihren Abschluss findet.

Bei An Icon Born from the Game geht es darum, zu unserer Wahrheit zu stehen und sie mutig auf globaler Ebene zu vermitteln, sagte Stefanie Coroalles, Vice President, Global Brand Marketing. Die globale Poloshirt-Kampagne vereint Tradition, Produkt und Selbstdarstellung und zeigt, wie das Poloshirt mühelos vom Sport in den Alltag übergeht.

Diese Markteinführung ist ein stolzer Moment für uns, der unser Erbe auf eine Weise zum Leben erweckt, die modern, sichtbar und unverkennbar für U.S. Polo Assn. steht, fügt Coroalles hinzu.

Produkt-Säulen: Play It Your Way

Jedes Poloshirt von U.S. Polo Assn. wurde bewusst entworfen, um Stil, Komfort, Funktion und authentische Sportdetails in Einklang zu bringen, sagte Brian Kaminer, Senior Vice President, Brand and Product Development. Von der traditionsbewussten Konstruktion bis hin zu modernen Funktionsstoffen spiegeln unsere U.S. Polo Assn.-Kollektionen wider, wie sich das Poloshirt weiterentwickelt und dabei seinen sportlichen Wurzeln treu bleibt.

Die weltweite Poloshirt-Kampagne präsentiert die Vielseitigkeit dieses Klassikers anhand von fünf unterschiedlichen Looks, die dem Kunden die Möglichkeit geben, das Poloshirt ganz nach seinem eigenen Geschmack zu stylen – ganz nach dem Motto Play It Your Way.

Play It Sporty ist das Poloshirt, das das Erbe von U.S. Polo Assn. in jeder Naht trägt. Mit authentischen Details, ikonischem Branding und sportlich inspirierten Elementen knüpft diese zeitlose Silhouette direkt an den Sport an, mit dem alles begann. Offizielle Wappen, klassische Schnitte und traditionelle Designdetails zelebrieren die Geschichte des Polosports und das tief verwurzelte Erbe der Marke.

Play It Classic ist das Poloshirt für die Momente, aus denen sich der Alltag zusammensetzt. Schlicht, bequem und einfach zu kombinieren – es ist die erste Wahl, wenn man etwas sucht, das immer passt. Entworfen, um immer wieder getragen zu werden, fügt es sich nahtlos in jeden Alltag ein, egal ob lässig, entspannt oder etwas eleganter.

Play It in Motion mit dem Performance-Poloshirt, das für Action entwickelt wurde. Fortschrittliche technische Stoffe sorgen für feuchtigkeitsableitenden Komfort, Atmungsaktivität und Stretch, der sich den ganzen Tag über mit dir bewegt. Entworfen für Polospieler auf dem Feld oder für ein Leben in Bewegung, vereint es Strapazierfähigkeit und Funktion mit einem eleganten, modernen Look.

Play It Bold ist das modische Poloshirt, das für Selbstdarstellung geschaffen wurde. Geprägt von Selbstbewusstsein und Stil verleiht diese Version einem vertrauten Klassiker Persönlichkeit und Freiheit. Ob lässig getragen oder bewusst gestylt – es zeigt, wie vielseitig das Poloshirt sein kann, wenn es von Selbstbewusstsein geprägt ist und ganz nach den eigenen Vorstellungen getragen wird.

Play It Elevated ist das Premium-Poloshirt für Momente, die Raffinesse erfordern. Aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit durchdachten Details versehen, bietet es einen eleganten Look, ohne formell zu wirken. Klare Linien und eine durchdachte Passform schaffen einen gelassenen und dennoch selbstbewussten Stil, der Lässigkeit mit Raffinesse verbindet.

Die saisonalen Poloshirts von U.S. Polo Assn. sind in den Herren-, Damen- und Kinderkollektionen in einer umfangreichen Auswahl an Stoffen, Ausführungen und Farben erhältlich – von klassischen Neutraltönen bis hin zu leuchtenden Farbtönen. Die aktualisierten Designs zeichnen sich durch strukturierte Rippbündchen, dezente Muster und hochwertige Konstruktionsdetails aus und sind mit dem markentypischen Double-Horsemen-Logo versehen – ein Zeichen für Authentizität und ein Symbol des Sports.

U.S. Polo Assn. integriert weiterhin Produkte, die im Einklang mit seinem globalen Nachhaltigkeitsprogramm USPA Life stehen und das Engagement der Marke für verantwortungsbewusste Beschaffung und langfristige Umweltinitiativen widerspiegeln. Das USPA Life Polo-Shirt, das im Frühjahr 2027 in die Läden kommt, baut auf dem ikonischsten Stil von U.S. Polo Assn. auf und wurde aus sorgfältig ausgewählten, bevorzugten Materialien entworfen, die das Engagement der Marke für die Verbesserung des globalen Fußabdrucks dieses ikonischen Klassikers widerspiegeln. Von 100 % bevorzugtem Baumwollstoff bis hin zu den Details wie Knöpfen und Garn – jedes Element wurde ausgewählt, um die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig den klassischen Look, den Komfort und die Qualität zu bewahren, die Kunden von einem Poloshirt von U.S. Polo Assn. erwarten.

Bekleidung und Accessoires von U.S. Polo Assn. sind in den U.S. Polo Assn.-Geschäften und online unter uspoloassnglobal.com erhältlich.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship®, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa und Star Sports in Indien werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky – VP, Global PR and Communications

Telefon +954.673.1331 – E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Kaela Drake – Senior PR- und Kommunikationsspezialistin

Telefon +561.530.5300 – E-Mail: kdrake@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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