Die neue Fasihi eXperience Platform: Der digitale Arbeitsplatz in der Cloud

Neue Software aus dem Hause Fasihi: Mit der Fasihi eXperience Platform (FXP) bringt das Ludwigshafener Unternehmen eine hocheffektive, cloudbasierte IT-Plattform auf den Markt.

Innovative Software für Mitarbeitende großer und mittelständischer Unternehmen

Das Ludwigshafener Software-Unternehmen Fasihi GmbH hat ein neues Produkt entwickelt: Die Fasihi eXperience Platform (FXP), eine hocheffektive cloudbasierte IT-Plattform. Sie ist Nachfolger des erfolgreichen Fasihi Enterprise Portal® (FEP). Die Erfahrungen aus 20 Jahren IT-Lösungen in Großunternehmen und Mittelstand mit höchster Kundenzufriedenheit sind in dieser Plattform gebündelt.

Antworten auf Herausforderungen der digitalen Transformation

Geschäftsführer Rolf Lutzer: „Mit FXP stellen wir einen cloudbasierten, digitalen Arbeitsplatz mit einem einheitlichen Ansatz zur Verfügung. Dies bedeutet, dass an zentraler Stelle die wichtigen Informationen und Anwendungen für alle Mitarbeitenden (von der Produktion bis zum Management) arbeitsplatzbezogen zusammengefasst werden. Auf Grund der vielen integrierten Module entsteht ein prozessübergreifendes, integriertes System. Dieses ist einheitlich und leicht bedienbar und arbeitet zudem noch mit vorhandenen IT-Systemen des Kunden zusammen.“

Die Plattform bringt eine Vielzahl von Modulen für unterschiedlichste Unternehmensfunktionen mit, zudem können aber auch andere Systeme angedockt werden. Dies ermöglicht eine nahtlose, prozessübergreifende Nutzung von Daten innerhalb verschiedener Abteilungen in Unternehmen. Durch die vorhandenen Module können auch enorme Einsparungen bei den heute immer größer werden IT-Landschaften und den damit verbundenen Kosten sowie bei den organisatorischen Aufwänden erreicht werden.

Die cloudbasierte Lösung von Fasihi ist sowohl für kleine als auch für große Nutzerzahlen geeignet. Sie lässt sich beliebig skalieren für eine optimale Performance und benötigt keine zusätzliche Investition in Server-Hardware. Lutzer: „Wir kümmern uns komplett um das System, so dass sich unsere Kunden auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.“

Die Fasihi eXperience Platform ist so flexibel, dass der Kunde die für den Einsatzzweck gewünschten Module selbst bestimmen kann. Diese Module können beliebig oft mit unterschiedlichen Benutzern und Daten in der gleichen Plattform personalisiert betrieben werden.

Module für individuelle Konfiguration

In den vergangenen Jahren wurden für das Vorgängerprodukt Fasihi Enterprise Portal® aus den Grundfunktionen (Content-, Dokumenten-, Workflow-, Identity- und Security-Management) verschiedene Features entwickelt, die vom Produktionsbetrieb bis zum Top-Management für unterschiedlichste Themen in Unternehmen flexibel eingesetzt werden können. Die meisten Module können auch in der All-in-One-Lösung Fasihi eXperience Platform verwendet werden.

Weitere Informationen unter fxp.fasihi.net

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fasihi GmbH

Herr Hermann Martin

Ludwig-Reichling-Straße 6

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-5200780

web ..: http://www.fasihi.net

email : martin@fasihi.net

Über die Fasihi GmbH:

Die 1990 in Ludwigshafen/Rhein gegründete Firma Fasihi ist ein anerkannter Spezialist in der Informations- und Kommunikationstechnologie und bietet effiziente Lösungen zur Optimierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Mit der webbasierten Portaltechnologie, für die das Unternehmen die Gütesiegel „Software Made in Germany“ und „Software Hosted in Germany“ erhielt, lassen sich anspruchsvolle firmenindividuelle Lösungen für Informations- und Kommunikationsanforderungen großer und mittlerer Unternehmen aller Branchen erfüllen.

Das von Fasihi entwickelte Konzept zur Sicherheit durch Verschlüsselung und Klassifizierung von Daten wurde mit dem Innovationspreis 2011 des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet und ist Bestandteil aller Software-Lösungen.

2014 wurde dem Unternehmen der Große Preis des Mittelstandes Rheinland-Pfalz verliehen, 2016 erhielt es die Ehrenplakette des Wettbewerbs und 2021 den Großen Preis des Mittelstandes auf Bundesebene.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter, größtenteils Internettechnologie-Spezialisten. Das starke Team mit seinen langjährigen Erfahrungen sowie die innovativen Lösungen sind die Garanten für weitere Erfolge heute und in Zukunft.

Weitere Informationen unter www.fasihi.net/

