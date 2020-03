Die optimale Vermarktung beim Immobilienverkauf

Lindenmayer Immobilien zeigt, wie potentielle Käufer aufmerksam werden

Klassische Methoden, um ein Haus zu verkaufen, sind Verkaufsschilder auf dem Grundstück oder eine Anzeige in der Zeitung. Doch wie wird eine Immobilie bestmöglich der Zielgruppe präsentiert? Dazu gibt Immobilienmakler Michael Lindenmayer Auskunft. Er setzt auf die ideale Mischung aus bewährten und innovativen Marketingmaßnahmen.

„Aus Erfahrung wissen wir, dass auch bei einer Immobilie immer der erste Eindruck zählt“, berichtet Michael Lindenmayer, Geschäftsführer des gleichnamigen Maklerunternehmens. „Damit sich ein Interessent sofort in sein neues Zuhause verliebt, nutzen wir die Bandbreite der Vermarktungsmöglichkeiten aus und präsentieren unsere Immobilienangebote im besten Licht.“

Wenn es um den Verkauf einer Immobilie geht, schnüren die Experten von Lindenmayer Immobilien ein individuelles Marketingpaket. Dieses wird auf ideale Weise auf das Objekt und die Zielgruppe abgestimmt. Dazu verschaffen sich die Immobilienspezialisten zunächst einen umfassenden Eindruck von der zum Verkauf stehenden Immobilie und loten die Interessentengruppe aus.

In der Vermarktungsstrategie werden dann verschiedene Instrumente kombiniert. Mit Home Staging lässt sich ein Raum so herrichten, dass er sofort einladend wirkt. Ein Exposé mit ansprechenden Fotos, die Michael Lindenmayer selbst mit Profi-Equipment und großem Knowhow aufnimmt, und ansprechenden Texten erweckt Interesse bei potentiellen Käufern. Zusätzlich gibt es dank der voranschreitenden Technik innovative Möglichkeiten, eine Immobilie bereits von Zuhause aus anschauen zu können. HD-Videos, 3-D-Grundrisse und virtuelle Besichtigungen sind bei Lindenmayer Immobilien im Portfolio inbegriffen.

„Wir setzen eine Immobilie so in Szene, wie sie es verdient hat und erhöhen so die Chancen für einen schnellen Verkauf an den richtigen Käufer auf ein Maximum“, erklärt Michael Lindenmayer abschließend.

Interessierte finden weitere Informationen zu diesem Thema, zu Makler Reutlingen, Immobilienmakler Reutlingen und mehr unter https://www.lindenmayer-immobilien.de.

Willkommen bei Lindenmayer Immobilien – den etwas anderen Immobilienprofis! Mit viel Leidenschaft kümmert sich das Familienunternehmen um den Verkauf, Kauf und die Vermietung von Immobilien und verbindet dabei traditionelle Werte und modernste Mittel. Das Team aus ausgebildeten Immobilienspezialisten hat Immobilien im Herzen und den Markt in Leinfelden-Echterdingen und dem gesamten Stuttgarter Raum fest in der Hand. Kunden schätzen besonders die freundliche und familiäre Atmosphäre, die umfassende Betreuung und den erstklassigen Service.

