Die Pandemie führte zu einem deutlichen Umdenken – Die Aurax Edelmetallhandel GmbH berichtet von einem starken

COVID-19 führte zu einem deutlichen Umdenken – Ein Misstrauensvotum gegenüber den Institutionen, führte bei unseren Kunden zu dem Verlangen, mehr Kontrolle über ihre Finanzmittel zu haben.

Das Corona Virus hat viele Menschen vor eine große Herausforderung gestellt. Das gewohnte Leben hat sich geändert. Doch das betrifft nicht nur Dinge des alltäglichen Lebens. Wir als Aurax Edelmetall GmbH, konnten bei unseren Bestands- und Neukunden eine erhöhte Nachfrage nach Gold und Silberbarren feststellen. Im Gegenzug haben sie ihr Altgold, Zahngold, Goldmünzen, Silberschmuck und weitere Edelmetalle verkauft. Dabei reichte die Nachfrage von 1 Gramm bis hin zu 1 Kg Gold. Zu unserem Erstaunen wurde die Zahl unserer Kunden immer mehr. Wir mussten feststellen, dass bei unseren Kunden ein Umdenken stattgefunden hat. Dieses Umdenken kann auf die derzeit schlechte Verzinsung sowie eine inflationäre Entwicklung zurückgeführt werden. Die Menschen möchten zum einen den Werterhalt ihres Geldes garantiert wissen und zum anderen jederzeit auf ihre Ersparnisse zugreifen können. Deshalb haben sich zahlreiche Leute dazu entschlossen, der herkömmlichen Variante eines Sparbuchs den Rücken zu kehren. Stattdessen entschieden sich immer mehr Menschen ihre Sparbücher aufzulösen und das Geld in Anlagegold zu investieren. Daraufhin mussten wir schnell reagieren. Innerhalb kürzester Zeit stockten wir unsere Bestellungen bei der Heimerle + Meule Scheidestätte auf. Dabei handelt es sich um einer der ältesten Scheidestätten Deutschlands. Sie bedienen neben der Aurax Edelmetallhandel GmbH auch zahlreiche weitere Edelmetallhändler mit bekannten Goldmarken.

Die Zeit der Corona Pandemie hat uns allen gezeigt, wie wichtig es ist Ersparnisse zu haben. Lösen Sie sich von alten Sparmodellen wie einem Sparbuch. Tauschen Sie Ihr altes Zahngold, Bruchgold, Goldmünzen, den alten Silberschmuck oder andere Edelmetalle und erhalten Sie Anlagegold. Die Aurax Edelmetallhandel GmbH ist Ihr exklusiver Partner in Sachen An- und Verkauf von Gold und Silber.

Im April 2012 haben wir uns dazu entschlossen, die Aurax Edelmetallhandel GmbH zu gründen. Zu diesem Zeitpunkt fungierten wir als Edelmetall Großhändler für Juwelier und Goldgeschäfte. Durch den Ankauf und anschließenden Weiterverkauf von Gold- und Silber, schafften wir es uns einen breiten Kundenstamm aufzubauen. Mit zunehmender Zeit zeigten auch Privatkunden Interesse an unserer Dienstleistung. Deshalb entschlossen wir uns, unsere Dienstleistungssegment zu erweitern und zukünftig die Reparatur von Uhren und Goldschmuck für unsere B2B Kunden anzubieten. Die Nachfrage nach mehr Dienstleistungen wuchs stetig. Dadurch ergab sich für uns die Möglichkeit den Verkauf von Gold- und Silberschmuck anzubieten. Aufgrund der immer wachsenden Nachfrage, beschlossen wir selbst mit der Produktion von Gold- und Silberschmuck zu beginnen und diesen als Großhandel an Juweliere zu verkaufen. So gelang es uns über die Jahre ein großes Kundenportfolio aufzubauen. Mit zunehmendem Erfolg mussten wir auch unsere Geschäftsräume anpassen. Wir entschlossen uns unsere Filiale mitten im Zentrum von Köln zu eröffnen. Die Zentrale Lage ermöglicht es uns zahlreichen Privatkunden Goldschmuck, 999 Feingold als Anlagegold und 999 Feinsilber als Anlagesilber, direkt in unserer Filiale zu kaufen. Aber auch der Ankauf von Altgold gehört zu unseren Leistungen im Privatkundenbereich. Durch die Zusammenarbeit mit Heimerle + Meule, eine der ältesten Gold Scheidestätten Deutschlands, können wir unseren Kunden ein breites Sortiment an Goldmarken bieten. Wir, die Experten der Aurax Edelmetallhandel GmbH, freuen uns, Ihnen mit unserem Fachwissen zur Seite zu stehen. Besuchen Sie uns in unsere Filiale im Herzen von Köln. Egal ob Verkauf Ihres alten Schmucks oder der Ankauf von Anlagegold. Sie kommen weder aus Köln noch aus der Nähe von Köln? Kein Problem! Wir bieten unsere Dienstleistungen auch online an. So können Sie bequem von Zuhause, aus ganz Deutschland unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Lassen Sie sich von uns beraten und werden Sie unser nächster zufriedener Kunde. Wir freuen uns, Sie schon bald in unserer Filiale begrüßen zu dürfen. Sie kommen weder aus Köln noch aus der Nähe von Köln? Kein Problem! Wir bieten unsere Dienstleistungen auch online an. So können Sie bequem von Zuhause, aus ganz Deutschland unsere Leistungen in Anspruch nehmen.

