Die Plattform „Chinagoods“, die offizielle Webseite des Yiwu-Markts, macht Handeln einfacher

Die neue Plattform „Chinagoods“ bietet einen neuen Rahmen für alle Aspekte des Online-Handels. Sie basiert auf dem Yiwu-Markt, einem gigantischen Markt für tägliche Gebrauchsgüter.

Die offizielle Webseite des Yiwu-Markts – „der Gebrauchswarenstadt Yiwu“ – (www.chinagoods.com) ist am 21. Oktober offiziell online gegangen. Die Plattform „Chinagoods“ wird von der Gebrauchswarenstadt Yiwu entwickelt und betrieben. Gestützt auf die 75 000 Verkäufer des Yiwu-Markts bedient sie 2 Millionen Unternehmen mittlerer, kleiner und kleinster Größe im oberen Bereich der industriellen Kette. Seit April diesen Jahres war die Webseite bereits probeweise online. In diesem Zeitraum haben sich schon mehr als 50 000 Verkäufer und mehr als 500 000 Einkäufer auf der Plattform registriert.

Die datengetriebene Plattform „Chinagoods“ verbindet die Angebots- und Nachfrageseite und bedient die Bedürfnisse in Bezug auf Produktion und Planung, Präsentation und Handel, Logistik und Lagerung sowie Finanzierung. Die Plattform vereint online exzellenten Service, Präsentation und Handel. Sie ermöglich vereinfachte Zollabfertigung, eine IT-basierte Logistik, digitalisierte Lagerung, Services in Bezug auf die globale Lieferkette, Sammlung und Verwendung von Daten zur Vertrauenswürdigkeit, finanzielle Unterstützung der Lieferkette und vergleichbare Funktionen. Damit wird ein Rahmensystem der Art „Händler + Geschäftsplattform + Serviceplattform + Infrastruktur“ erschaffen. So bietet die Webseite sorgfältigen, effektiven, bequemen und schnellen umfassenden Service für den Handel.

Die Plattform „Chinagoods“ basiert auf der Gebrauchswarenstadt und ist ein mit dem Trend gehender Ansatz zur digitalen Transformation. Sie stellt ein neues Kapitel der Marktöffnung und -entwicklung dar. Ausgehend von dem bereits ausgereiften System des Betriebs des Markts vor Ort, unter Konzentration und Entfaltung der überlegenen Ressourcen der ganzen Gebrauchswarenstadt, wird eine transparente, effiziente Integration der industriellen Kette erreicht. Dem traditionellen Handel werden eine neue Form und ein neuer Inhalt gegeben. Mit dem neuen Geschäftsmodell des Onlinehandels beginnt die weitere Entwicklung des Yiwu-Markts.

Offizielle Webseite des Yiwu-Markts:https://en.chinagoods.com/

