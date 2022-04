Die Pluszahnärzte®: der Zahnarzt in Düsseldorf

Die Pluszahnärzte® sind der Zahnarzt für alle in Düsseldorf. An vier Standorten finden Patientinnen und Patienten ein breites Behandlungsspektrum inkl. eigener zahntechnischen Laborgemeinschaft.

Nicht umsonst erhielten mehrere Pluszahnärzte® in Düsseldorf in den Jahren 2020 und 2021 zum wiederholten Mal das Empfehlungssiegel „Empfohlene Zahnärzte in der Region“ der Zeitschrift FOCUS. Seit fast 30 Jahren leisten die Zahnärztinnen und Zahnärzte gemeinsam mit Ihren Praxisteams erstklassige Arbeit. Patientinnen und Patienten erhalten hier eine umfassende, fachkundige Beratung und Betreuung: von der professionellen Prophylaxe bis hin zur individuellen Therapie in Form von zahnmedizinischen Behandlungen.

Ein breites Leistungsspektrum

Bei den Pluszahnärzten® erhalten Patientinnen und Patienten neben Behandlungen der allgemeinen Zahnheilkunde eine Versorgung in zahlreichen Fachgebieten, ob Endodontie, Parodontologie oder Implantologie. Auch für die Zahnästhetik – von Bleaching bis hin zu Veneers, Lumineers und unsichtbaren Zahnspangen – sind die Pluszahnärzte® die richtige Adresse in Düsseldorf. Kieferorthopädie und Funktionsdiagnostik gehören selbstverständlich mit zum vielfältigen Leistungsspektrum der Praxen.

Für die Fertigung individueller, hochwertiger Versorgungen, zum Beispiel Zahnersatz und Veneers, verfügen die Pluszahnärzte® über eine eigene Praxislaborgemeinschaft: die Pluszahntechniker. So profitieren Patientinnen und Patienten von einwandfreien Werkstücken aus Handarbeit made in Germany. Durch die Möglichkeit zur sicheren Ratenzahlung ergeben sich Planungssicherheit und finanzielle Entlastung. Für Laufzeiten von bis zu zwölf Monaten bieten die Praxen diesen Service sogar zins- und gebührenfrei an.

Individuell abgestimmter Service für Groß und Klein

Die Praxis von Dr. Christina Overbeck, M. Sc. mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Kinder- und Jugendzahnheilkunde am Standort Graf-Adolf-Straße 24 ist die richtige Anlaufstelle für kleine Patientinnen und Patienten. Hier erwartet die Kleinen und ihre Eltern ein kindgerechtes Umfeld mit großem Wartezimmer-Spielplatz sowie ein geschultes Team, das im einfühlsamen Umgang geübt ist. Um die lebenslange Zahngesundheit zu sichern, sind frühe zahnmedizinische Erfahrungen wichtig. Bei Frau Dr. Overbeck, M. Sc. und Ihrem Team ist die optimale Versorgung ab dem ersten Milchzahn gesichert.

Auch für Menschen mit Zahnarztangst sind die Praxen der Pluszahnärzte® bestens geeignet. Hier werden Patientinnen und Patienten mit Ihren Sorgen und Ängsten ernst genommen und speziell betreut. Mit einfühlsamer Beratung und gezielten Konzepten wird in Gesprächen die Angst Schritt für Schritt abgebaut und eine Behandlung ermöglicht.

Immer im Einsatz für die Zahngesundheit

Bereits seit der Gründung 1993 durch Dr. med. dent. Marc Hoffmann und Dr. med. dent. Oliver Maierhofer, M. Sc. stehen die Pluszahnärzte® für herausragende Qualität. Die inzwischen über 40 Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie die Praxisteams betreuen Patientinnen und Patienten an vier Standorten in Düsseldorf mit vielfältigen zahnmedizinischen Leistungen. Der Service der Pluszahnärzte® ist stets passgenau auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt.

Die Praxen haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Dank der langen Servicezeiten stehen auch ein voller Terminkalender oder lange Arbeitstage der zahnärztlichen Versorgung nicht im Wege. Die Pluszahnärzte® sind von Montag bis Freitag zwischen 07:00 und 22:00 Uhr, samstags zwischen 09:00 und 19:00 Uhr sowie notfalls selbst an Sonn- und Feiertagen zwischen 10:00 und 18:00 Uhr für Patientinnen und Patienten mit unaufschiebbaren Behandlungen da. Die gute telefonische Erreichbarkeit wird durch die Option der Online-Reservierung ergänzt. So lässt sich die Terminvereinbarung beim Zahnarzt in Düsseldorf bequem in jeden Alltag integrieren.

