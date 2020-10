Die Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde in Münster bietet ganzheitliche Behandlungen an

Christian Peters, Heilpraktiker in Münster, geht in seiner Naturheilpraxis auf die persönliche Geschichte und Situation seiner Patienten ein – und entwickelt ein individuelles Behandlungskonzept.

Bewegung ist die Energie des Lebens. Nach dieser Leitidee behandelt der Heilpraktiker Christian Peters seine Patienten. In seiner Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde in Münster bietet er manuelle Behandlungen sowie diverse Naturheilverfahren an. Dabei betrachtet er seine Patienten ganzheitlich: um Symptomen und Beschwerden auf den Grund zu gehen, beleuchtet er die persönliche Lebens- und Arbeitsweise, die Geschichte und Beziehungsmuster des Patienten. Der ausgebildete Heilpraktiker nimmt sich viel Zeit für sein Gegenüber, um in der späteren Behandlung persönliche Möglichkeiten und Ressourcen seiner Patienten berücksichtigen zu können. Seine Überzeugungen: Jeder Mensch ist eine Einheit – Menschen leben in Systemen – Menschen besitzen Selbstheilungskräfte – Struktur und Funktionen beeinflussen sich – Gesundheit bedeutet Gleichgewicht. Um dieses wiederherzustellen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, entwickelt Christian Peters ein individuelles Therapiekonzept. Hierfür zieht er je nach Symptom oder Schmerz Methoden aus der Osteopathie, aus der Chiropraktik und/oder – als alternativen und ergänzenden Behandlungsansatz – aus der Naturheilkunde heran. Gemeinsam mit seinen Patienten geht der Heilpraktiker den Weg, Schritt für Schritt Schmerzen zu lindern, Bewegungsstörungen und Mobilitätseinschränkungen zu bessern, die Gesundheit zu stärken und so die Lebensqualität nachhaltig zu steigern. Termine in seiner Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde können individuell vereinbart werden.

Der Heilpraktiker Christian Peters betrachtet die Menschen ganzheitlich. In seiner Praxis für Osteopathie und Naturheilkunde in Münster geht er den Ursachen von Beschwerden auf den Grund. Für die Schmerzlinderung seiner Patienten legt er die Schwerpunkte auf die manuelle Behandlungen und Naturheilverfahren.

