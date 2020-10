Die Scham, das geheimnisvolle Gefühl – Im weiten Land der Seele, Band 1

Der Autor Wilfried Ehrmann wagt im ersten Teil seiner neuen Buchreihe „Die Scham, das geheimnisvolle Gefühl“ einen intensiven Blick in die menschliche Seele.

Der Psychotherapeut, Blogger und Buchautor Wilfried Ehrmann beschreibt in seinem neuen Buch, warum die Scham ein wichtiges Gefühlt ist. Sie regelt nämlich den Selbstwert und das Sozialverhalten. Dennoch ist sie für viele Menschen eine der unangenehmsten Emotionen und wir können uns nur sehr schwer von ihr befreien.

Sehr treffend analysiert der Autor die Thematik folgendermaßen: „Wo die Scham wacht, achten wir auf die Würde unserer Mitmenschen. Wo die Scham weicht, tritt unsere eigene Würde in ihr Recht und bringt uns zurück zu unserer Kraft und Lebensfreude.“

In seinem Fachbuch macht der Autor die vielfältigen Formen der Scham und der Schamabwehr verständlich. Zudem zeigt er, wie Scham schon im Kindesalter entsteht und bis ins hohe Alter ins Leben hineinwirkt. Einer der Schwerpunkte des Buches ist auch die pränatale Geschichte der Scham. Darüber hinaus gibt Ehrmann in seinen Ausführungen aktuelle und gesellschaftspolitische Einblicke, die das Bild des geheimnisvollen und vieldeutigen Gefühls vervollständigen. Am Ende zeigt er Möglichkeiten auf, die dabei helfen können, sich von krankmachenden und belastenden Formen der Scham zu befreien.

„Die Scham, das geheimnisvolle Gefühl“ von Wilfried Ehrmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-10606-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

