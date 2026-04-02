Die „Side-by-Side“-Konferenz versammelt fast 800 Teilnehmer auf Malta, um die Gesundheitsversorgung von Frauen voranzubringen

Die Side-by-Side-Konferenz von Gedeon Richter zum Thema Förderung der Frauengesundheit brachte am 26. und 27. März Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen aus 40 Ländern zu einem dynamischen zweitägigen Austausch zusammen und war damit die größte Veranstaltung dieser Art, die das Unternehmen jemals organisiert hat.

BUDAPEST, HU / ACCESS Newswire / 2. April 2026 / Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit international anerkannten Experten entwickelt und stützte sich auf peer-reviewte Daten. Es bot evidenzbasierte Einblicke in die neuesten Fortschritte und Innovationen in wichtigen Therapiebereichen und legte dabei besonderen Wert auf wissenschaftliche Integrität und evidenzbasierte Diskussionen.

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Über die Wissenschaft hinaus rückte die Konferenz in den Fokus, wie eine effektive Kommunikation zwischen medizinischem Fachpersonal und Patientinnen zu einer verbesserten Diagnosegenauigkeit, Therapietreue und allgemeinen Zufriedenheit der Patientinnen führen kann, wie Sukhbir Sony Singh, Professor und Vorsitzender der Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie an der University of Ottawa, in seinem Hauptvortrag betonte.

Der erste Tag konzentrierte sich auf Endometriose und Uterusmyome. Podiumsdiskussionen mit renommierten Fachleuten des Fachgebiets verfolgten Patientinnen über ein breites klinisches Spektrum hinweg – von externen Einflussfaktoren und der Verbesserung der Diagnostik bis hin zur Bedeutung eines frühzeitigen Behandlungsbeginns bei Verdacht auf eine Gebärmuttererkrankung. Sie befassten sich zudem mit der Rolle der hormonellen medikamentösen Behandlung bei diesen komplexen Erkrankungen und beleuchteten Patientinnengruppen, die in der Diskussion allzu oft unterrepräsentiert sind, darunter Adenomyose-Patientinnen sowie Fälle im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Operationen. Ein zentraler wissenschaftlicher Schwerpunkt lag auf der weltweit derzeit einzigen verfügbaren GnRH-Antagonisten-Kombinationstherapie, wodurch deren Relevanz in der sich wandelnden Behandlungslandschaft unterstrichen wurde.

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Wir müssen die Patientin behandeln, nicht nur die Krankheit. Dieser Umdenkprozess ist besonders wichtig bei der Endometriose, einer Erkrankung, die schwer zu diagnostizieren und zu behandeln ist, zu Rückfällen neigt und daher Engagement und Vertrauen sowohl von Seiten der medizinischen Fachkräfte als auch der Patientinnen erfordert. Die heutigen Diskussionen gaben Anlass zu echter Hoffnung, indem sie einen Paradigmenwechsel in Medizin und Diagnostik hervorhoben – einen, der sich von der Operation als Standardoption weg und hin zu einem ganzheitlichen, patientenzentrierten und langfristigen medizinischen Ansatz bewegt, sagte Silvia Vannuccini, Associate Professor an der University of Florence, am ersten Tag der Konferenz.

Am zweiten Tag stand im Mittelpunkt, wie sich die Wahl des Östrogens in der Empfängnisverhütung auf die Sicherheit, die Gesundheit von Frauen und das allgemeine Wohlbefinden auswirkt, wobei auch die sich entwickelnde Debatte um die Hormonersatztherapie thematisiert wurde.

Das Programm hob die Erkenntnisse des internationalen wissenschaftlichen Ausschusses von ESCONEC zur Sicherheit und Anwendungserfahrung von kombinierten oralen Kontrazeptiva (KOK) hervor, zusammen mit neuen klinischen und praxisbezogenen Erkenntnissen zur E4-basierten Empfängnisverhütung, die im Laufe des Tages vorgestellt wurden.

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Meine Erkenntnis vom zweiten Tag ist, dass wir die Standards für den Einsatz von KOK als Mittel der ersten Wahl neu bewerten müssen. Es gibt ein konsistentes Evidenzmaterial zu verschiedenen Gesundheitsaspekten – einschließlich Verträglichkeit und Auswirkungen auf die Stimmung -, das zeigt, dass natürliche, östrogenbasierte KOK und insbesondere Estetrol-basierte KOK erhebliche Vorteile bieten. Dies wird durch Studien aus der Praxis untermauert, die die Ergebnisse klinischer Studien widerspiegeln, sagte Mitchell Creinin, Distinguished Professor für Geburtshilfe und Gynäkologie an der University of California, der am zweiten Tag der Konferenz den Vorsitz beider Podiumsdiskussionen innehatte.

Während des Kongresses wurde die Bedeutung einer offenen Kommunikation zwischen medizinischen Fachkräften und Frauen in allen Lebensphasen hervorgehoben. Gedeon Richter hat es sich zur Aufgabe gemacht, medizinische Fachkräfte mit einer Reihe von Beratungsprogrammen zu unterstützen, die gemeinsam mit renommierten Experten aus ganz Europa entwickelt wurden. Am Freitagvormittag stellten Helena Kopp Kallner, Dozentin und Professorin am Karolinska-Institut in Schweden, und Teresa Bombas, Präsidentin der Europäischen Gesellschaft für Empfängnisverhütung und reproduktive Gesundheit, einen praktischen Rahmen zur Verbesserung der Verhütungsberatung durch das Bildungsprogramm Making Sense of Contraception vor und veranschaulichten diesen anhand interaktiver Workshop-Übungen. Anschließend stellte Petra Stute, Präsidentin der European Menopause and Andropause Society, das Projekt Modernizing Menopause Counselling vor, das darauf abzielt, einen bedeutsamen Dialog zwischen Ärzten und Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden zu fördern. Bei beiden Initiativen spielt Vertrauen eine zentrale Rolle. Die Stärkung des Vertrauens zwischen Ärzten und Frauen – und die Unterstützung des Vertrauens der Frauen in die von ihnen gewählte Option – ist unerlässlich, um eine effektive gemeinsame Entscheidungsfindung zu ermöglichen und eine ganzheitliche Versorgung zu gewährleisten.

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Über Richter

Richter strebt danach, in einigen wichtigen wissenschaftlichen Bereichen ein globaler Innovator zu sein, und setzt sich gleichzeitig dafür ein, Medikamente weltweit zugänglicher zu machen. Das 1901 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Ungarn, einer Marktkapitalisierung von 4,8 Mrd. EUR und einem Umsatz von 2,3 Mrd. EUR im Jahr 2025 betreibt das größte F&E-Zentrum Mitteleuropas. Die Forschung des Unternehmens treibt Durchbrüche in den Bereichen Neuropsychiatrie und Frauengesundheit voran, während Biotechnologie und allgemeine Arzneimittel das Portfolio an erschwinglichen Therapien stärken. Richter setzt auf nachhaltiges Wachstum und investiert in Forschung und Entwicklung, exzellente Fertigung und Digitalisierung, um medizinische Innovationen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.gedeonrichter.com

Medienkontakt:

Zsuzsanna Beke

Leiterin für globale Öffentlichkeitsarbeit, CSR und Public Affairs

Gedeon Richter Plc.

E-Mail: zs.beke@gedeonrichter.com

QUELLE: Gedeon Richter Plc.

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