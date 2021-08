Die Sperrmüll-Flut nach der Hochwasser-Katastrophe

Nach der Flut-Katastrophe Mitte Juli muss der Sperrmuell entsorgt werden. Regionale Abfallentsorger helfen bei der Sperrmüll-Flut

Die Flut-Katastrophe in NRW aufgrund extremer Regenfälle von Mitte Juli 2021 hat Schneisen der Verwüstung in vielen Orten hinterlassen. Selbst in den weniger schwer betroffenen Gebieten, wo die Häuser noch stehen wird durch die Überschwemmungen vieles an Laden- und Wohnungs-Einrichtung aus den unteren Stockwerken unbrauchbar sein. Die Aufräum-Arbeiten dauern vielerorts noch an, selbst die Bundeswehr ist in den besonders betroffenen Gebieten bei Aachen, im Rhein-Sieg-Kreis, dem Kreis Euskirchen sowie in Wuppertal noch im Einsatz. Zur Bewältigung der Abfallmassen nach der Hochwasserkatastrophe hat das nordrhein-westfälische Umweltministerium eine gesonderte Koordinierungsstelle eingerichtet. Die Koordinierungsstelle „Abfallentsorgung“ soll die von Unwetter betroffenen Kommunen mit sofortiger Wirkung bei der Organisation der Abfallentsorgung unterstützen.

Was davon noch dem Recycling über Wertstoffhöfe zugeführt werden kann und was in der Müllverbrennungsanlage landet wird im Detail zu klären sein – wichtig ist, dass der Müll von der Straße kommt, um Hygieneprobleme zu vermeiden und Verkehrsbehinderungen zu beseitigen.

Auch die Avea in Leverkusen hat zusätzliche Teams aus einem Bagger und zwei Containertransportern im Einsatz, wo der Bagger einen leeren 36 Kubikmeter Container belade, während der zweite voller Abfall zur Entsorgungsstelle fährt, „…im Pendelverkehr zwischen Innenstadt und Entsorgungsstelle“, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte.

Das Schwesterunternehmen Reloga stellt dabei erhebliche Kapazitäten an Containern und Wertstoffhöfen bereit.

Für die Entsorgung von hochwasserbedingtem Sperrmüll sind in unserem Entsorgungsgebiet die folgenden Anlagen für Sie geöffnet:

Leverkusen-Küppersteg

Müllheizkraftwerk

Im Eisholz 12

Samstag

09:00 – 13:00

Montag – Freitag

17:00 – 19:00

Leverkusen-Fixheide

Wertstoffzentrum

Dieselstraße 8

Samstag

08:00 – 12:00

Montag – Freitag

08:00 – 20:00

Leichlingen

Wertstoffhof

Walter-Frese-Str. 8

Samstag

10:00 – 18:00

Montag – Freitag

10:00 – 18:00

Burscheid

Wertstoffhof

Am Mühlenweg

Samstag

10:00 – 18:00

Montag – Freitag

10:00 – 18:00

Burscheid-Hilgen

Wertstoffhof REVEA

Heide 39

Samstag

10:00 – 18:00

Montag – Freitag

10:00 – 18:00

Hückeswagen

Wertstoffhof

An der Schlossfabrik 32

Samstag

10:00 – 18:00

Montag – Freitag

10:00 – 18:00

Bockenberg

Bergisch Gladbach

Overrather Str. 120

Samstag

10:00 – 18:00

Montag – Freitag

10:00 – 18:00

Lindlar

Entsorgungszentrum

Leppe

Am Berkebach

Samstag

10:00 – 18:00

Montag – Freitag

10:00 – 18:00

Link zur Originalmeldung: https://www.reloga.de/unternehmen/aktuelles/2021-07-22-hochwasser-entsorgung-auf-den-wertstoffhoefen-120.html

Mehr zum Thema Sperrmüll und Containerdienst unter https://www.reloga.de/privatkunden/sperrmuell/ bzw.

https://www.reloga.de/privatkunden/containerdienst/

Über die Reloga GmbH

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen (Baumischabfall, Bauschutt, Gartenabfälle & Grünschnitt, Elektroschrott sowie Haushaltsauflösungen) von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die RELOGA wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land (u.A. Leverkusen: Alkenrath, Bergisch Neukirchen, Bürrig, Hitdorf, Küppersteg, Lützenkirchen, Manfort, Opladen, Quettingen, Rheindorf, Schlebusch, Steinbüchel, Wiesdorf, Köln:, Innenstadt, Chorweiler, Ehrenfeld, Kalk, Lindenthal, Mülheim, Nippes, Porz, Rodenkirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis:, Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath, Rösrath, Wermelskirchen, Kreis Mettmann:, Monheim, Langenfeld, Oberbergischer Kreis:, Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Radevormwald, Reichshof, Waldbröl, Wiehl, Wipperfürth,) bedient und mehrere Wertstoffhöfe. Da gibt es den Wertstoffhof Leichlingen (Bremsen), die Wertstoffhöfe Burscheid (Hilgen und Heiligeneiche)den Wertstoffhof in Rhein-Berg, den Wertstoffhof Oberberg-Nord sowie den Wertstoffhof Oberberg-Süd .

Neben der Abfallentsorgung bieten die RELOGA ihren Kunden zudem die Möglichkeit Komposterde und Blumenerde kaufen zu können – in 40 l-Säcken oder Holzprodukte wie Buchenscheite, Brennholz oder Holzpellets in 15 kg- Säcken zu erwerben. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien, auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponie in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Beim Containerdienst der RELOGA kann man sich beim Container Mieten und gleich bei der Container-Bestellung auch Mutterboden kaufen oder sich Rindenmulch liefern lassen.

Der RELOGA Containerdienst ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Entsorgung der Abfälle ist das Stoffstrom Management ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.

Kontakt

RELOGA GmbH

Braunswerth 1-3

51766 Engelskirchen

Betriebsstätte Leverkusen:

Robert-Blum-Straße 8

51373 Leverkusen

Telefon: 0800 600 2003

Web: https://www.reloga.de

E-Mail: info@reloga.de

FOLLOW

https://de-de.facebook.com/RELOGA.GmbH

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RELOGA GmbH

Herr Andreas Mischko

Robert-Blum-Straße 8

51373 Leverkusen

Deutschland

fon ..: 0800 600 2003

web ..: https://container.reloga.de

email : info@reloga.de

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die Reloga wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land (u.A. Overath, Lindlar, Engelskirchen, Wipperfürth) bedient und mehrere Wertstoffhöfe in Leichlingen, Rhein-Berg, den Wertstoffhof in Oberberg-Nord sowie in Oberberg-Süd . Neben der Abfallentsorgung bieten die RELOGA ihren Kunden zudem die Möglichkeit Komposterde und Blumenerde kaufen zu können – in 40 l-Säcken oder Holzprodukte wie Buchenscheite, Brennholz oder Holzpellets in 15 kg- Säcken zu erwerben. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien, auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponie in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Der RELOGA Containerdienst ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Abfallentsorgung und dem Containerdienst ist das Stoffstrom Management ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.



Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Lindenstr. 14

50674 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nur 1,4 % aller wirtschaftsaktiven Unternehmen schaffen es, und wir gehören dazu!