Die Sternenprinzessin kommt – lehrreiches und unterhaltsames Kinderbuch plädiert für mehr Achtsamkeit

Maritta Kötting macht Kinder mit „Die Sternenprinzessin kommt“ sensibel für die Gefühle anderer Mädchen und Jungen in ihrer kleinen Welt aufmerksam.

Die Sternenprinzessin will, dass es allen Kindern gut geht und sie glücklich sind. Mit ihrer Hilfe findet ein schüchternes Mädchen, das traurig und alleine auf dem Schulhof steht, endlich eine Freundin. Der kleine Karl kann durch die Hilfe seines Freundes endlich sein großes Fußballtalent beweisen und Benjamin muss in den Ferien nicht zuhause bleiben. Er darf zusammen mit seinem Freund in den Urlaub fahren. Wenn die Sternenprinzessin rechtzeitig kommt, wird für viele Kinder alles viel schöner! Die Kinder erfahren von der Prinzessin, was sie tun müssen, damit auch andere Kinder glücklich sind. Sogar die Großmutter bekommt von ihren Enkelkindern Besuch, auf den sie so sehr gewartet hat.

Das liebevoll gestaltete Kinderbuch „Die Sternenprinzessin kommt“ von Maritta Kötting erzählt eine Geschichte, die Kindern zeigt, wie wichtig es ist, dass sie die Gefühle anderer Mädchen und Jungen in ihrer kleinen Welt nicht außer Acht lassen und akzeptieren, dass nicht alle die gleiche Meinung haben. Das Kinderbuch beinhaltet viele bezaubernde Illustrationen und eignet sich ideal für kleine Leser, die sich auf ein neues Leseabenteuer einlassen möchten.

„Die Sternenprinzessin kommt" von Maritta Kötting ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7497-0453-8 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages.

