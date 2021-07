Die Tendenzen der verschiedenen Zentralbanken

In den USA steigt die Inflation. Spannend ob politische Entscheidungen von Zentralbanken davon beeinflusst werden.

Branchenkenner vermuten, dass sich die Zentralbanken in Neuseeland und in Kanada restriktiver als erwartet verhalten werden. Die Bank of New Zealand hat aktuell entschieden das derzeitige stimulierende Niveau der geldpolitischen Rahmenbedingungen zu reduzieren. Weitere Ankäufe von Vermögenswerten (im Scale Asset Purchase-Programm) werden eingestellt. Denn die neuseeländische Wirtschaft ist äußerst robust. Die „Official Cash Rate“ wird bei 0,25 Prozent belassen.

In Kanada herrscht eine hohe Impfquote und die Beschäftigungszahlen haben sich stark erholt. Laut der Zentralbank wird der Leitzins so lange an der Nulllinie bleiben, bis das Inflationsziel von zwei Prozent nachhaltig erreicht ist. Staatsanleihen sollen weiter gekauft werden.

Japan wird wohl genauso wie viele andere Regionen einen langen Weg vor sich haben. Das aggressive japanische Programm zum Ankauf von Vermögenswerten wird wohl beibehalten werden. Der Konsum ist eher schwach, während die Handelsbilanzdaten stark sind. Auch hier werden die weltweit steigenden Rohstoffpreise die Inflation nach oben treiben. Die europäische Zentralbank lässt bekannterweise den Leitzins bei null Prozent. Dort befindet er sich seit März 2016. Auch der Einlagenzins wird bei minus 0,5 Prozent belassen.

Es wird noch geraume Zeit dauern, bis die Wirtschaftslage sich wieder in normalen Bahnen bewegen wird. Zu groß sind die Auswirkungen durch die Pandemie und jüngst verschiedene Naturkatastrophen.

