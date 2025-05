Die Trends beim Gold im ersten Quartal 2025

Berichte vom World Gold Council finden immer rege Beachtung. Aktuell geht es um Angebots- und Nachfragetrends bei Gold.

Das diesjährige 1. Quartal war das stärkste seit 2016, die Goldnachfrage (mit OTC-Käufen) stieg auf 1.206 Tonnen Gold. Damit erreichten die ersten drei Monate 2025 einen Rekordwert, für den vor allem steigende ETF-Zuflüsse verantwortlich waren. Im Vergleich zum Vorjahresquartal gingen die Gold-ETF-Zuflüsse um 170 Prozent nach oben. Auch zu den Käufern zählten die Zentralbanken, die ihre Goldreserven um rund 244 Tonnen Gold vermehrt haben. Zudem fanden Goldbarren und -münzen regen Absatz, 325 Tonnen gingen über die Ladentische, damit drei Prozent mehr als in den ersten drei Monaten 2024. Die Goldnachfrage aus der Technologiebranche erreicht in etwa den Wert wie im ersten Quartal des Vorjahrs. Zwar verlangen immer mehr KI-Anwendungen immer mehr Gold, aber die Unsicherheiten in Sachen Zölle wirken sich hier aus.

In der Goldschmuckbranche ging die Nachfrage zurück, kein Wunder bei dem hohen Goldpreis. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank die globale Schmucknachfrage um rund 21 Prozent. Geht man allerdings vom Wert aus, so stiegen die Ausgaben der Verbraucher um zirka neun Prozent an. Dass der Goldpreis in 2025 immer wieder neue Rekordmarken erzielt, hat man gesehen. Die Gründe, Zollunsicherheiten, geopolitische Querelen, volatile Aktienmärkte und ein schwächelnder US-Dollar, liegen auf der Hand. Übrigens ist aufgrund des hohen Goldpreises im ersten Quartal 2025 die Goldnachfrage wertmäßig um rund 40 Prozent angestiegen. In dieser Zeit sank das Recycling um rund ein Prozent und die Goldproduktion der Minen stieg um zirka ein Prozent an. Schlussendlich geht das World Gold Council davon aus, dass aufgrund der Gegebenheiten die Goldinvestitionen weiter steigen werden. Dazu werden besonders die Zentralbanken aus den Schwellenländern beitragen, die von der Dollarabhängigkeit weg wollen und vermehrt auf Gold setzen. Anleger sollten auch jetzt noch gut beraten sein, einen Teil des Vermögens in Gold und Goldwerte anzulegen. Bei den Goldwerten gefallen Vizsla Silver und Miata Metals.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – verfügt in Mexiko über das hochgradige Gold-Silber-Projekt Panuco. Das Projekt umfasst rund 7.200 Hektar. Hier läuft bereits der Testabbau.

Zwei Goldprojekte in Suriname, Sela Creek und Nassau, stehen im Fokus von Miata Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/miata-metals-corp/ -. Weitere Beteiligungsmöglichkeiten sind vorhanden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Miata Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/miata-metals-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

