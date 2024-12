Die USA erteilen ein erweitertes Patent für die onkologischen Arzneimittelkandidaten von Vidac Pharma und fügen eine Reihe neuer Indikationen hinzu, darunter Prostata- und Bauchspeicheldrüsenkrebs

– US-Patentamt erweitert Patent auf ein breites Spektrum neuer Krebsindikationen, darunter Prostata-, Bauchspeicheldrüsen-, Lungen-, Gebärmutterhals- und Dickdarmkrebs

– Vidac ist auf dem besten Weg, im nächsten Jahr neue Meilensteine zu erreichen, die das Potenzial seiner beiden Wirkstoffkandidaten bei einer breiten Palette von Tumoren unterstreichen

London (UK), 16. Dezember 2024 – Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neue Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Heute gibt das Unternehmen bekannt, dass das US-Patent- und Markenamt (USPTO) den Patentschutz für die Wirkstoffe seiner onkologischen Wirkstoffkandidaten auf Lymphome, die Metastasen von Prostatakrebs sind, Bauchspeicheldrüsenkrebs und eine Vielzahl anderer Indikationen und Verabreichungsformen erweitert hat.

Die Hinweise darauf, dass die beiden Wirkstoffkandidaten von Vidac ein revolutionäres Potenzial bei einer Vielzahl von Tumoren haben, mehren sich, und die Erweiterung unseres US-Patents ist eine Bestätigung dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr eine Reihe wertsteigernder Meilensteine unserer klinischen Forschung erreichen werden, die wir so schnell wie möglich mit der medizinischen Fachwelt und den Investoren teilen möchten, sagte Prof. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma.

Die teilweise Patenterweiterung umfasst auch Dickdarm-, Gebärmutterhals- und Lungenkrebs als neue Indikationen und unterstreicht das Potenzial der Arzneimittelkandidaten von Vidac, eine völlig neue Klasse von Krebsbehandlungen zu bilden. Das Unternehmen entwickelt zwei Wirkstoffe, VDA-1102, der sich in der Mitte der klinischen Studien zur Behandlung fortgeschrittener aktinischer Keratose und in Phase 2 zur Behandlung des kutanen T-Zell-Lymphoms befindet.Der jüngste Kandidat, VDA-1275, hat in Tierstudien eine statistisch signifikante Wirksamkeit als Monotherapie sowie synergistische Effekte in Kombination mit zwei Standard-Krebstherapien gezeigt. VDA-1275 löste auch eine eigene immunologische Reaktion aus, indem es Anti-Tumor-Makrophagen und Gedächtnis-T-Zellen induzierte und tumorfördernde Makrophagen hemmte.

Die beiden Produktkandidaten von Vidac Pharma stören die Interaktion zwischen dem Isozym Hexokinase 2 (HK2) und den spannungsabhängigen Anionenkanälen (VDACs) in den Mitochondrien.Krebszellen überexprimieren HK2, das den ersten Schritt des Glukosestoffwechsels katalysiert, der für das Tumorwachstum notwendig ist. HK2 blockiert die Kanäle, was den programmierten Zelltod (Apoptose) verhindert, die Vermehrung der Krebszellen fördert und die Immunreaktion unterdrückt.Die daraus resultierenden hohen Laktatkonzentrationen führen zu einer sauren und sauerstoffarmen Mikroumgebung in den Krebszellen und der nahen Tumormikroumgebung, was das Krebswachstum begünstigt. Klinische Daten für Vidacs Stoffwechsel-Checkpoint-Modulator-Kandidaten der ersten Generation haben gezeigt, dass sie die Vermehrung von Krebszellen stoppen und die Immunsensitivität und Apoptose wiederherstellen.

For more information please contact:

Vidac Pharma Holding Plc

Dr Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

United Kingdom

www.vidacpharma.com/

investors@vidacpharma.com

+972-54-4257381

+972-77-9300647

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

Wichtige Informationen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Vidac Pharma Holding PLC dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Der Inhalt dieser Mitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen sind oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte glaubt, schätzt, erwartet, beabsichtigt, kann, wird, plant, fortsetzen, fortlaufend, potenziell, vorhersagen, projizieren, anvisieren, anstreben oder sollte, und beinhalten Aussagen, die das Unternehmen über die beabsichtigten Ergebnisse seiner Strategie macht. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

N1 7GU London

Großbritanien

email : investors@vidacpharma.com

Pressekontakt:

Vidac Pharma Holding PLC

Dr. Max Herzberg

20-22 Wenlock Road

N1 7GU London

email : investors@vidacpharma.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nickel rückt wieder ins Rampenlicht und diese Firma liefert wieder im Stakkato megamäßig ab! Helen Hain zeigt die Zukunft des B2B-Vertriebs auf