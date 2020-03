Die vor- und nachgelagerten Kosten bis zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis (MPU)

Die Kosten rund um das Thema der MPU sind hoch, ja manchmal sogar sehr hoch!

Worauf Sie achten müssen und welche Orientierungen möglich sind, verrät uns die vMPU-Zentrale e. K., die u. a. die Internetpräsenz www.billiger-mpu.de betreibt.

Abstinenzkosten (MPU Kosten i. w. S.)

Sofern Sie eine MPU wegen einer Substanz machen müssen, könnte die Abstinenz vorgeschaltet und notwendig sein.

Die Preise der Abstinenz sind von verschiedenen Faktoren abhängig: Abstinenzart: Ob Haare oder Urin; Abstinenzdauer: Ob 6 oder 12 Monate; Substanzart: Ob Drogen, Alkohol oder beides; Ort der Abstinenzdurchführung

Exemplarische Kosten bei einer nach DIN ISO/IEC 17025 akkreditierten Entnahmestelle, die den CTU-Kriterien entspricht, sind wie folgt:

Info: Variiert zwischen 6 und 12 Monaten. Im Idealfall: Abstinenzende kurz vor der Begutachtung

– 12 Monate auf Drogen über Haare: ca. 378 EUR bzw. über Urin: ca. 570 EUR

– 6 Monate auf Drogen über Haare: ca. 189 EUR bzw. über Urin: ca. 380 EUR

– 12 Monate auf Alkohol (EtG) über Haare: ca. 716 EUR bzw. über Urin: ca. 534 EUR

– 6 Monate auf Alkohol (EtG) auf Haare: ca. 358 EUR bzw. über Urin: ca. 356 EUR

Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug, Verzicht oder Versagung (MPU Kosten i. w. S.)

Wird grundsätzlich bei der zuständigen Führerscheinstelle persönlich beantragt. Nachfolgende Unterlagen werden bei der Antragsstellung i. d. R. benötigt: Personalausweis, Lichtbild, Führungszeugnis, Nachweis über die Ausbildung im Erste-Hilfe-Kurs.

Kosten der Antragsstellung belaufen sich je nach Stadt oder Gemeinde auf ca. 80 bis 250 EUR.

Im Konkreten:

Essen ca. 122,40 EUR; Gelsenkirchen ca. 150,00 EUR oder bspw. Bottrop ca. 93,30 EUR

Info: Im Idealfall sollte der Antrag 3 Monate vor Abstinenzende gestellt werden. Bei nicht substanzbezogener Fragestellung sollte der Antrag hingegen sofort gestellt werden, sofern keine Sperrfrist angeordnet wurde.

Begutachtungskosten (MPU Kosten i. e. S.)

Die MPU selbst wird bei einer anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung (BfF) durchgeführt.

– Seit August 2018 wurde die einheitliche Gebührenordnung aufgehoben

– Die Preise können abweichen und sind immer abhängig von der Fragestellung

– Bei mehrfachen Fragestellungen wird die günstigere i. d. R. hälftig berechnet

Da eine einheitliche Gebührenordnung nicht mehr greift, können die Kosten der Begutachtung stark variieren. Exemplarisch sind nachfolgend die Begutachtungskosten des TÜV NORDs dargestellt. Bitte erkundigen Sie sich aber grundsätzlich über etwaige Preisänderungen o. ä.

Drogen MPU ca. 730 EUR; Alkohol MPU ca. 592 EUR; Straftaten MPU ca. 536 EUR oder Punkte MPU ca. 536 EUR.

