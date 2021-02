Die Vorteile von Instandhaltungssoftware als Service

Seit dem Jahr 2014 ist MaintMaster nur als Cloud Lösung verfügbar. Auch wenn der Übergang in der Anfangsphase holprig war, können wir ein herausragendes Fazit aus dieser Entscheidung ziehen.

SaaS Software erfordert keine Installation oder Einrichtung auf Kundenseite. Die MaintMaster Instandhaltungssoftware wird auf einem vom Kunden unabhängigen Server betrieben. Kunden können von ihren Endgeräten auf alle Funktionen von MaintMaster zugreifen und das System an ihre Anforderungen anpassen. Sämtliche Änderungen werden zu jeder Zeit mit dem Server synchronisiert.

Das Preismodell von MaintMaster Wartungsplanung, wie von vielen anderen Cloud Software Betreibern auch, ist an den Umfang der Nutzung gekoppelt. Bei MaintMaster bedeutet das konkret: Sie zahlen nur für die Nutzer, nicht für das System. Kleine Firmen mit einer kleinen Instandhaltungsabteilung können somit auch alle Vorteile genießen, ohne an Budgetgrenzen zu stoßen.

Auch wenn es den ein oder anderen Kunden gibt, der die Software gerne kaufen und besitzen würde anstatt für die Nutzung zu bezahlen, überwiegen die Vorteile einer Service Lizenz:

Vollständige Preistransparenz: Versteckte Kosten, wie zum Beispiel eine unerwartet lange Installation auf Ihrem Server können gar nicht entstehen. Das Betreiben eines eigenen Servers verursacht einen nicht zu unterschätzenden Kostenaufwand. Oft wird vergessen, dass die IT Abteilung der Kunden den Server pflegen, updaten und Lizenzen, Sicherheitszertifikate und Hardware auf dem neusten Stand halten muss. Dies spiegelt sich nicht nur in den direkten Anschaffungskosten wieder, sondern kann sich sogar auf die Personalkosten der IT auswirken.

Ein Knopfdruck und das System ist online: Ohne langes Koordinieren kann innerhalb kürzester Zeit gestartet werden. Niemand muss zum Installieren vorbei kommen, es ist keine Infrastruktur erforderlich. Durch den schnelleren Start können erste Erfolge mit Ihrem Wartungsplaner auch viel schneller gefeiert und die Amortisationszeit verkürzt werden.

Besserer Support: Da alle Kundensysteme auf der gleichen Serverstruktur betrieben werden, erleichtert sich die Aufgabe vom Support ungemein. Es muss nicht erst klargestellt werden auf wessen Seite der Fehler liegt. Funktioniert MaintMaster nicht liegt es an uns, das System so schnell wie möglich wieder ans Laufen zu bringen. Die Frage ob etwas am Kundenserver nicht stimmt, stellt sich nicht.

Immer auf dem neusten Stand: Updates sind nicht nur in den Lizenzgebühren mit einbegriffen sondern sind auch vollkommen automatisiert. Somit brauchen sich Kunden niemals Gedanken über Sicherheit-Patches oder neuere Versionen ihrer Software machen. Das System ist immer auf dem neusten Stand und update-Kosten sind gehören der Vergangenheit an.

Sichere Daten: MaintMaster in der Cloud umfasst automatische Backups. Diese sind sicher, zertifiziert und ortsunabhängig gespeichert. Kunden müssen sich daher nicht mit Datensicherheit in der Instandhaltung beschäftigen. Ein weiterer Faktor sind die Wartungsverträge die bei vergleichbaren Anbietern in der Regel 18-25% des Preises ausmachen können. All dies ist bei einer Cloud-Lösung mit einbegriffen und sorgt für Budgetsicherheit

MaintMaster ist einer der führenden europäischen Anbietern für Instandhaltungssoftware. Die Cloud-basierte Software ist in 20 Sprachen bei Kunden in über 25 Ländern im Einsatz. MaintMaster hat Niederlassungen in Deutschland und Schweden, Vertriebspartner in weiteren vier Ländern und kann einen jährlichen Zuwachs von 20% verzeichnen.

MaintMaster befähigt Instandhaltungsmitarbeiter, die Software selber an ihre Prozesse anzupassen. Dies verschafft maximale Kontrolle und erzielt bestmögliche Ergebnisse und ist wichtig, da die Instandhaltung eine entscheidende Rolle für eine nachhaltige, sichere und effiziente Produktion spielt.

