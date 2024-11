Die Wechseljahre neu gedacht – Dr. Claudia Thorn inspiriert Frauen weltweit

Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen und Unsichtbarkeit? Nicht mit Dr. Claudia Thorn. Die Ärztin und Speakerin zeigt, warum die Wechseljahre der Anfang eines neuen, kraftvollen Lebenskapitels sind

„Die Wechseljahre sind kein Ende, sondern ein Neustart“ – Dr. Claudia Thorn bricht ein Tabu und erobert die internationale Bühne.

Graz, 21. November 2024 – Müde, reizbar, unsichtbar? Nicht mit Dr. Claudia Thorn. Die Ärztin und internationale Speakerin bringt frischen Wind in ein Thema, über das Frauen lange nur hinter verschlossenen Türen gesprochen haben: die Wechseljahre. Mit ihrer klaren Botschaft, dass diese Lebensphase der Anfang eines kraftvollen Neustarts sein kann, begeistert sie weltweit – von renommierten Kongressen bis hin zu gefragten Medienauftritten.

„Die Wechseljahre sind kein Makel, sondern eine Chance, sich neu zu erfinden“, erklärt die 47-Jährige, die selbst mitten in den Wechseljahren steckt.

Eine Stimme für Millionen Frauen

Als Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) hat Dr. Thorn die Herausforderungen ihrer Zielgruppe nicht nur aus der Praxis, sondern auch aus eigener Erfahrung im Blick. „Frauen in den Wechseljahren brauchen nicht nur medizinische Lösungen, sondern vor allem eines: ein neues Bewusstsein für ihre eigene Stärke.“

Diese klare Botschaft hat sie zur gefragten Expertin auf Gesundheitskonferenzen und Talkrunden gemacht. Dabei spricht sie nicht nur Fakten aus, sondern bringt auch emotionale und inspirierende Geschichten auf die Bühne, die Frauen Mut machen und eine neue Perspektive eröffnen.

Tabubrecherin und Role Model

Dr. Thorn ist mehr als eine Ärztin – sie ist eine Bewegung. Ihre Mission: Frauen weltweit zu ermutigen, die Wechseljahre nicht mehr als Stillstand, sondern als den Beginn eines neuen Kapitels zu sehen. Mit ihrer modernen und empathischen Art schafft sie es, ein sensibles Thema salonfähig zu machen – und zeigt Frauen, wie sie selbstbewusst und voller Energie in die zweite Lebenshälfte starten können.

„Die Zeit, in der Frauen die Wechseljahre als ,das Ende‘ betrachten, ist vorbei. Es ist an der Zeit, dass wir die Kontrolle zurückgewinnen – über unseren Körper, unser Leben und unsere Zukunft“, so Thorn.

Zur Person

Dr. Claudia Thorn ist Ärztin, Unternehmerin und internationale Speakerin. Mit ihrer innovativen Perspektive auf die Wechseljahre begeistert sie Frauen weltweit. Ihre Arbeit bricht Tabus und inspiriert dazu, die zweite Lebenshälfte als die beste zu gestalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr.Claudia Thorn Academy

Frau Claudia Thorn

Anritzer Reichsstrasse 26

8045 Graz

Österreich

fon ..: 06765805618

web ..: http://www.claudia-thorn.com

email : office@claudia-thorn.com

Dr.Claudia Thorn ist Ärztin für Allgemeinmedizin und TCM

Wechseljahresexpertin

Pressekontakt:

Dr.Claudia Thorn Academy

Frau Claudia Thorn

Anritzer Reichsstrasse 26

8045 Graz

fon ..: 06765805618

web ..: http://www.claudia-thorn.com

email : office@claudia-thorn.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Etruscus bringt sein Porphyr-Ziel Zappa voran und entwickelt ein kilometergroßes REE-Prospektionsgebiet bei Rock & Roll, British Columbia BRANDBRIEF – Pankower Netzwerk u. Notgemeinschaft gegen Korruption, Kriminalität …. im Kleingartenwesen e.V.