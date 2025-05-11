Die „Weintage 2025.13“ im 5 Sterne SPA Hotel Jagdhof

Weintage 2025.13 im SPA-Hotel Jagdhof – Ein Fest für die Sinne! Vom 6. bis 9. November 2025: Drei Abende, große Weine, Sterneküche – ein vinophiles Erlebnis im Stubaital.

Vom 6. bis 9. November 2025 veranstaltet das Relais & Châteaux SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital, Österreich, eine Weindegustation der Extraklasse. Gemeinsam mit den Gastgebern Armin & Alban Pfurtscheller, beide passionierte Weinliebhaber, und den Experten von KATE&KON Wein erwartet die Gäste an drei Abenden eine vinophile Zeitreise mit erlesensten Weinraritäten:

Bordeaux at its best 05 | 95 | 85: Eine Zeitreise durch drei legendäre Jahrgänge: Verkostet werden Spitzenweine wie Château Palmer, Lynch-Bages, Haut-Bailly und Trotanoy aus den Jahrgängen 2005, 1995 und 1985.

Italienische Weinjuwelen & mediterrane Küche: Begleitet von einem mediterranen Sharing-Menü werden Wein Geheimtipps Italiens präsentiert: Raritäten aus Südtirol, der Toskana, dem Piemont und Venetien stehen im Mittelpunkt. Unter anderem: Anna Katharina Rosé der Sektkellerei Winkler (Magnum), Alte Reben Vernatsch und Pinot Noir „Vom Lehm“ von Tenuta Rohregger sowie der Colore Bianco von Bibi Graetz.

Pinot Noir im Burgund: Ein Abend im Zeichen des Pinot Noir: serviert werden exklusive Burgunder-Raritäten wie Chambolle-Musigny von Domaine Dujac und Roumier oder Vosne-Romanée von Emmanuel Rouget – begleitet von Champagner Bollinger.

Kulinarische Begleitung auf höchstem Niveau: Zu jedem Tasting kreiert das Küchenteam um Jagdhof Spitzenkoch Roman Luginger fein abgestimmte Menüs, die den Weinen ebenbürtig sind. Die mehrfach ausgezeichnete Küche des Jagdhofs – 1 Michelin-Stern, 4 Hauben und 17 Punkte im Gault&Millau 2024 sowie 95 Punkte im Falstaff Restaurant- & Gasthausguide 2024 – garantiert Genuss auf Weltklasse-Niveau.

Genuss, der bleibt: Die Weintage 2025.13 vereinen große Namen, große Jahrgänge und große Flaschen – eingebettet in die einzigartige Atmosphäre des 5-Sterne-SPA-Hotels Jagdhof. Ein unvergessliches Erlebnis für Weinliebhaber und Genießer.

Der Weinkeller des SPA-HOTEL Jagdhof: Ein vinophiler Schatz

Der exorbitante Weinkeller wurde von dem britischen Weinmagazin „The World of Fine Wine“ 2024 als einer von nur drei Häusern in Österreich mit dem Maximum von drei Sternen ausgezeichnet und von „Falstaff“ 2024 mit vollen 20 von 20 Punkten geehrt. Damit zählt der Weinkeller zu den Besten in Österreich.

Jagdhof Weintage Arrangement vom 6.-9. November 2025

Pauschalangebot für 3 Abende mit allen Weinen des Angebots, den Menüs und 3 Übernachtungen inkl. Frühstück ab 2.540,00 EUR p. P. Die Abende sind auch einzeln buchbar. Jagdhof_Spa_Hotel_Weintage2025.13

Buchungen und weitere Informationen direkt im Hotel unter Telefon +43 (0) 5226 2666 111 oder unter

Weintage und Events im Jagdhof

