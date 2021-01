Die Weltmeister auf meiner Massagebank – Die Lebensgeschichte eines legendären Masseurs

Adolf Katzenmeier erinnert sich in Christoph Fuhrs „Die Weltmeister auf meiner Massagebank“ an 45 spannende Jahre als Masseur der besten Fußballer Deutschlands.

Adolf „Adi“ Katzenmeier (1934 – 2016) war Mannschaftsmasseur bei Eintracht Frankfurt, bevor ihn Sepp Herberger 1963 zum Deutschen Fußball-Bund holte. Katzenmeier betreute dort zunächst die Juniorenteams sowie die Amateur- und Olympiaauswahl. Zur WM 1974 in Deutschland wurde er dann

Masseur der Nationalmannschaft. 2008 beendete Katzenmeier seine Arbeit nach 45 Dienstjahren beim DFB und 34 Jahren im Einsatz für die Nationalelf. In diesem Buch wird die abwechslungsreiche Lebensgeschichte des legendären Masseurs, der auch „Vater der Nationalmannschaft“ genannt wurde, erzählt. Er hat 45 Jahre lang für den Deutschen Fußball-Bund die besten Kicker Deutschlands betreut – und natürlich haben sich in diesen Jahren viele Geschichten angesammelt. Er war über die Jahrzehnte hinweg jedoch nicht einfach nur ein Masseur, sondern auch der Seelendoktor vieler Fußballhelden der Nation. Immer wieder wurde er nach seinen Erlebnissen gefragt.

Jetzt liegt seine Lebensgeschichte in dem Buch „Die Weltmeister auf meiner Massagebank“ von Christoph Fuhr und Adolf Katzenmeier als Autobiographie vor. Es gibt keinen Menschen, der sich länger im direkten Umfeld der deutschen Fußballnationalmannschaft bewegt hat als Adolf Katzenmeier. Er ist leider sehr schnell im Oktober 2016 gestorben. Er hatte viele seiner Erinnerungen auf Bänder gesprochen – jetzt, vier Jahre nach seinem Tod, erscheinen sie verspätet und spiegeln deutsche Fußballgeschichte aus einer ganz besonderen Perspektive wieder.

„Die Weltmeister auf meiner Massagebank“ von Christoph Fuhr und Adolf Katzenmeier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-15498-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Enertialtheorie – Eine frische Perspektive auf bisher ungeklärte Fragen aus der Physik