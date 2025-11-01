Die Wiederentdeckung der Kernenergie

Die Kernenergie besitzt eine der niedrigsten CO2-Bilanzen aller Stromquellen und den kleinsten Material- und Flächenverbrauch bezüglich des gesamten Lebenszyklus.

Die Grundlastversorgung der Atomenergie ist zuverlässig, im Gegensatz zu Wind- und Sonnenenergie und sie erzielt eine höhere Rendite. Dominiert wird die Kernenergie von den USA. Fleißig am Bauen neuer Reaktoren ist China, dort sind 15 neue Anlagen geplant. Zwar erschöpfen sich Wind- und Sonnenenergie nicht, jedoch erfordert der Bau von Batteriespeichern, Wind- und Solaranlagen große Mengen an Rohstoffen und Seltenen Erden. Windparks und Solaranlagen müssen nach 20 bis 30 Jahren ausgetauscht werden, während Kernkraftwerke 30 bis 100 Jahre lang ihren Dienst verrichten können.

Und ein 1.000 MW-Atomkraftwerk benötigt rund 1,3 Quadratmeilen, um die gleiche Leistung mit Solarenergie zu produzieren, sind 45 bis 75 Quadratmeilen notwendig. Ein 1.000 MW-Windpark braucht sogar 260 bis 360 Quadratmeilen. Die Entsorgung bei Kernkraftwerken ist zwar immer noch herausfordernd, aber in diesem Bereich gibt es auch Fortschritte. Auf jeden Fall hat sich die Akzeptanz der breiten Öffentlichkeit für Atomkraftwerke stark gesteigert. Bei einer Umfrage haben 2025 rund 72 Prozent die Kernenergie befürwortet. 1983 lag dieser Anteil nur bei 49 Prozent.

Etwa 58 Prozent der globalen Kernenergieerzeugung findet heute in den USA, in Frankreich und China statt. Die restliche Welt arbeitet daran aufzuholen. Primärer Brennstoff ist Uran, wobei zwei Drittel aus Kasachstan, Kanada und Australien stammen. Die global wachsende Stromnachfrage treibt den Uranbedarf an. Bis in die 2030er-Jahre wird ein Ungleichgewicht auf dem Uranmarkt prognostiziert, denn die Nachfrage nach Uran steigt, während das Angebot zurückgeht, gut für Unternehmen, die sich um Uran kümmern.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken.

Uranium Royalty – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-royalty-corp/ – ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Kürzlich hat das Unternehmen eine Royalty auf zwei Uranprojekten in Saskatchewan zum Portfolio hinzugefügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-11-update/.

