Die Zentralbank von Bahrain gewährt Crypto.com die Lizenz als Zahlungsdienstleister

MANAMA, BAHRAIN / ACCESSWIRE / 19. September 2024 / Die Zentralbank von Bahrain erteilte Crypto.com heute die vollständige Genehmigung, über seine im Königreich Bahrain unter dem Handelsnamen FORIS GFS BH B.S.C. CLOSED registrierte Tochtergesellschaft Dienstleistungen als Zahlungsdienstleister (Payment Services Provider/PSP) anzubieten. Damit konnte Crypto.com einen weiteren bedeutenden behördlichen Meilenstein in der Region erreichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76893/INTLBAHRAIN9.19.24_DEPRcom.001.jpeg

Mit der PSP-Lizenz kann Crypto.com nun sein Angebot an E-Geld- und Fiat-basierten Zahlungsdienstleistungen in der Region erweitern, was auch die Einführung seiner weltbekannten Prepaid-Karten einschließt.

Wir freuen uns sehr, dass Crypto.com mit seiner umfassenden internationalen Präsenz und seinem guten Ruf in Bezug auf Compliance das Königreich Bahrain als Investitionsstandort gewählt hat. Dies wird die Fähigkeit Bahrains weiter stärken, seine Vision einer digitalen, widerstandsfähigen Wirtschaft zu verwirklichen, die Innovation und Fortschritt feiert, meint Ihre Exzellenz Noor bint Ali Alkhulaif, Ministerin für nachhaltige Entwicklung und Chief Executive des Bahrain Economic Development Board, und fügt hinzu: Dank der Wendigkeit unseres Ansatzes unter dem Motto Team Bahrain, der ein schlankes Investitionsumfeld fördert und in der Folge Geschäftsaktivitäten erleichtert, ist Bahrain darum bemüht, ein erstklassiges Ökosystem aufzubauen, um die Entwicklung der schnell wachsenden Blockchain-, Krypto- und Fintech-Branche zu unterstützen. Ergänzt wird dies durch robuste Vorschriften und einen vielfältigen, hochqualifizierten und zukunftsfähigen Talentpool, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie.

Bahrain ist bestrebt, ein innovationsfreundliches Krypto- und Fintech-Ökosystem zu schaffen. Dazu gehört die Einführung klarer Vorschriften, die ein Gleichgewicht zwischen Verbraucherschutz und Kommerzialisierung herstellen, so Eric Anziani, President und COO von Crypto.com. Wir schätzen die Arbeit des Königreichs und freuen uns darauf, unsere Beziehung weiter auszubauen, während wir unseren Teil zum Wachstum der Krypto-Industrie in Bahrain und anderen Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) beitragen.

Bahrain, ein Vorreiter bei der Regulierung digitaler Vermögenswerte in den Ländern des Golf-Kooperationsrates, gehörte zu den ersten Ländern der Region, die Lizenzen für Krypto-Vermögenswerte erteilten, und positionierte sich damit als führende Drehscheibe für Krypto-Dienstleistungen und Fintech-Innovationen in der Region. Als Investitionsförderungsagentur des Inselstaates arbeitet das Bahrain EDB eng mit potenziellen und bestehenden Kunden zusammen und bietet wichtige Dienstleistungen wie Branchenbewertungen und strategische Beratung mit dem Ziel an, Investoren nach Bahrain zu locken.

Crypto.com setzt sein aktives Wachstum und den Ausbau seines Ökosystems mit mehr als 100 Millionen Nutzern weltweit fort.

Die Ankündigung baut auf den Fortschritten von Crypto.com im Bereich der behördlichen Zulassungen rund um den Globus auf, nachdem das Unternehmen seine Lizenz als Virtual Asset Service Provider von der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) erhalten hat und im April 2024 mit Crypto.com Exchange für institutionelle Investoren an den Start gegangen ist. Cypto.com hält darüber hinaus Lizenzen für bestimmte Dienstleistungen in Schlüsselmärkten auf der ganzen Welt, darunter Singapur, Frankreich, Australien, Irland, Malta, das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Kanada und Südkorea.

Über das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB)

Das Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ist eine Agentur zur Investitionsförderung mit der übergreifenden Verantwortung, Investitionen in das Königreich anzuziehen und Initiativen zu unterstützen, die das Investitionsklima verbessern.

Das Bahrain EDB arbeitet mit der Regierung und mit derzeitigen wie auch potenziellen Investoren zusammen, um ein attraktives Investitionsklima für Bahrain sicherzustellen, die wichtigsten Stärken zu kommunizieren und festzustellen, wo Chancen für weiteres Wirtschaftswachstum durch Investitionen bestehen.

Das Bahrain EDB konzentriert sich auf verschiedene Wirtschaftssektoren, die die Wettbewerbsvorteile von Bahrain nutzen und signifikante Investitionsmöglichkeiten bieten. Diese Sektoren umfassen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Logistik, ICT und Tourismus.

Für weitere Informationen zum Bahrain EDB besuchen Sie bitte www.bahrainedb.com

QUELLE: Bahrain Economic Development Board

