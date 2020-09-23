Die Zukunft steht im Zeichen der KI – aber ohne Silber keine KI. MetalSource Mining entdeckt 444 g/t Gold und 17,7 g/t Silber

Die Zukunft steht im Zeichen der KI – aber ohne Silber keine KI. MetalSource Mining entdeckt 444 g/t AG und 17,7 g/t AU

05.01.26 08:03

Aktiencheck EXKLUSIV

Vancouver

Dies ist eine bezahlte Werbung im Namen von MetalSource Mining Inc.

MetalSource Mining Inc. ISIN: CA59132M1086 WKN: A4021B FSE: E9Z OTC: SFRIF

Link zum Report:

Die Zukunft steht im Zeichen der KI – aber ohne Silber keine KI

Silber-Rallye trifft Substanz: MetalSource Mining entdeckt 444 g/t Silber und 17,7 g/t Gold

Künstliche Intelligenz verändert derzeit ganze Industrien – von Cloud-Computing über autonomes Fahren bis hin zu Hochleistungs-Rechenzentren. Doch hinter jeder KI-Anwendung, jedem Chip, jedem Serverrack steht ein Rohstoff, ohne den diese technologische Revolution nicht funktionieren würde: Silber. Silber ist einer der besten elektrischen Leiter überhaupt. Es wird in Kontakten, Leiterbahnen, Steckverbindern, Kühl- und Energiesystemen eingesetzt – genau dort, wo Zuverlässigkeit, Effizienz und minimale Verluste entscheidend sind. Mit dem weltweiten Ausbau sogenannter „KI-Fabriken“ – riesiger, energieintensiver Rechenzentren – wandelt sich Silber zunehmend vom Edelmetall zur kritischen industriellen Schlüsselressource.

Der Silbermarkt sendet entsprechend ein klares Signal. Steigende industrielle Nachfrage, ein strukturell begrenztes Angebot und wachsendes Investoreninteresse haben eine dynamische Silberrallye ausgelöst. In diesem Umfeld rücken Explorationsunternehmen in den Fokus, deren Projekte nicht nur Visionen bedienen, sondern geologisch belastbare Substanz liefern. Unser neuer Silber-Aktientip MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC: SFRIF) zählt zu diesen Ausnahmen.

Silver Hill: Amerikas erste Silbermine – relevant für die Zukunft der KI

Im Zentrum der Story steht das Silver-Hill-Projekt in North Carolina – Amerikas erste bedeutende Silberentdeckung aus dem Jahr 1838. Das Projekt umfasst 1.128 Acres, liegt vollständig auf privat gehaltenem Land und verfügt über bestehende Infrastruktur wie Straßen, Strom- und Wasserversorgung. Als erste silberproduzierende Mine der USA besitzt Silver Hill eine außergewöhnlich dichte historische Datenbasis: Bohrlocharchive, Untertagekartierungen, historische Halden und systematische Untertage-Proben bilden ein geologisches Fundament, das heute mit modernen Methoden neu interpretiert wird.

Besonders bemerkenswert sind die außergewöhnlich hohen Silber- und Goldgehalte, die jüngst erneut bestätigt wurden. Moderne Oberflächenproben lieferten Ergebnisse von bis zu 444 g/t Silber und 17,7 g/t Gold, ergänzt durch 8,61 % Blei und 0,507 % Zink. Solche Gehalte unterstreichen den hochgradigen Charakter des Systems – und zeigen, warum Silver Hill trotz seines Alters als modernes Explorationsziel mit Relevanz für die wachsende Silbernachfrage gilt.

Börsenstar Eric Sprott hält 7.500.000 Aktien

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Unternehmen durch seine Aktionärsstruktur: Der bekannte Rohstoffinvestor Eric Sprott hält nach Unternehmensangaben 7.500.000 Aktien an MetalSource Mining Inc. Diese Beteiligung stellt keine Bewertung oder Empfehlung dar, wird im Markt jedoch häufig als Hinweis auf gezieltes Interesse an der Projektqualität interpretiert.

Eine von SRK Consulting überprüfte historische „Mineral Inventory“ deutet zudem auf erhebliches geologisches Potenzial hin, wird jedoch ausdrücklich nicht als aktuelle Mineralressource ausgewiesen. MetalSource setzt deshalb auf moderne Geophysik, 3D-Modellierung und gezielte Bohrprogramme, um bekannte hochgradige Zonen systematisch neu zu bewerten und weiterzuentwickeln.

Getragen wird diese Strategie von einem Managementteam mit über 40 Jahren regionaler Explorationserfahrung, insbesondere durch COO Tom Kleeberg, dessen langjährige Arbeit in den Carolinas als entscheidender Erfolgsfaktor gilt.

Während KI-Anwendungen exponentiell wachsen, wird Silber zunehmend zum Flaschenhals der Digitalisierung. Projekte mit belegter Hochgradigkeit und stabiler Jurisdiktion gewinnen damit strategisch an Bedeutung. Silver Hill vereint historische Substanz, außergewöhnlich hohe Silber- und Goldkonzentrationen und moderne Exploration – Gründe, warum MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC:SFRIF). im boomenden Silber- und KI-Rohstoffsektor verstärkt Aufmerksamkeit erhält.

Silver Hill – wo Amerikas Silbergeschichte auf modernes Explorationspotenzial trifft

Es gibt Rohstoffprojekte, die allein durch ihre Historie faszinieren. Und es gibt jene seltenen Fälle, in denen Geschichte, Geologie und Marktzyklus gleichzeitig zusammenfinden. Silver Hill gehört zweifellos zur zweiten Kategorie.

Mitten in North Carolina, in einer politisch stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion, liegt das Silver Hill Project von MetalSource Mining Inc. – die erste bedeutende Silberentdeckung und erste silberproduzierende Mine der Vereinigten Staaten, datiert auf das Jahr 1838. Lange bevor der kalifornische Goldrausch begann, wurde hier bereits hochgradiges Silber abgebaut.

Ein Projekt mit Substanz – nicht mit Fantasie

Silver Hill umfasst 1.128 Acres, vollständig auf privat gehaltenem Land gelegen, ohne föderale, staatliche oder indigene Nutzungsansprüche. Straßen, Strom- und Wasserversorgung sind vorhanden – ein Aspekt, der Explorations- und Entwicklungskosten erheblich beeinflussen kann.

Was Silver Hill von vielen heutigen Explorationsprojekten unterscheidet, ist die außergewöhnlich dichte historische Datenbasis: umfangreiche Bohrlocharchive, detaillierte Untertagekartierungen, historische Halden sowie systematische Untertage-Chipproben bilden ein geologisches Fundament, das in dieser Form selten ist.

Hochgradigkeit, die Aufmerksamkeit verdient

Besonders eindrucksvoll sind die bestätigten Metallgehalte, die Silver Hill erneut ins Zentrum des Interesses rücken. Jüngere Oberflächenproben lieferten Ergebnisse von bis zu 444 g/t Silber und 17,7 g/t Gold, begleitet von 8,61 % Blei und 0,507 % Zink. Solche Konzentrationen unterstreichen den hochgradigen Charakter des Systems und erklären, warum Silver Hill selbst nach fast zwei Jahrhunderten als modernes Explorationsziel gilt.

Diese Werte stehen nicht isoliert: Eine 2023 von SRK Consulting überprüfte historische „Mineral Inventory“ deutet auf 347.422 Tonnen mit durchschnittlich 23,7 g/t Silber und 2,17 g/t Gold hin. Wichtig im Sinne regulatorischer Transparenz: Diese Schätzung stellt keine aktuelle Mineralressource dar und erfüllt nicht die heutigen CIM-Standards – sie zeigt jedoch klar das geologische Potenzial des Systems.

Moderne Methoden für ein historisches Vorkommen

MetalSource Mining verfolgt bei Silver Hill einen klar strukturierten Ansatz:

Moderne Geophysik, aktualisierte 3D-Modelle und gezielte Bohrprogramme sollen bekannte hochgradige Zonen präziser definieren und mögliche Erweiterungen entlang bewährter Strukturen identifizieren. Gerade sogenannte Brownfield-Projekte reagieren erfahrungsgemäß besonders sensibel auf steigende Metallpreise – vorausgesetzt, die Exploration bestätigt die historischen Hinweise.

Erfahrung als entscheidender Faktor

Ein weiterer zentraler Baustein ist das Team. COO Tom Kleeberg bringt über 40 Jahre Explorationserfahrung in den Carolinas mit und war maßgeblich an der Wiederentdeckung der Haile-Goldmine beteiligt. Dieses regionale Know-how ist bei Projekten wie Silver Hill oft der Unterschied zwischen Theorie und praktikabler Exploration.

Einordnung

Silver Hill ist kein Versprechen auf schnelle Erfolge, sondern ein Projekt mit außergewöhnlicher historischer Tiefe, bestätigter Hochgradigkeit und einem methodischen Ansatz, der moderne Exploration auf ein bewährtes Fundament setzt. In einer Phase steigender Silberpreise rücken genau solche Projekte verstärkt in den Fokus des Marktes.

Mit dem historisch hochgradigen Silver-Hill-Projekt und einem erfahrenen Explorationsteam rückt unser Silber Aktientip MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC: SFRIF) als eine der derzeit spannendsten Geschichten im Silbersektor in den Fokus risikobewusster Investoren.

Silver Hill – 187 Jahre Geschichte, ein neues Kapitel beginnt

Manche Rohstoffprojekte erzählen keine Vision – sie erzählen Geschichte. Silver Hill in North Carolina ist ein solcher Ort. Hier wurde 1838 Amerikas erste bedeutende Silberentdeckung gemacht, gefunden in nur rund 20 Metern Tiefe. Jahrzehnte vor dem kalifornischen Goldrausch begann an diesem Ort der industrielle Edelmetallabbau in den USA.

Über Generationen hinweg bestätigte Silver Hill seinen außergewöhnlichen Charakter. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts lieferten Proben aus den oberen 160 Fuß der Mine durchschnittliche Gehalte von über 50 Unzen Silber und mehr als 6 Unzen Gold pro Tonne – Werte, die Silver Hill früh als hochgradiges Vorkommen etablierten. In den 1960er-Jahren folgten systematische Untertagebohrungen und Großproben, die zusätzliche, vom ursprünglichen Abbau getrennte Mineralisierungszonen identifizierten.

Trotz dieser Ergebnisse blieb ein Großteil des Systems unerschlossen. In den 1970er-Jahren wurden entlang des Streichens zahlreiche geophysikalische und geochemische Anomalien identifiziert – viele davon bis heute nicht getestet. Erst 2023 brachte eine moderne Neubewertung frischen Schwung: SRK Consulting modellierte historische Daten dreidimensional und identifizierte mehrere intakte, hochgradige mineralisierte Linsen, die in verschiedene Richtungen offen sind.

Jüngste multi-elementare Analysen bestätigen diesen Befund eindrucksvoll. Proben aus anstehendem Gestein und Haldenmaterial lieferten sehr hohe Silber- und Goldgehalte, darunter Werte von bis zu 444 g/t Silber und 17,7 g/t Gold, begleitet von signifikanten Blei- und Zinkanteilen. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass Silver Hill kein Relikt der Vergangenheit ist, sondern ein hochgradiges System mit moderner Relevanz.

Der nächste Schritt: systematische Exploration mit heutigen Methoden

Heute wird Silver Hill von unserem Silber Aktientip MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC:SFRIF) neu interpretiert. Das Projekt umfasst 1.128 Acres, liegt vollständig auf privat gehaltenem Land und verfügt über vorhandene Infrastruktur wie Straßen, Strom und Wasser. Entscheidender ist jedoch der Ansatz: MetalSource verbindet historische Substanz mit modernen Explorationsmethoden.

Das geplante Phase-1-Programm sieht rund 800 bis 1.000 Meter Kernbohrungen in primären Erzhorizonten vor, ergänzt durch systematische Grundgesteinsbeprobung mittels Geoprobe und Gräben. Hinzu kommen fortschrittliche geophysikalische Verfahren, die bislang nie auf Silver Hill angewendet wurden, sowie eine weitere Modernisierung der bestehenden 3D-Modelle.

Ziel dieses mehrgleisigen Ansatzes ist es, die Geometrie und Kontinuität der bekannten hochgradigen Zonen präzise zu definieren und neue Bohrziele zu generieren – als Grundlage für ein mögliches Phase-2-Programm. Silver Hill bietet damit eine kurz- bis mittelfristige Chance auf die Erweiterung hochgradiger Mineralisierung, gestützt durch historische Produktion, dokumentierte Schätzungen und getestete Metallurgie.

Silver Hill steht exemplarisch für ein seltenes Profil im Silbersektor: historische Hochgradigkeit, moderne Bestätigung und ein klar strukturierter Explorationsplan in einer stabilen Jurisdiktion. In einem Umfeld zunehmender Aufmerksamkeit für Silber rücken genau solche Projekte wieder stärker ins Blickfeld des Marktes.

Byrd-Pilot – ein großflächiges Goldsystem mit district-scale Ambitionen

Manche Explorationsprojekte entfalten ihr Potenzial nicht über spektakuläre Einzelbohrungen, sondern über ihre Größe, geologische Logik und Wiederholbarkeit. Das Byrd-Pilot-Projekt in North Carolina gehört genau in diese Kategorie – und entwickelt sich zunehmend zu einem der interessantesten Gold-Explorationsansätze im Südosten der USA.

Das Projekt umfasst rund 1.000 Acres in Randolph County, North Carolina und vereint erstmals die historischen Byrd- und Pilot-Liegenschaften unter einem Eigentümer. Byrd-Pilot liegt im produktiven Carolina Super Terrane, einer Region mit nachgewiesener Edelmetallhistorie, die jedoch in großen Teilen nie mit modernen Methoden systematisch getestet wurde.

Historie: Gold entdeckt – aber nie zu Ende gedacht

Die Geschichte von Byrd-Pilot beginnt 1985, als Geologe Tom Kleeberg im Rahmen eines Eastern-U.S.-Goldprogramms erstmals weit verbreitete, disseminierte Goldmineralisierung identifizierte. In den 1980er-Jahren folgten zehn Bohrungen und zahlreiche Schürfe, die eine großflächige mineralisierte Zone definierten. Entscheidend: Diese Mineralisierung blieb in mehrere Richtungen offen – ein klassisches Merkmal großvolumiger Systeme.

Trotz ermutigender Ergebnisse wurde das Projekt nie in der Tiefe oder entlang seines gesamten Streichens konsequent verfolgt. Genau hier setzt der heutige Ansatz an.

Geologie mit Vergleichspotenzial

Byrd-Pilot liegt innerhalb eines großen hydrothermalen Systems, das den Pilot Mountain flankiert – ein Gebiet, das für alumosilikatische Minerale wie Pyrophyllit sowie mehrere historische Goldvorkommen bekannt ist. Geologisch zeigt das Umfeld auffällige Parallelen zur Haile-Goldmine in South Carolina, die rund 80 Meilen südlich liegt und mehr als vier Millionen Unzen Gold beherbergt.

Auch Vergleiche zur historischen Brewer Mine werden gezogen, insbesondere aufgrund hochaluminarer Alteration und des Vorhandenseins von Fluor. Studien von USGS und NASA identifizierten zudem satellitenbasierte Anomalien, die auf einen subvulkanischen Gold-Kupfer-Porphyr-Körper unterhalb eines silizischen Deckgesteins hindeuten könnten.

Exploration: systematisch statt spekulativ

Das geplante Explorationsprogramm kombiniert Diamantkernbohrungen, moderne Geophysik, Trenching und Geoprobe-Untersuchungen, um die Grundgesteinsgeochemie präzise zu erfassen und neue Bohrziele abzuleiten. Frühere Arbeiten zeigen bereits eine 450-Meter-Zone anomal hoher Goldwerte in Gräben, mit Proben von bis zu 2,7 g/t Gold.

Historische RC-Bohrungen reichten lediglich bis 52 Meter Tiefe, erzielten jedoch bereits Abschnitte wie 27,4 Meter mit 0,9 g/t Gold ab 24,4 Metern. Die Mineralisierung ist oberflächennah bestätigt und bleibt sowohl in die Tiefe als auch entlang des Streichens offen.

Für Phase 1 plant das Unternehmen rund 300 bis 500 Meter Kernbohrungen in bekannten Edelmetallhorizonten. Ziel ist es, Gehalt und Ausdehnung der Mineralisierung präziser zu definieren und gleichzeitig neue Erkenntnisse zur Entstehung des Systems zu gewinnen.

Byrd-Pilot ist kein kurzfristiger Bohr-Trade, sondern ein großes, bislang nur angerissenes Goldsystem mit district-scale-Charakter. Die Kombination aus historischer Bestätigung, moderner geologischer Interpretation und einem strukturierten Explorationsplan macht das Projekt zu einem zentralen Werttreiber im Portfolio unseres Silber und Gold Aktientips MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC:SFRIF).

In einem Marktumfeld, in dem Investoren zunehmend nach skalierbaren Goldsystemen in stabilen Jurisdiktionensuchen, gewinnt Byrd-Pilot an strategischer Bedeutung.

Aruba – ein Rohstoff-Distrikt von seltener Größe und strategischer Bedeutung

Während viele Explorationsprojekte über einzelne Zielzonen sprechen, denkt das Aruba-Projekt in ganz anderen Dimensionen. Mitten im rohstoffreichen Süden Botswanas kontrolliert MetalSource Mining Inc. eines der größten zusammenhängenden Explorationsgebiete seines Portfolios – ein Projekt, das weniger auf kurzfristige Schlagzeilen als auf geologische Größenordnung und strategische Optionalität setzt.

Das Aruba-Projekt umfasst fünf Explorationslizenzen mit insgesamt rund 4.663 km² in südzentralem Botswana, nahe dem nordwestlichen Rand des Molopo Farms Complex. Damit bewegt sich das Projekt klar im district-scale-Bereich – einer Größenordnung, die typischerweise das Interesse großer Bergbaugesellschaften weckt.

Lage, die für sich spricht

Aruba liegt auf dem Kaapvaal-Kraton, einer der weltweit bedeutendsten geologischen Provinzen für Gold, Nickel, Kupfer und Platingruppenmetalle (PGEs). Diese uralte Krustenstruktur beherbergt einige der produktivsten Metalllagerstätten Afrikas. Der westliche Teil des Projektgebiets wird zusätzlich vom hochgradig prospektiven Transvaal Supergroup unterlagert.

Ein weiterer strategischer Aspekt: Das Projekt grenzt unmittelbar an Explorationsflächen von Rio Tinto und liegt in direkter Nachbarschaft zu Südafrika – einem Land, das rund 40 % der weltweiten Manganreserven stellt. Solche Nachbarschaften sind in der Explorationswelt kein Zufall, sondern oft Ausdruck regionaler geologischer Kontinuität.

Mehrere Metalle, ein System

Aruba ist kein eindimensionales Projekt. Historische Oberflächenproben lieferten bereits ermutigende Hinweise auf Nickel, Kupfer, PGEs und Gold. Diese Ergebnisse wurden von MetalSource nicht eigenständig verifiziert und erfordern weitere Arbeiten, doch sie liefern genau das, was frühe Explorationsphasen brauchen: geologische Rechtfertigung für systematische Folgeprogramme.

Der Fokus liegt auf Mangan- sowie Nickel-Kupfer-PGE-Systemen, Metallen, die sowohl von strukturellem Angebotsmangel als auch von langfristigen Trends wie Elektrifizierung, Batterietechnologie und industrieller Nachfrage profitieren könnten. Aruba bietet damit eine bewusste Diversifikation jenseits klassischer Edelmetallprojekte.

Botswana: Stabilität als unterschätzter Werttreiber

Botswana gilt seit Jahrzehnten als eine der bergbaulich stabilsten und investorenfreundlichsten Jurisdiktionen Afrikas. Klare rechtliche Rahmenbedingungen, transparente Genehmigungsprozesse und eine lange Bergbautradition machen das Land zu einem bevorzugten Standort für internationale Explorations- und Bergbauunternehmen.

Für ein Projekt der Größe von Aruba ist diese politische und regulatorische Stabilität kein Nebenaspekt, sondern ein zentraler Werttreiber.

Einordnung

Das Aruba-Projekt ist kein kurzfristiger Katalysator, sondern eine strategische Option. Seine Stärke liegt in der Kombination aus außergewöhnlicher Flächengröße, erstklassiger geologischer Lage, Multi-Metall-Potenzial und Nachbarschaft zu globalen Branchenführern. In einem Umfeld, in dem große Lagerstätten zunehmend seltener werden, gewinnen genau solche Landpakete an Bedeutung.

Für MetalSource Mining ergänzt Aruba die nordamerikanischen Projekte um eine afrikanische Wachstumsdimension – mit dem Potenzial, langfristig neue Wertachsen zu eröffnen.

Mit seiner außergewöhnlichen Flächengröße, der Lage auf dem Kaapvaal-Kraton und der strategischen Nachbarschaft zu globalen Bergbauakteuren erweitert das Aruba-Projekt das langfristige Wertpotenzial von MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC: SFRIF) um eine rohstoffreiche afrikanische Wachstumsdimension.

Die Kombination aus jahrzehntelanger regionaler Explorationserfahrung, fundierter Kapitalmarktkompetenz und operativer Umsetzungskraft macht das Management zu einem potenziell wegweisenden Erfolgsfaktor für die strategische Entwicklung von MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC: SFRIF).

Joseph Cullen – CEO & President

Herr Cullen verfügt über mehr als 11 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten, mit einem klaren Schwerpunkt auf den Rohstoff- und Technologiesektoren. Sein Fokus lag dabei insbesondere auf Investor Relations und Corporate Finance.

Zu seinen früheren beruflichen Stationen zählen Tätigkeiten bei Deloitte und VMware. Darüber hinaus war er Mitgründer und Geschäftsführer mehrerer privater Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Umweltberatung und Technologie.

Tom Kleeberg – COO

Tom Kleeberg ist Geologe mit über 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Edelmetallprojekten in den Carolinas. Er hat zahlreiche schlüsselfertige Explorationsprogramme für große und kleine Bergbaugesellschaften umgesetzt.

Darüber hinaus war er als Industrieberater für Banken, große Landeigentümer, die NASA sowie den US Geological Survey (USGS) tätig. Er war außerdem Gründer und Führungskraft der historischen Haile-Goldmine während deren erster Wiederentdeckung und Inbetriebnahme.

Brandon Schwabe – CFO

Herr Schwabe ist Unternehmensberater und bietet Corporate-Finance-Dienstleistungen für börsennotierte und private Unternehmen an. Er ist Chartered Professional Accountant (CPA) und besitzt einen Bachelor of Technology in Accounting mit Auszeichnung vom British Columbia Institute of Technology.

Zusätzlich hat er den Canadian Securities Course erfolgreich abgeschlossen.

Timothy Ko – Director

Timothy Ko ist Unternehmer mit Erfahrung in der erfolgreichen Gründung und Führung von Unternehmen in den Bereichen Technologie und Biotechnologie.

Er war sowohl auf Management- als auch auf Board-Ebene tätig und hat im kanadischen Kapitalmarktumfeld Kapitalaufnahmen, Unternehmensübernahmen sowie operative Geschäftsführungen verantwortet.

Alex Bugden – Director

Herr Bugden ist professioneller Geologe mit über sechs Jahren Erfahrung in den Bereichen Exploration, Bergbau sowie Öl- und Gasindustrie in Kanada, mit besonderem Schwerpunkt auf Neufundland und Labrador.

Er ist Geschäftsführer eines geologischen Dienstleistungsunternehmens und sitzt zudem im Board mehrerer börsennotierter Junior-Explorationsgesellschaften.

Silver Reloaded: Warum MetalSource Mining jetzt im Rampenlicht steht

In einem Umfeld, in dem Silber wieder kräftig im Aufwind ist und von industrieller Nachfrage, Angebotsengpässen und Anlegerinteresse profitiert, rückt ein kanadischer Junior-Explorer in den Fokus, der mehr als nur Vermutung liefert:

MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC: SFRIF) treibt systematisch mehrere Projekte voran, die gerade jetzt – im Silber- und Edelmetallzyklus – erhöhte Aufmerksamkeit verdienen.

Silver Hill – historisches Silber mit neuem Potenzial

Im Zentrum der aktuellen Story steht Silver Hill, ein historisches Silbervorkommen in North Carolina – Amerikas erste bedeutende Silberentdeckung und frühere silberproduzierende Mine. Dank einer umfangreichen historischen Datenbasis mit Untertagekartierungen und Bohrdaten gibt es ein solides geologisches Fundament für moderne Explorationen. Aktuelle Oberflächenproben zeigten hochgradige Ergebnisse von bis zu 444 g/t Silber und 17,7 g/t Gold, begleitet von erheblichen Bleizeit- und Zinkanteilen. Diese Ergebnisse belegen die außergewöhnliche Mineralisierung, die nun mit modernen Techniken weiter erfasst und erweitert werden soll.

Drillprogramme & modernes Explorationsprogramm

Ende 2025 hat MetalSource ein 1.600-Meter-Bohrprogramm an Silver Hill und dem nahe gelegenen Byrd-Pilot Projekt gestartet, das sowohl historische Ergebnisse validieren als auch neue, erweiterte Mineralisierungszonen anpeilt. Die kombinierte Strategie, alte Daten mit neuen geophysikalischen Methoden zu verknüpfen, unterstreicht den systematischen Wertschöpfungsansatz des Unternehmens.

Byrd-Pilot selbst bietet zusätzliches Upside-Potenzial: ein großskaliges Porphyr-Kupfer-Gold-System, das bei weiterem Erfolg die Story von MetalSource über Silber hinaus breiter aufstellen könnte

Starke Finanzierungsbasis und prominente Unterstützer

Die jüngste finanzielle Unterstützung durch eine Privatplatzierung, bei der mehrere Millionen Dollar eingeworben wurden, stärkt die Explorationsagenda erheblich. Zudem gilt im Markt der Einstieg großer Rohstoffinvestoren als positives Signal für das zugrunde liegende Potenzial.

Warum jetzt?

In einer Phase steigender Rohstoffpreise und wachsender Nachfrage nach strategischen Metallen bietet MetalSource Mining eine Kombination aus:

historisch belegt hohem Silber- und Goldpotenzial,

modernen Bohrprogrammen,

mehreren Projektoptionen und

proaktiver Kapitalausstattung.

Diese Faktoren zusammen schaffen ein Umfeld, in dem MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC: SFRIF) nicht nur explorativ überzeugt, sondern echte Wachstumspfade eröffnet.

Ausführliche Hintergrund-Infos zu MetalSource Mining Inc.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von MetalSource Mining Inc. (ISIN: CA59132M1086, WKN: A4021B, FWB: E9Z, OTC: SFRIF) finden Sie auf der oziellen Unternehmens-Website:

www.metalsourcemining.com

