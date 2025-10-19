  • Dienende Präsenz in der Mediation

    Schlüsselkompetenz für Unternehmen und Führungskräfte

    BildWuppertal, 19. Oktober 2025.
    In der modernen Unternehmenswelt, geprägt von steigender Komplexität und neuen rechtlichen Anforderungen, stellt die Mediation eine immer wichtigere Methode zur nachhaltigen Konfliktlösung dar. Dr. Hartmut Frenzel, erfahrener Mediator aus Wuppertal, hebt in seiner aktuellen Veröffentlichung die Bedeutung der „dienenden Präsenz“ als Erfolgsfaktor für Unternehmen und Führungskräfte hervor.

    Der Wandel im Rollenverständnis
    Im Zentrum der systemischen Mediation steht heute nicht mehr nur die Vermittlung zwischen Konfliktparteien, sondern die kompetente Gestaltung eines Entwicklungsraums. „Mediation gelingt, wenn alle Beteiligten sich ihrer eigenen Ressourcen und Perspektiven bewusst werden – und das in einem Raum, der von echter Präsenz und Offenheit geprägt ist“, betont Dr. Frenzel. Gerade in Unternehmen, bei Nachfolgeregelungen oder der Bewältigung von Generationenwechseln entfaltet dieser Ansatz seine größte Wirkung.

    Nicht helfen, sondern dienen
    Moderne Mediation versteht sich als dienende Begleitung – Führungskräfte und Teams werden darin unterstützt, eigenständig tragfähige Lösungen zu entwickeln. „Langfristige Veränderung gelingt durch Zuhören, Wertschätzung und die Freiheit zur eigenen Entwicklung. Die dienende Haltung ist der Schlüssel, um Potenziale zu erschließen, die durch klassische Interventionen verborgen bleiben“, so Dr. Frenzel weiter.

    Nutzen für Praxis und Unternehmen
    Aktuelle Erfahrungen und Studien zeigen: Die Erfolgsquoten mediationsbasierter Konfliktlösungen liegen deutlich über herkömmlichen Rechtsverfahren. Unternehmen, die diese Methodik strategisch einsetzen, fördern nicht nur das Betriebsklima, sondern auch Innovationsfähigkeit und Teamzugehörigkeit.

    Zitat aus dem Blog:
    „Die eigentliche Kompetenz der Mediation liegt nicht im Helfen, sondern im Dienen. Führungskräfte sollten darauf vertrauen, dass Teams und Individuen die besten Lösungen selbst finden, wenn sie dafür den Raum und das Vertrauen bekommen“, erklärt Dr. Frenzel in seinem neuesten Blog-Beitrag.

    Dr. Hartmut Frenzel ist zertifizierter (D) und akkreditierter (CH) Mediator, Jurist und Unternehmensberater mit Sitz in Wuppertal. Seine Schwerpunkte liegen auf der Begleitung von Unternehmen, Behörden und Familienunternehmen in Transformations- und Konfliktprozessen mit besonderem Fokus auf nachhaltige Lösungen und wertschätzender Kommunikation.

