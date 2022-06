Diffusorfolie für LED-Anwendungen

Die Dr. D. Müller GmbH liefert ein breites Spektrum an Diffusorfolien für LED-Anwendungen. Zum Einsatz kommen Makrofol-Folien, Lexan-Folien und Polyesterfolien, die als Fertigteile geliefert werden.

Ein breites Spektrum an Diffusorfolien für LED-Anwendungen wird durch die Dr. D. Müller GmbH aus Ahlhorn geliefert. Verschiedenste Polycarbonatfolien der Marken Markrofol von Covestro sowie Lexan von Sabic sowie Polyesterfolien verschiedener Hersteller werden zu Stanzteilen, Zuschnitten und Formteilen verarbeitet.

Folgende Typen kommen insbesondere zum Einsatz:

Lexan 8B35

Lexan 8B35 ist eine farblose Polycarbonatfolie mit den Oberflächen samtmatt/matt. Diese Lexan-Folie ist in den Dicken von 0,25mm bis 0,75mm verfügbar. Lexan 8B35 weist einen Transmissionsgrad ca. 80% auf und ist als leichter Diffusor einsetzbar.

Lexan 8B28

Lexan 8B28 ist eine Polycarbonatfolie in der Farbe gebrochen weiß. Lexan 8B28 hat folgende Oberflächen: samtmatt/feinmatt. Lexan 8B28 ist in den Dicken von 0,25mm bis 0,75mm verfügbar. Lexan 8B28 weist einen Transmissionsgrad von ca. 60% auf. Sie ist als Standard-Diffusorfolie insbesondere für Anwendungen mit Leuchtsstoffröhren geeignet.

Makrofol LM 309

Makrofol LM 309 ist eine Polycarbonatfolie in der Farbe transluzent. Makrofol LM 309 ist in den Stärken 0,3 und 0,5 mm verfügbar. Sie weit einen Transmissionsgrad von 85 bzw. 81% auf. Makrofol LM 309 wurde speziell für den Einsatz als Diffusorfolie entwickelt. Sie weist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Transmission und Streuwirkung auf.

Makrofol DE 1-4 weiß

Bei Makrofol DE 1-4 handelt es sich um eine Polycarbonatfolie in der Farbe reinweiß mit den Oberflächen glänzend/matt. Makrofol DE 1-4 ist in den Dicken von 0,25mm bis 0,75mm verfügbar. Makrofol DE 1-4 weist einen Transmissionsgrad von ca. 60% auf. Makrofol DE 1-4 wird als Standard Diffusorfolie eingesetzt. Sie wird in Anwendungen mit Leuchtstoffröhren eingesetzt. Makrofol DE 1-4 ist in der Stärke in 0,5mm auch für großflächige Teile geeignet. Makrofol DE 1-4 wird besonders geschätzt wegen der reinweißen Farbe.

PET 175

PET 175 ist eine farblose PET-Folie, die beidseitig matte Oberflächen aufweist.Die Dicke ist mit ca. 0,175 mm angegeben. Der Transmissionsgrad liegt bei ca. 80%. Als Anwendungen sind Leuchtstoffröhren und LED zu nennen.

Aus diesen Folien fertigt die Dr. D. Müller GmbH Stanz- und Formteile, die dann im LED-Bereich eingesetzt werden.

Mylar A wird zu isolierenden Stanzteilen weiterverarbeitet.

Daneben liefert die Dr. D. Müller GmbH auch Produkte für das Wärmemanagement in der LED-Technik. Hier kommen Wärmeleitpasten der Marke Thermigrease, Wärmeleitfolien der Produktreihe Thermiflex sowie Wärmeleitpads der Marke Thermipad zum Einsatz. Gap filler werden ebenfalls geliefert.

In besonderem Maße wird das Produkt Thermiglue TL 23007 in der Verklebung von LEDs auf Aluminiumkühlkörper eingesetzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Dietrich Müller GmbH

Herr Meier Fritz

Zeppelinring 18

26197 Ahlhorn

Deutschland

fon ..: +49-4435-9710246

fax ..: +49-4435-971011

web ..: http://www.mueller-ahlhorn.com

email : marketing@mueller-ahlhorn.com

Über Dr. Dietrich Müller GmbH:

Die Dr. Dietrich Müller GmbH mit Sitz in Ahlhorn (Niedersachsen) beweist sich seit langem als

erfolgreicher Dienstleister für das Produzierende Gewerbe. Der Schwerpunkt liegt auf der

Entwicklung und Umsetzung von individuellen maßgeschneiderten Lösungen für die

Herstellungsprozesse der jeweiligen Partner.

Die Dr. Dietrich Müller GmbH ist mit rund 70 Mitarbeitern heute einer der weltweit größten

Zulieferer von Elektro-Isolierstoffen, Dichtungen und Wärmeleitprodukten.

Die Kunden kommen vornehmlich aus der Elektro- und Elektronikindustrie, aus der

Automobilproduktion sowie aus der Landtechnik und der Medizintechnik. Neben der

Entwicklung und Umsetzung technischer Lösungen realisiert die Dr. Dietrich Müller GmbH auch

Logistik- und Verpackungslösungen.

Das Unternehmen ist zertifiziert für das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 sowie bei UL als recognized repackager gelistet. Damit behalten alle UL-approbierten Materialien ihre Zulassung.

Lösungen für Motoren und Generatoren

Wir entwickeln, fertigen und liefern flexible und starre Elektro-Isolierstoffe für Motoren und Generatoren unter Verwendung von Materialien weltweit führenden Herstellern. Sämtliche Isolierteile können durch uns geliefert werden.

Lösungen für luft- und ölgekühlte Transformatoren

Das Isoliersystem ist entscheidend für die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit von Öl-Transformatoren und Trockentransformatoren. Wir liefern einbaufertige Einzelteile und Kits.

Lösungen für Elektronikprodukte

Neben den Elektro-Isolierstoffen zur elektrischen Isolierung, entwickeln, fertigen und liefern wir Produkte und Systeme zur Kühlung von Elektronik, insbesondere im Bereich der Medizintechnik, der Luft- und Raumfahrt sowie der Rüstung.

Lösungen für Maschinenbau und Fahrzeugbau

Verbundwerkstoffe finden eine immer weitere Verbreitung im Maschinenbau und im Fahrzeugbau. Wir unterstützen in der Entwicklung und Fertigung von einbaufertigen Teilen und Systemen.

Lösungen für Batterien und Akkus

Wir liefern Isolierfolien, Batterie-Separatorfolien und -papiere sowie wärmeleitfähige Materialien.

Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Universitäten

Mit der Vielzahl an Fertigungsverfahren und verfügbaren Materialien sind wir der richtige Partner für die Lösung Ihrer Herausforderung.

Im Jahr 2018 hat die Dr. Dietrich Müller GmbH die Markenrechte der Firma Lofo High Tech Film GmbH erworben. Hierbei handelt es sich unter anderem um die Marken „Aryphan“, „Pokalon“, „Sonophan“ und „Tacphan“. Das bisher unter diesen Markennamen bekannte Produktspektrum wird durch die Dr. Dietrich Müller GmbH weiter angeboten und entsprechend fortentwickelt. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet.

Wir verarbeiten Materialien führender Hersteller: Polyimidfolie, Nomex, Mylar, Teonex, Norton TH, Ultem, Tecfilm, Rigidiso, Flexiso, Temac, Flexseal, GFK-Profile, Tufquin, Cequin, Thermavolt Clearphan gehören zu den Produkten des Ahlhorner Unternehmens.

