Digital Signage im Außenbereich stellt hohe Ansprüche an die Zuverlässigkeit

Neue Smart-Touch Outdoor-Stelen von digitalSIGNAGE.de

Digitale Infoterminals gewinnen im Außenbereich zunehmend an Beliebtheit. Der Einsatz an hochfrequentierten öffentlichen Plätzen erzeugt größtmögliche Aufmerksamkeit. Allerdings müssen die entsprechenden Stelen hohen Anforderungen an Produktdesign, Robustheit und Funktionalität genügen. Mit den Smart-Touch Outdoor Terminals der XTS-Serie stellt digitalSIGNAGE.de zwei neue Stelen für den Außenbereich vor, die Widerstandsfähigkeit mit komfortablen Betrieb verknüpfen.

Die Anwendungsgebiete von digitalen Terminals im Außenbereich sind vielfältig. Sie kommen als Touristeninformation, im Nahverkehr oder als Werbeträger zum Einsatz, um Passanten aktiv auf entsprechende Angebote in der Nähe aufmerksam zu machen. Um ihre Aufgabe zuverlässig zu erfüllen, müssen sie im Gegensatz zu Indoor-Systemen gänzlich andere Voraussetzungen im Hinblick auf das Produktdesign erfüllen. Das bezieht sich etwa auf die Wetterfestigkeit selbst bei extremen Temperaturen, die Robustheit gegenüber unsachgemäßer Bedienung oder auch auf die Fähigkeit der Monitore, auch bei hoher Sonneneinstrahlung lesbar zu sein. Für einen effizienten Betrieb kann trotzdem nicht auf die einfache Installation und ein Cloud-basiertes Management verzichtet werden.

digitalSIGNAGE.de bietet mit den XTS-Outdoor-Terminals zwei Stelen für den Außenbereich mit 55 oder 75 Inch LCD-Touch-Panels an, die sich durch hohe Leuchtkraft von 2.500cd, einem bei Bedarf deaktivierbaren kapazitativem Touch und einem vorinstallierten Smart-Player auszeichnen. Ausgestattet mit einer leistungsfähigen Quad-Core-CPU, 16 GB internem Speicher sowie LTE-, WiFi-, Ethernet- und Bluetooth-Netzwerkanschlüssen können sie flexibel integriert und gesteuert werden. Um zuverlässig unter wechselnden Bedingungen zu arbeiten, sind eine photosensitive Helligkeitskontrolle sowie ein Temperaturkontrollsystem eingebaut. Beide Versionen verfügen über eine Plug-and-Play-Funktionalität.

Für die einfache Installation, das Management, die Erstellung und Steuerung von Inhalten liefert digitalSIGNAGE eine Cloud-basierte Software, die für 3 Jahre inklusive ist. Das DS-Channel-Paket beinhaltet zudem vorkonfigurierte Player-Module, eine qualifizierte Beratung und laufenden technischen Support sowie Advanced-Replacement-Services, perönliche Webinare oder auch Test-Accounts.

„Outdoor ist In. Eine mobile Gesellschaft erwartet heute an jedem Ort eine entsprechende Orientierungshilfe, und die Technik ermöglicht es uns, diese auch flexibel bereitzustellen“, erläutert Dipl.-Kfm. Björn Christiansen, Geschäftsführer bei digitalSIGNAGE.de. „Allerdings sind die zu lösenden technischen Aufgaben alles andere als trivial. Entsprechende Systeme müssen auf eine Vielzahl von extremen Anforderungen vorbereitet sein. Ein Angebot, das nicht funktioniert, ist in jedem Falle kontraproduktiv. Das erfordert die Berücksichtigung eines Worst-Case schon beim Produktdesign.“

Für eine detaillierte Beratung zum Thema Digital Signage stehen die Experten der Hamburger digitalSIGNAGE.de unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Digital Signage Pionier

Digital Signage ist unsere Sprache.

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Die Produkte sind in Deutschland tausendfach installiert.

