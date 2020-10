Digital-Signage überbrückt sinnvoll die Wartezeit

IAdea Deutschland GmbH stellt auf digitalsignage.de attraktive Lösung für Arztpraxen und Krankenhäuser vor

„Warten ist vergeudete Zeit, so sieht es zumindest die Mehrheit unsere Mitmenschen. Und warten auf unbestimmte Zeit, ist für die meisten von uns nur nervig.“ Mit dem „DS Patientenaufrufsystem“ verkürzt IAdea Deutschland zwar nicht drastisch Wartezeit, kann diese aber mit sinnvollen Informationen füllen und vor allem die Zeit des Wartens näher klassifizieren.

Das DS-Patientenaufrufsystem vom deutschen Digital-Signage-Pionier IAdea Deutschland ist speziell auf den Healthcare-Bereich angepasst. Es steuert das Patientenaufkommen via Digital-Signage-Technologie in Arztpraxen, Ärztehäusern, Kliniken, Krankenhäusern oder Notaufnahmen. Das DS-Patientenaufrufsystem sorgt so für eine faire und systematische Zuordnung der Patienten, während sie auf Wunsch zeitgleich über IGeL-Leistungen informiert und mittels Handlungshinweisen aufgeklärt werden. Auch das Triage-Verfahren nach Manchester zur Priorisierung von Patienten nach Dringlichkeit wird vollständig vom DS-Patientenaufrufsystem abgebildet.

Das Aufrufen von Patientennamen im Wartebereich entfällt mit dem DS-Patientenaufrufsystem, da ein numerischer Aufruf erfolgt, gegebenenfalls gleich mit Hinweisen zum Behandlungsraum und den behandelnden Arzt. Kurzum, so Dipl. Ing. Björn Christiansen, geschäftsführender Gesellschafter bei IAdea Deutschland: „Das Patientenaufrufsystem verkürzt die gefühlte Wartezeit, erhöht die Patientenzufriedenheit und entlastet das Team in Praxen oder Kliniken“.

Neben dem klassischen Infotainment, einer Domaine von Digital-Signage durch die Split-Screen-Technik, kann das auf den Healthcare-Bereich optimierte System aber noch viel mehr, um die Wartezeit sinnvoll zu überbrücken beziehungsweise auch schon im Vorfeld optimieren, beispielsweise durch die Vergabe von Online-Termine über die Integration der entsprechenden Webseite. Auch lässt sich die Patientenaufrufanzeige direkt auf dem eigenen Smartphone darstellen mit entsprechender Aktualisierung der Rangfolge. Mittels Smartphone und QR-Code könnten sogar die Patienten ihre Patientenkarten aufrufen, ausfüllen, aktualisieren und die neuen Daten übergeben, was durch die schneller Verarbeitung ebenfalls die Wartezeit verkürzt.

Die Vorteile des DS-Patientenaufrufsystems auf einen Blick:

Triage-Verfahren nach Manchester

IGeL-Leistungen

Mehrsprachigkeit

Nummerischer Aufruf

Mitarbeiterentlastung

Aktuelle Wartezeitanzeige

Gefühlte Wartezeitverkürzung

Sinkendes Stresspotenzial

Intuitive Benutzeroberfläche

Modular und skalierbar

Digitale Raumanzeige

Barrierefreiheit durch Aufrufansage

Patientenkarten mit QR- Code

Patientenzuweisung auf multiple Zonen (beispielsweise Sprechstunde, Labor, Technik etc.)

Aufruf per Smartphone

Darstellung von Produkten und Leistungen

Alarmfunktion für Notfälle

DSGVO-konformer Aufruf

Statistiken integriert

ASP & Onpremise

Infotaiment

Profi Digital Signage Displays

Profi Digital Signage Player

Profi Digital Signage Stele

optional Digital Signage Agentur Leistungen

Für eine Beratung per Telefon / Videokonferenz und eine vor Ort-Präsentation steht das Team der IAdea Deutschland GmbH unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de zur Verfügung.

