Digitale Lösungen von Schneider Electric für die Food & Beverage Industrie

IIoT für effiziente und transparente Herstellungsprozesse

Durch ein gesteigertes Ernährungsbewusstsein sind die Anforderungen an die Lebensmittelindustrie in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Produkte für Vegetarier, Veganer und Allergiker sowie Bio-Produkte sind heute in einer viel größeren Breite erhältlich. Gerade bei diesen Produkten spielt die Nachverfolgbarkeit jedes einzelnen Verarbeitungsschrittes eine enorm wichtige Rolle. Nur so kann schließlich gewährleistet werden, dass Inhaltsstoffe und Herstellungsprozesse mit den beschriebenen Produkteigenschaften konform gehen.

Für lückenlose Nachverfolgbarkeit der Produktionskette bieten vollständig digitalisierte, IIoT-basierte Produktionsanlagen ideale Voraussetzungen. Dazu werden die Statusdaten aller beteiligten Komponenten zentral gesammelt, gespeichert und in Echtzeit analysiert. Neben der Nachverfolgbarkeit können IIoT-basierte Lösungen wie der Machine Advisor von Schneider Electric aber auch die Effizienz und Zuverlässigkeit der Anlage deutlich verbessern. Die Lösung überwacht Maschinen über ihren gesamten Lebenszyklus und kann anhand bestimmter Vorzeichen kommende Ausfälle von Komponenten erkennen. So kann durch vorausschauende Wartung (predictive maintenance) ein Stillstand der Produktionsanlage durch Defekte verhindert werden. Ebenso hilft die Auswertung der Daten, Ineffizienzen zu erkennen und durch Optimierung von Parametern die Energieeffizienz der Anlage gezielt zu steigern.

Mehr dazu erfahren Sie in diesem Video-Interview mit Jürgen Siefert, Vice President Industrial Automation DACH bei Schneider Electric: https://youtu.be/piUnaVEWINo

Wir bei Schneider glauben, dass der Zugang zu Energie und digitaler Technologie ein grundlegendes Menschenrecht ist. Wir befähigen alle, ihre Energie und Ressourcen optimal zu nutzen, und sorgen dafür, dass das Motto „Life Is On“ gilt – überall, für jeden, jederzeit.

Wir bieten digitale Energie- und Automatisierungslösungen für Effizienz und Nachhaltigkeit. Wir kombinieren weltweit führende Energietechnologien, Automatisierung in Echtzeit, Software und Services zu integrierten Lösungen für Häuser, Gebäude, Datacenter, Infrastrukturen und Industrie.

Unser Ziel ist es, uns die unendlichen Möglichkeiten einer offenen, globalen und innovativen Gemeinschaft zunutze zu machen, die sich mit unserer richtungsweisenden Aufgabe und unseren Werten der Inklusion und Förderung identifiziert.



