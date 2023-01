Digitale Lohn- und Gehaltsabrechnung mit der ePAYSLIP® App

ePAYSLIP ermöglicht einfache digitale Prozesse wie das Drucken, Kuvertieren und Versenden von Gehaltsabrechnungen! Wir bieten eine praktische Cloud-Lösung für die Digitalisierung von HR-Dokumenten.

Oliver Zoll, mit 25 Jahren Erfahrung in der internationalen HR & Payroll-Branche, und Jürgen Schröder, ebenfalls mit 25-jährige Erfahrung in der digitalen Archivierung und Dokumenten Management-Branche, erdachten 2014 den Cloud-Service ePAYSLIP. Mit diesem System ermöglichen die beiden Entwickler die Digitalisierung von Lohn- und HR-Dokumenten. Dadurch haben Firmen und Angestellte Zugriff auf die digital gespeicherten Lohn- und Gehaltsabrechnungen, sowie andere Dokumente aus Lohn- oder HR-Systemen.

Durch die Umstellung auf den Cloud-Service verringern Firmen Kosten, Aufwand und Arbeitszeit. Mitarbeiter und Buchhaltung bekommen durch die eigens für ePAYSLIP(R) entwickelte App Zugriff auf Dokumente und Unterlagen, egal wo und wann. Diese App ist für alle gängigen Betriebssysteme ausgelegt und kann auf Smartphones sowie auf Tabletts angewendet werden. Zusätzlich wird ein Internetportal zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Nutzerprofilen hat jeder Benutzer ausschließlich Zugang zu seinen persönlichen Daten und Dateien. Es besteht die Möglichkeit, den digitalen Archivierungsservice für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen zu nutzen um der gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht zur Aufbewahrung nachzukommen. Benötigte Dokumente können bequem von zu Hause aus eingesehen, gedruckt und ebenso digital verschickt werden. Auch Personalakten und andere Dokumente wie Bescheinigungen, Beurteilungen, Verträge und Qualifikationen, können durch Scannen mit den verschiedenen Profilen verknüpft werden. In-App verschickte Mails werden mit Anhängen im Profil gespeichert. So bleibt digitaler Schriftverkehr für alle Parteien stets nachvollziehbar.

Unternehmen können ohne aufwendige Veränderungen in ihrem Lohn- und HR-System auf ePAYSLIP(R) umsteigen. Das System ist mit den gängigen Programmen wie Loga, DATEV, Lexware, Sage, VEDA und vielen mehr kompatibel.

In einfachen und verständlichen Tutorials wird die Anwendung erklärt. Diese Videos zeigen nachvollziehbar unter anderem das Anlegen von Benutzern, das Hochladen von Dokumenten und die Vergabe von Zugriffsrechten.

Die auf der Cloud hinterlegten sensiblen Daten von Mitarbeitern sind durch eine SSL-Verschlüsselung vor Fremdzugriffen bestmöglich gesichert. ePAYSLIP(R) ist DSGVO-konform und ISO-27001-zertifiziert. Um dies zu gewährleisten, werden die Daten in Deutschland in zwei unabhängige Rechenzentren gespeichert und archiviert.

Um jedem Unternehmen das passende Leistungspaket zu bieten, orientiert sich der Preis nach der Anzahl der Benutzer. So sind Pakete für bis zu 100, 150 und 250 Benutzer monatlich buchbar. Für größere Unternehmen ab 251 Benutzer wird eine Gebühr pro Nutzer berechnet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZOLL & COMPANY

Herr Oliver Zoll

Kaiselsbergstrasse 21

63808 Haibach

Deutschland

fon ..: 06021 1306172

web ..: https://epayslip.de/

email : oliver.zoll@epayslip.de

Mit ePAYSLIP digitalisieren Sie sehr einfach den manuellen Prozess von Druck, Kuvertierung und Versand von Lohn- und Gehaltsabrechnungen! Wir bieten Ihnen mit ePAYSLIP eine praktische und kostengünstige Cloud-Lösung zur Digitalisierung von Lohnabrechnungen und HR-Dokumenten an. ePAYSLIP funktioniert problemlos mit SAP, Loga, PAISY, Sage und allen weiteren Lohn- und HR-Systemen. Die praktische App von ePAYSLIP ist kompatibel mit allen mobilen Endgeräten und ermöglicht Ihrem Personal einen schnellen und sicheren Zugriff auf persönliche Dokumente. Entdecken Sie unser marktführendes Angebot und kontaktieren Sie uns gerne für mehr Informationen.

Pressekontakt:

ZOLL & COMPANY

Herr Oliver Zoll

Kaiselsbergstrasse 21

63808 Haibach

fon ..: 06021 1306172

web ..: https://epayslip.de/

email : oliver.zoll@epayslip.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten: Dekoration von Alb Weihnacht Textildruck – Arbeitsbekleidung / Handwerker Zubehör / Baustellenwerbung (einheitliches Auftreten)